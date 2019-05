HDZ-ov vijećnik ni nakon devet mjeseci nije razriješen, na njegovo mjesto nije postavljen nitko drugi, a Odbor se nijednom nije sastao: Žalosno je u što se Makarska pretvorila! Ništa im se ne da, nije ih briga...

Gotovo devet mjeseci nakon što je javno ponudio ostavku na mjesto predsjednika Odbora za prostorno planiranje Grada Makarske, HDZ-ov vijećnik Marko Raos formalno je i dalje na čelnome mjestu ovog Odbora. Nije razriješen, nije na njegovo mjesto postavljen nitko drugi, a Odbor se nijednom nije sastao.

Koji je bio smisao njegove ostavke, tek puko pranje savjesti i izvlačenje iz pat pozicije, kako su neki komentirali, ili uistinu ogorčenost na stanje u prostoru i, kako je tada rekao, ignoriranje struke?

Podsjetit ćemo da je "ljubav" pukla na izmjenama i dopunama UPU-a Glavica, čiji su prvi rezultati postali vidljivi posljednjih dana s prvim bagerima i sječom borova na ovom posljednjem zelenom dijelu centra grada. Raos je tada tvrdio da nam ne trebaju novi stanovi, kazivao je da će tu ionako netko sa strane ubrati vrhnje i da grad od toga neće imati baš nikakve koristi. Tražio je tom prilikom proglašenje moratorija i analizu stanja u prostoru. Moratorij je glatko odbačen.

Tek mjesecima poslije, gradonačelnik Jure Brkan konzultira Ministarstvo graditeljstva, pro forma, i dobiva (za Grad) zadovoljavajući odgovor: zakon ne omogućuje moratorij. Show must go on, betonizacija se nastavlja.

Podsjetit ćemo i što je Raos lani odgovorio na naš upit, naime, zanimalo nas je zašto se odlučio na ostavku.

- Zato što smatram da se odbori i odluke koje se donesu na odborima ne poštuju. Kad su me birali, smatrao sam da je Odbor taj koji predlaže Gradskom vijeću stručno i kvalitetno obrazloženje i da Vijeće po tome donosi odluke. Ali, očigledno je da je Vijeće donijelo odluku suprotnu odluci Odbora za prostorno planiranje. Ako oni mene ne poštuju, zašto bih tu ostao?! - rekao je tada Raos.

Ipak, i dalje je na čelu Odbora kojega ne saziva i čija je problematika uređenja prostora za njega očigledno zaključen slučaj, jer u javnosti ga nigdje nema. Doduše, tu i tamo podsjeti na zaboravljeno obećanje o analizi stanja u prostoru, dvaput je, naime, na sjednicama Gradskog vijeća upitao što je s tim, a jednom je čak, iako je sam predsjednik, pitao i što je s - Odborom. Očigledno se odlučio povući, raditi svoj posao prvog čovjeka za investicije Bluesun hotela i šutjeti.

Javio nam se ipak na telefon.

- Recite, što vam treba - službeno će poslovično ljubazni Raos.

Kad smo rekli da nas zanima što je s Odborom, kazao nam je tek da Grad nije imenovao nikoga novog. Formalno je i dalje on na čelu Odbora.

- Od moje ostavke Odbor se nije sastao, nisam ga sazivao. Vidite u što se Makarska pretvara, vidite koliko ih je briga. Žalosno je to, žalosno. Ništa im se ne da, nije ih briga, kako vidite i sami - veli Raos.

Pitanje o njegovoj ostavci i uopće o radu Odbora nisu ni u jednoj prilici postavili ni kolege mu vijećnici. Kao da je svima normalna ova farsa.

Zašto nam se događa ovaj cirkus, nismo uspjeli doznati od Jure Brkana. Imali smo niz pitanja: jesu li i službeno zaprimili Raosovu ostavku ili su o njoj doznali iz medija, jesu li se o njoj očitovali, zašto Raosa nisu razriješili, zašto nisu imenovali drugog predsjednika, zašto ne inzistiraju na analizi stanja u prostoru, čemu im služe odbori ako ih na ovaj način tretiraju?

Nije nam se javio, ali zato smo dobili njegova prethodnika, oporbenog Tonćija Bilića.

- Smatram da je Raos ozbiljna i odgovorna osoba i da je ozbiljno mislio što je rekao. S obzirom da je prošlo više od devet mjeseci, čini mi se da od njegove ostavke neće biti ništa. Moram priznati da tu ostavku nisam vidio, a ako ju je zbilja podnio, vladajuća većina bi se trebala izjasniti o prihvaćanju ili neprihvaćanju. Ako Raos stvarno stoji iza svojih riječi, čudi me zašto nisu našli zamjenu. To što se Odbor, kako kažete, nije sastajao, pokazuje da Gradskom vijeću niti ne treba stručno savjetodavno tijelo - komentirao je Bilić.