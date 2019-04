Na elitnoj lokaciji Grad već godinama, bez ugovora, HDZ-u daje prostor samo za jednu kunu!? Državna revizija još je 2011. utvrdila da se tu krši niz zakona, i nikome ništa...

Gradski prostor od 124,78 kvadrata, u strogom centru Makarske na Trgu Tina Ujevića, HDZ sa 770 članova do dana današnjeg plaća jednu kunu mjesečno po kvadratu ili 1497 kuna godišnje. I to prema ugovoru koji je istekao prije pet godina i četiri mjeseca, odnosno vrijedio je do 1. siječnja 2014. godine.

Premda zvuči nevjerojatno, istinito je: Grad od početka 2014. godine s HDZ-om nije potpisao novi ugovor pa je prostor do danas korišten bez ugovora, a sve do prošloga tjedna nije raspisan ni natječaj za najam tog prostora. Sada se tih 124 kvadrata iznajmljuje po početnoj cijeni od 8734 kune mjesečno, a za zakup je potrebno izdvojiti i jamčevinu od 26.203 kune.

Stvari postaju još zanimljivije kad se zna da je HDZ, odlukom o davanju gradskih prostora na privremeno korištenje političkim strankama i nositeljima nezavisnih lista iz ožujka 2015. godine, najam ovog prostora trebao plaćati 998,24 kune mjesečno ili 11.978 kuna godišnje. Ali, eto, nije.

Ovom odlukom prostor se "može dati na privremeno korištenje političkim stankama samo ako su zastupljene u Gradskom vijeću ili nositeljima nezavisnih lista s time da prvenstveno pravo za dodjelu gradskog prostora na korištenje ostvaruju stranke koje imaju veći broj vijećnika". Prije četiri godine navedenom odlukom mjesečna zakupnina za 2. zonu, u koju spada i Trg Tina Ujevića, iznosila je osam kuna po kvadratu, no ta je tarifa vrijedila za sve stranke osima HDZ-a.

Zašto ugovor o najmu prostora Grad nije nikada potpisao s HDZ-om, ne znaju ni predsjednik stranke Jure Brkan ni tadašnji gradonačelnik Tonći Bilić, iz SDP-a, koji se, kaže, 2013. godine, pozivajući se na nalaz državne revizije za 2011. godinu, obratio političkim strankama koje koriste poslovne prostore u vlasništvu Grada.

Naime, Državna revizija utvrdila je da je Grad Makarska zaključio nezakonite ugovore o zakupu poslovnog prostora s tri političke stranke kojima je ugovorena zakupnina od jedne kune po kvadratu i da se prostori koriste bez prethodno provedenog javnog natječaja pa je bila riječ je o kršenju Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe koji davanje u zakup poslovnih prostora po povlaštenoj cijeni tretira kao nezakonito financiranje političkih stranaka kao i kršenju odredbi Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora. Tada su nezakoniti ugovori postojali s HDZ-om i HSS-om, dok je ugovor s HČSP-om istekao.

- HDZ u mom mandatu nikada nije htio potpisati novi ugovor o zakupu prostora pa im je mjesečna cijena zakupa i dalje ostala kunu po kvadratu - kazuje nam Bilić.

Predsjednik HDZ-a i današnji gradonačelnik Brkan tvrdi suprotno, odnosno kazuje da stranka nikada od tadašnje gradske vlasti nije dobila novi ugovor za zakup prostora.

- Prema ugovoru koji je istekao 1. siječnja 2014. godine prostor smo plaćali kunu mjesečno po kvadratu, tada nas je Grad pitao želimo li nastaviti koristiti taj prostor i mi smo se izjasnili da želimo, ali nikada nismo dobili novi ugovor - kazuje Brkan koji nadodaje da će stranka još razmisliti o najmu prostora po novom natječaju za zakup od 8734 kune mjesečno.

Nakon priče o zakupu HDZ-ova prostora za kunu po kvadratu mjesečno, postavlja se pitanje koliko političkih stranaka zapravo djeluje u Makarskoj i koriste li i na kojoj lokaciji gradske prostore. Odgovor je sljedeći: Makarska ima svega pet stranaka koje koriste dva gradska prostora. Riječ je o HDZ-u, SDP-u, HSU-u, HNS-u i Živom zidu koji, pak, uopće nema prostora.

HNS i HSU zajednički koriste gradski prostor na Decimi površine 20 kvadrata koji plaćaju osam kuna po kvadratu mjesečno što je 160 kuna i to ugovorom koji je s Gradom sklopljen u prosincu 2016. godine i vrijedi do siječnja 2021. godine. Prema riječima predsjednika HSU-a Milana Grbavca, stranka broji 120 aktivnih članova koji se redovito sastaju, dok njihov "cimer" HNS ima 40 članova što nam je potvrdio predsjednik Josip Paunović.

Kako kaže Paunović, HNS se u Makarskoj nikada nije raspustio mada je "izišlo"' 20 članova, ali je pristupilo 20 novih. Nadalje, SDP sa 290 članova ima prostor od 100 kvadrata također naTrgu Tina Ujevića, ali ga ne plaća od 90-ih jer je isti u vlasništvu SDP-a Hrvatske, a u njemu je nekoć bio Savez komunista.

Živi zid na čelu s vijećnikom Ivanom Šimićem ima 23 člana od kojih je osam aktivno, ali nemaju prostora.

- Pet godina se sastajemo po podrumima i kućama jer nam Grad ne da prostor na korištenje premda smo u dva mandata Vijeća imali dva vijećnika - kazuje Šimić.

Prostora nema ni HSLS koji u Vijeću ima dva vijećnika u neslužbenoj koaliciji s HDZ-om, Hloverku Novak Srzić i Ivana Perića, a nište bolje stanje nije ni s pravašima. Dapače. Makarska je nekoć imala HPB, HSP i HČSP.

Prema riječima nekadašnjeg predsjednika HPB-a Damira Brzice, stranka je ugašena 2014. godine kada su ih izbacili iz prostora na Zelenki, u koji se potom uselio MO Ratac-Zelenka. Iako je i HČSP nekoć koristio gradski prostor od 11 kvadrata na Trgu Tina Ujevića, ugovor im je istekao 1. prosinca 2012. godine, mada povjerenik stranke za Makarsku rivijeru Pero Šimić kazuje da stranka i dalje koristi i plaća prostor te da je aktivna.

- Prostor Gradu plaćamo 11 kuna mjesečno i imamo 25 aktivnih članova, ali nijednog vijećnika. Sastajemo se redovito i podružnice imamo u Makarskoj, Tučepima, Brelima, Baškoj Vodi i Podgori - kazuje nam Šimić mada iz Grada doznajemo kako gradske prostore koriste samo tri političke stranke među kojima nema HČSP-a.