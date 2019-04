Slavko Gudelj već 19 godina vodi srednju školu u Makarskoj: Protiv mene su profesorice koje ne žele raditi nego piti kave. Za njih sam seljačina, a ta moja seoska logika čini me plemenitijim

Slavko Gudelj 19 je godina ravnatelj Srednje škole fra Andrije Kačića Miošića. Prije petnaestak dana školu kojom ravna posjetila je prosvjetna inspekcija zbog spornog natječaja za novog ravnatelja (na koji se javio i Gudelj) koji je problematičan jer se provodi po starom školskom statutu iz 2016. godine. U međuvremenu, podsjetit ćemo, promijenio se zakon i naložio da se u roku od šest mjeseci statut uskladi sa zakonom. Taj je rok istekao 4. veljače.

Na zaključak da se ne radi samo o formalno-pravnom propustu navode detalji iz zakona koji značajno smanjuje ulogu politike pri izboru i koji sada boduje i neke nove kompetencije, poput iskustva rada na EU projektima i znanja stranih jezika.

Sve ovo demantirao je Gudelj s kojim smo razgovarali u njegovu uredu i koji nam je, nakon posjeta inspekcije, pokazao papire koji, uvjerava, potvrđuju da je sve urađeno po zakonu. U Ministarstvu, međutim, kažu drukčije. Eksplicitno tvrde da se radilo protivno odredbama zakona!

Gudelj tvrdi, kako ne vidi nikakvu pravnu osnovu da se započeti postupak imenovanja ne dovrši. Tako nam je rekao proteklog ponedjeljka, dva dana prije nego smo dobili nalaz inspekcije koja inzistira na usklađivanju sa zakonom i na ponavljanju natječaja.

- Ja sam čist i idem vedra čela. To mi je najvažnije i to dobro znaju ljudi oko mene. Nisam nikakav mafijaš, apsolutno sve u školi radimo samo po zakonu. Pa kolega Momir Sumić i ja vozimo starije aute od drugih ravnatelja, naša vozila imaju preko 20 godina - kaže nam Gudelj.

Jeste li se zato opet kandidirali za mjesto ravnatelja, jer smatrate da dobro radite taj posao?

- Smatram da sam radio pošteno i da mogu raditi još godinu dana. Zakonski imam pravo na to, ali ne duže od godinu dana, no ne želim da to bude po nikakvoj sili, neću se nikome nametati. Ako me kolege ne žele, neću dolaziti na silu.

Neki kažu da vas neke kolege podržavaju jer im odgovara status quo. Da im paše ovako.

- Rekao bih, koliko ljudi, toliko ćudi. Ne znam što komu i kako odgovara. Znam kazati kako je škola dobra ako netko ima dodatnih izvora sredstava, ako se bavi iznajmljivanjem apartmana, razumijete o čemu govorim. Ali da će u školi zaraditi neki velik novac, neće. Onomu koji tako govori, a ne zanima me tko i sve i da mi kažete rekao bih "nemojte, molim vas", jer me ne zanima, valjda ne odgovara Slavko. Nekomu odgovara, nekomu ne. Nekim sam profesoricama, možda se i prepoznaju u ovim riječima, rekao "prihvati se toga i toga". Ali ona kaže da ne bi mogla piti kavu s prijateljicom, kad bi se toga prihvatila. Ne bi mogla biti prijateljica s nekim jer to što sam rekao iziskuje da nekoga zamijeni četvrti sat. A ti imaš tri sata i ne da ti se. Nekomu će pasati više posla, a nekomu neće.

Nisam mislila na takav status quo, jasno je da nema u prosvjeti nekog novca, ali su posrijedi neki drukčiji izazovi, drukčije motivacije... Ipak su prosvjetari stupovi društva.

- Kod mene je sve transparentno, nekomu to paše, a nekomu ne. Kad učenici dođu prvi dan u školu, ja obiđem sve razrede i prvo što napišem je broj mobitela. Isti je 19 godina. Svi oni zapišu i ponesu broj materi i ćaći. Bez kompleksa zapišu i zovnu me ako što treba. Vidite, netko želi suradnju, a netko ne. Imao sam ja zbog toga neugodnosti, ali to je moj stav.

Status quo više vidim kao situaciju koja traje 19 godina. Toliko ste dugo vi ravnatelj, razvili ste svoj stil, ali nema ni promjena...

- Žena živi s nekim 30 ili 15 godina pa se rastane jer hoće mlađega. Ili obratno. Ali to je moj stil, svatko ima svoj stil. Bio je prije 17,18 godina neki incident ovdje u školi, došli novinari, zbog prof. Pervana je to bilo. Bio sam u košulji, ali nisam imao kravatu. I, evo, vidite ovu kravatu u ladici, posudio sam je od kolege. Imam ja sto kravata, ali nije moj stil, neki misle da kravata rješava autoritet, ali ja ne. Ova priča ilustrira moj pristup. Uvjeren sam da se kravatom ne postiže autoritet.

A što stvara autoritet?

- Autoritet više stvara neposredan kontakt. Imao sam svakakvih događaja i incidenata, ali sam ih rješavao. Bilo je obračuna, i onda bih djeci rekao da dovedu i ćaću i mater. Oboje! Kazao bih im, ovo je tvoja mater, ovo je tvoj ćaća, i ne zaboravi da će ti uvijek oni biti ćaća i mater! Imam tu neku seosku logiku i to me oplemenilo, to me čini humanijim. Iako se kod nas zna prostačit pa reć "seljače jedan" u negativnom smislu. Ali kod mene je to vrlina, kad je netko odrastao na selu. Kad je imao i nemao, kad je dobio plesku i dao plesku, ako su ga išibali i ćaća i mater, ako ga je ostavila cura i ako je on ostavio curu...Takva osoba koja je kroz sve to prošla je kompletnija.

Koji je onda vaš stil?

- Vidim oko sebe ljude koji upravljaju autokratski, to nije dobro. Despotski? Isto na granici. Liberalni pristup, opet na granici. Konzervativan sam, ali sam i kod konzervativaca vidio loše stvari. Vodim se time da budem univerzalac. Da možeš biti i ovakav i onakav, a osoba koja to može je kompletnija osoba. Rukovodim se nekim svojim osobnim pristupom i to me dovelo do toga da budem uspješan i u zbornici, i među kolegama, i da uspješno rješavam konflikte. Ne sramim se ući ni među učenike, razgovarati s njima o bilo čemu.

Tu ste 19 godina. Dugo je to.

- Ako je netko uredan čovjek, ako uredno, pošteno i profesionalno vodi školu, ako nema sukoba, zašto bih ja nekome davao da bude pokusni i da isprobava?!

Niste do sada ni imali protukandidata.

- Nitko se nije javljao. Bio sam superiorno prvi. Samo u prvom mandatu, kad je Katavić odlazio, morao je doći novi. Nije se znalo tko će taj novi biti i tko će preuzeti rizik, a ja sam bio siguran da ja to znam i da mogu. U toj prvoj godini sam bio v.d. Bio sam v.d., da vide kako ću raditi.

A sad su stigle četiri molbe na natječaj?

- Stigle su četiri, jedna je moja. Ali iz škole se nitko nije javio.

Kako znate da nije kad ste rekli da se ponude još nisu otvarale jer se Školski odbor nije sastao?!

- Znam, pričalo bi se po zbornici. Pa saznalo bi se vrlo brzo, nisu to stvari koje se mogu sakriti.

Vratimo se opet na proceduru, hoće li se sada ići na imenovanje v.d. ravnatelja jer je istekao rok? Tko imenuje v.d.-a?

- Nisam pravnik i zaista ne znam. Da bih nasilno dolazio ili prisilno ili nekim modusima koji su ispod razine, ne bih se time služio.

A zašto niste ranije pripremili statut, imali ste vremena od kolovoza prošle godine? Jeste li čekali neki prijedlog od Županije kao osnivača?

- Ma, nismo očekivali ništa posebno. Da su se uskladili, natječaj ide po varijanti A. Ako nisu, po varijanti B. Što ću ja kad se oni nisu uskladili.

Ali, statut priprema Škola, a ne Županija?

- Da, ali nije to tek tako, napraviti statut, on ima preko 50 stranica, trebalo je sve to uskladiti sa zakonom, a Županija je osnivač. Najvažnije je da je meni rečeno da sam postupio kako je trebalo. Suzana Hitrec, predsjednica Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja, energično mi je potvrdila da sam postupio po zakonu. Evo, tu je njen broj, čuli smo se i tako mi je rekla. A i u naputku Ministarstva stoji da ako se nije riješio statut, postupamo po važećem.

Stigla je anonimna prijava, točnije, inspekcijski je nadzor potaknut predstavkom Ministarstva?

- Ne bavim se time tko me je prijavio. To mi je ispod razine dostojanstva. Tako sam navikao, uvijek idem vedra čela, svakomu i svakoj opciji.

Jeste li zadovoljni uspjesima škole?

- Jesam. Škola ima impozantne rezultate u svemu. Smatram da je rad mojih kolega dobar i da se ne možemo postidjeti rezultata. Nije to isisano iz prsta, za sve treba truda i vremena. Ali, naravno, uvijek može bolje.

A zašto nitko ne vodi EU projekte u školi, tu ste u zakašnjenju? Postoje Erasmus plus projekti s velikim mogućnostima za učenike?

- Akcent je na strukovnim školama. Da se vidi tehnologija, oprema škola, obrada. Kod nas se skela montira još po starovinski. Vani učenici vide kako se montira, kako se to u svijetu radi.

A što je s internetom? Čula sam da nemate internetsku mrežu u školi, ustvari da ga ne mogu svi koristiti.

- A koji to svi?

Mislim i na učenike.

- Škola ima kabinete i sve najelementarnije. Ima super kabinete, ima i treći pomoćni gdje se uči za napredni njemački. U okviru strukovne škole isto tako kao kod nas, ili tu negdje.

Ali nemate bežični internet dostupan svima? Zar se bojite da ga učenici ne zloupotrijebe?

- Eto, upravo zato vrtim glavom. Nije svaka tehnika za svakoga. Ti imaš troje djece, onomu od četiri godine ne možeš dati ono što daš onomu od 14. Onome od 14 ne daš ono što može onaj od 19. Mislim da smo se razumjeli. Isto je i s opremom. Kad bih projektor ostavio u razredu, ne znam gdje bi završio. Nema te odgovornosti.

Ali nastavnik je na nastavi?!

- Nastavnik ode u zbornicu. Da ostavi projektor, kažem, ne znam gdje bi završio. Možda ga i ne bi razbili, ali bi ga onesposobili. E, kad bi kabinetska nastava bila, to bi bio iskorak. Profesor kemije imao bi svoj kabinet i tu bi radio. U Zagrebu ili Vukovaru toga ima, ali kod nas nema ni prostora ni uvjeta. Mi radimo u tri smjene, muči nas nedostatak prostora. Mi uvijek gledamo nešto napraviti u tom pogledu, ali nije lako.

A što mislite o prosvjedu srednjoškolaca u Zagrebu?

- Ne može svatko prosvjedovati. Mislim, može prema zakonu, to ne osporavam. Dapače, volim da učenik ima svoj stav. Ali, najprije se oblači donja majica, pa košulja, pa džemper, pa jaketa. Ima sve neki svoj slijed. Tako i to. Ne možemo mi u školama očekivati nešto bombastično.

Mislite na klime?!

- Vidite li vi ove pehare gore? To su sve djeca osvojila. Ne bi li bilo lijepo da ih negdje propisno izložimo? Bi, ali nemamo ih gdje posložiti. Mi smo skučeni s prostorom. Sumić i ja smo davno nešto pokrenuli, rekli smo, ajmo nešto poduzeti. Rekao sam mu, ti si bio načelnik, znaš sve načelnike, znam ih i ja, ali ti znaš bolje. Da svake godine jedna općina opremi jedan razred, a Grad dva. I za pet godina, ma i prije, mi ćemo to završiti. Ali obično to ide tako da jedan hoće, drugi neće, jedan neće jer si zaposlio nekoga a ne njegovoga, i tako to ide. Tučepi bih uvijek izdvojio. Uvijek su imali razumijevanja. Problem je malo čudnovat, ali ispada da ako načelnici nemaju djece u školi, oni ne vide problem. Grad bi tu mogao više, iako su sad ovi mladi ljudi više za pomoć. I pokojni je Ante Novak uvijek imao sluha. Jest bio stariji, ali je imao sluha.

Na koje ste uspjehe škole ponosni?

Natjecanja su se intenzivirala zadnjih deset godina, bili smo prvaci u matematici dugi niz godina. 4-5 godina. Neka je u Tučepima netko prvak iz matematike, već je to impozantno. Pogotovo jedna mala Makarska u odnosu na matematičke centre. Imali smo prvake i u sportskom natjecanju.

Uz ta prva mjesta gotovo isključivo se veže ime jedne mentorice, Željke Tulić?

- Ne bih povrijedio nikoga, tu treba biti suptilan. Gledajte, ako dođe kvalitetan "materijal" kod nekog profesora, onda bi možda svatko znao s njim. A možda i ne bi. Željku Tulić ističem, ali ne podcjenujujem druge. Istina jest da je Željka s učenicima imala impresivne rezultate. Ali, bili smo prvaci i iz njemačkog. Iz informatike smo isto bili visoko pozicionirani. Lani smo bili prvaci iz Gastra. Uspjehe su postigli i učenici iz knjigovodstva. Mi kao jedna mala škola smo jako zadovoljni.

A na kritičare se ne osvrćete?

- Kritičara se ne bojim. Oni potiču na bolji uspjeh.

Ministarstvo: Škola nije postupila po zakonu i zabranjeno je imenovanje ravnatelja "U nadzoru prosvjetne inspekcije u Srednjoj školi Fra Andrije Kačića Miošića Makarska utvrđeno da Škola nije uskladila Statut škole u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Također je utvrđeno da je Škola dana 27. veljače 2019. godine objavila natječaj za imenovanje ravnatelja/ice poslije isteka roka za usklađivanje sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, a prije usklađivanja odredaba Statuta Škole. Postupci za imenovanje ravnatelja koji se pokreću poslije isteka roka od šest mjeseci od stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi moraju se pokrenuti i provesti prema odredbama toga zakona i Statuta Škole koji je usklađen s odredbama istoga zakona. Budući da je Škola postupila suprotno odredbama zakona, na temelju Zakona o prosvjetnoj inspekciji zabranjeno je imenovanje ravnatelja. Ako bi ravnatelju istekao mandat prije no što Škola uskladi podzakonske akte, do usklađenja Statuta i raspisivanja natječaja u skladu sa zakonom imenuje se vršitelj dužnosti ravnatelja, a najdulje do godine dana", stoji u odgovoru Ministarstva na naš upit. Dakle, suma sumarum, natječaj se poništava, kada se uskladi statut ide natječaj po novome, a ako se to ne dogodi do konca svibnja, kada Gudelju istječe mandat, imenuje se v.d.ravnatelja, maksimalno na rok od godine dana.

Neslužbeni kandidati Kako neslužbeno doznajemo, na natječaj koji se poništava javio se, uz Slavka Gudelja, i Ivan Perić, knjižničar Srednje strukovne škole. Tko su preostala dva kandidata, ne zna se, ali neslužbeno, iz pouzdanih razloga, doznajemo da interes za ovim mjestom itekako vlada. Da bi se ovog puta mogao javiti na natječaj, Jakov Batinović, ravnatelj Osnovne škole don Mihovila Pavlinovića, oko čijeg se imena ranije špekuliralo, nije nam decidirano potvrdio, ali kazao je da izbor po usklađenom statutu ipak mijenja stvari. Doznali smo i da ima još zainteresiranih, pa ćemo za kraj tek reći da će biti ovo vrlo zanimljiv natječaj, prvi put nakon otprilike dva desetljeća Gudeljeve vladavine.