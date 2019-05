Gradonačelnikov udar na Hloverku: Otvaranje Centra za posjetitelje kasni jer smo izabrali lošeg projektanta!; Hloverka: Palača je godinama bila rupa i sramota grada!

Centar za posjetitelje vrijedan oko 1,6 milijuna kuna, a za koji je TZ-u Makarska Ministarstvo turizma odobrilo 700 tisuća kuna i koji će istim iznosom biti financiran iz proračuna Grada, vrata bi trebao otvoriti za oko mjesec dana, mada su radovi dobro "zapeli" i to prilikom rekonstrukcije palače Tonoli u kojoj će se isti nalaziti.

Iako je otvaranje Centra bilo najavljivano za Uskrs i(li) Praznik rada, pri adaptaciji multimedijalnog centra od 130 kvadrata, a u kojem bi se turistima prezentirala bura i torta makarana i u kojemu bi imali prilike kupiti suvenire, došlo je do problema s cijevima za kanalizaciju i oborinsku odvodnju.

Prema riječima dogradonačelnika Dražena Nemčića, otvaranje Centra kasni jer su se u palači iz 18. stoljeća pojavili nepredviđeni problemi uočeni prilikom rekonstrukcije kanalizacijske mreže. Naime, kanalizacija je godinama bila spojena na oborinsku odvodnju zbog čega se kompletno morao mijenjati unutarnji projekt i to od instalacija i greda do cijelog vanjskog dijela i izgubilo se dosta vremena da bi se sve to moglo napraviti prema pravilima struke.

- Unutrašnji građevinski radovi su dovršeni, proveden je natječaj za nabavku opreme i još treba provesti natječaj za multimediju koji je isto zapeo oko troškovnika i izvedbenog projekta. Najteži dio posla je gotov i ne bih govorio o rokovima jer smo ih "probili", a sada se radi samo o nabavci opreme i instalacijama - kazao je Nemčić.

Na kašnjenje otvaranja Centra za posjetitelje javnost i gradske vijećnike na sjednici Gradskog vijeća upozorio je SDP-ov Sretan Glavičić koji je konstatirao kako je riječ o lošem projektantu pa tako i projektu zbog čega turisti nemaju gdje dobiti osnovne informacije o Makarskoj.

Ove je Glavičićeve tvrdnje demantirala direktorica TZ-a Makarska Hloverka Novak Srzić koja je zaključila da je TZ pod sadašnjim vodstvom napravila revolucionarnu promjenu jer se uredi nalaze u prekrasnim prostorima u upravnoj zgradi na Gradskom sportskom centru iznad prezentacijskoj centra JU Park prirode Biokovo gdje, kako kazuje, svakodnevno dolaze i turisti i građani.

- Palača Tonoli je godinama bila rupa, obična vlažna rupa, što me zaprepastilo jer nisam mogla vjerovati da Grad desetljećima nije ništa učinio po pitanju uređenja prostora koji nisu bili reprezentativni, već sramota Makarske. Palača će uskoro zasjati, i to 1. lipnja, čak i ako ne bude dovršen multimedijalni dio, ali to ne uskraćuje obveze prema našim iznajmljivačima i turistima jer je u novim prostorima ured u punom pogonu - kazala je Novak Srzić.

Napomenula je kako tvrtka koja radi projekt Centra za posjetitelje ima najveće referencije i milijunske poslove te je sa stručnim ljudima "prošla" u Ministarstvu turizma, dok je projekt Centra za posjetitelje ocijenjen kao jedan od najboljih tako da, navela je, nema govora o lošem projektu.

O problemima pri rekonstrukciji prostora palače Tonoli i otvaranju Centra govorio je i gradonačelnik Jure Brkan koji je mišljenja da zbog nepredviđenih radova neće doći do povećanja izdataka, odnosno da se radi o istoj svoti od 1,6 milijuna kuna. Međutim, Brkan je, kao i Glavičić, zaključio da je riječ o lošem projektantu pa se nije usudio kazati kada bi radovi mogli biti gotovi.

- Centar, prema mojim informacijama, neće "probiti" proračun, a da ima problema pri samom izvođenju radova, ima. Nastalo je nesuglasje između projektanta i Konzervatorskog odjela, a koji su posao nekoliko puta mijenjali i prema mom mišljenju, javnim natječajem je izabran loš projektant. E sada se napravi jedan projekt pa ovi nisu suglasni pa se napravi drugi i zato radovi na završetku Centra kasne. Kada će radovi točno završiti, ne bih se usudio reći jer ćete me ''uhvatiti'' za riječ, ali što se tiče projektne dokumentacije i izvođača, mogli bi biti gotovi vrlo brzo. Nažalost,na malom projektu koji se provodi u prostoru male kvadrature, pojavili su se problemi i upetljali smo se u dosta komplicirano izvođenje radova, kazao je Brkan koji je zaključio da će, izgleda, morati češće obilaziti budući Centar kako bi uvidio na koji način i kojim intenzitetom se izvode radovi.