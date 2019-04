Vapaj stanara iz jezgre Kaštel Starog: Susjedovi golubovi lete nam nad tanjurima, a turisti bježe od smrada i nereda! Može li se ovoj agoniji nakon dvadeset godina konačno stati na kraj?

Može li se ovom ilegalnom gomilanju raznih vrsta smeća, da stvar bude još gora - usred grada, u staroj jezgri Kaštel Starog, nakon dvadeset godina konačno stati na kraj?

Pitaju se sve te godine očajni susjedi iz Ulice sv. Felicija, a među njima i Darko Piplica, koji nam se požalio da ne vidi načina da se širenje deponija smeća, tik do njegovih ulaznih vrata od stana i apartmana, napokon zaustavi. Godinama ljudi navedene ulice upozoravaju nadležne institucije da nađu rješenje, no, prema svemu sudeći, vlasniku spornog deponija smeća nitko ništa ne može.

Zbog nesnosnog smrada koji se širi iz njegova dvorišta, posebno u ljetnim mjesecima koji su pred nama, stanari se neke dane ne usude otvarati prozore i balkonska vrata, a uz deponij smeća koji niče na privatnom posjedu, veliki problem stvaraju golubovi koje taj vlasnik ilegalno drži na krovu svoje kuće.

- Turisti jedu na balkonu a golubovi doslovno izbacuju izmet po njima. Moram ovako kazati jer su to činjenice. Puljaju se, zavijaju, lete ljudima nad tanjurima. Ma užas jedan s kojim se više ne možemo ni nositi, a ni boriti se. Ova agonija traje već 20 godina. Ja sam prilikom obnove svoje kuće morao za svaki manji zahvat zvati konzervatore, pa sam, vjerujte, za dvije drvene škure trebao izdvojiti 14 tisuća kuna. Dakle, morao sam se držati strogih pravila. Kad vidite ovo preko puta, pitate se pa tko je lud u ovoj državi. Ja po pravilima, a susjed ne obadaje nikoga i stvara sve mimo pravila. I nitko mu ništa ne može. Do kada - zavapio je Piplica, dodajući da se ponudio vlasniku tog smeća da će ga on sam očistiti umjesto njega, no nema pomoći. Nije urodilo plodom.

- To je takav stil života, a zbog nečijeg nemara i neodgovornosti ispaštamo mi. Građani koji plaćaju sva svoja davanja prema svima, ali i naši gosti koji nam stižu ljeti i nerijetko bježe kad ugledaju ovaj kaos - jada nam se ogorčeni Piplica, spominjući da se u više navrata za pomoć obraćao inspektoratu policije te nadležnim službama u Kaštelima.

- Tu se gomila plastika, trule drvene grede, smeće, štakori, zmije, gušterice. Ma nema čega nema - pokazuje nam Piplica, skrećući nam pozornost i na derutnu kuću nasuprot deponija na kojoj se urušava krov, što ugrožava sigurnost ljudi. Vlasnici navodno žive u inozemstvu, a gradski komunalci su postavili zaštitne grede, kako se dotrajale kupe s kuće ne bi našle nekome na glavi - pojašnjava Piplica.

- S obzirom na to da sam vatrogasni djelatnik nadležne već duže vrijeme upozoravam zbog velike mogućnosti nastajanja požara na tom deponiju, a nedajbože da se to dogodi, izgorjele bi sve kuće jer je naša ulica gusto naseljena - upozorava Darko Piplica.

Kako bi pomogli zabrinutim građanima, kontaktirali smo i nadležne u gradskoj upravi.

- Dugogodišnji deponij u Kaštel Starom gradske službe su očistile u više navrata, i to na način da su komunalni redari osobno ulazili na teren koji je nepristupačan strojevima i o trošku Grada izvlačili nagomilano smeće. U posljednjih godinu dana redari su lokaciju posjećivali nekoliko puta mjesečno, a dva puta i uz pratnju inspektora MUP-a, koji su vlasniku uručili rješenje da je dužan ukloniti otpad zbog mogućnosti zapaljenja. Ovog tjedna komunalni redari će ponovno obići lokaciju gdje se nalazi deponij i poduzeti sve raspoložive mjere kako bi se otpad uklonio iz stare gradske jezgre - odgovoreno nam je iz gradskog ureda za odnose s javnošću.

Isto tako, kontaktirali smo i nadležnu pročelnicu za komunalu Mariju Pelivan, pitajući je li dopušteno imati golubarnike u starim gradskim jezgrama i je li takva mogućnost uvrštena u Odluku o komunalnom redu.

Pročelnica Pelivan odgovorila nam je da se prema važećoj Odluci o držanju domaćih i drugih životinja zabranjuje držanje golubova u starim jezgrama.

- Golubarnici se izričito zabranjuju u starim jezgrama, ali i na drugim područjima, i to 30 metara od naseljenog stambenog objekta i 50 metara od apartmana. Taj golubarnik nije legalan i odmah sam poslala komunalne redare tamo. Red se mora poštivati - kategorična je pročelnica Pelivan.