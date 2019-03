Kraj lječilišta u kojem se zadnjih 28 godina nije nitko liječio: Županija i službeno 'gasi' Dječje selo; Kompleks će uskoro na bubanj, a služit će, kome drugome, nego bogatašima

Lječilište u kojem se zadnjih 28 godina nitko nije liječio, na Županijskoj skupštini u Splitu moglo bi i formalno biti ugašeno. Na dnevnom redu nalaze se prijedlozi Odluke o prestanku rada ustanove Dječje selo smještene u općini Baška Voda.

Kako je Makarska kronika pisala prije nepunih mjesec dana, Županija Splitsko-dalmatinska je do sada veoma uspješno potrošila gotovo dva milijuna kuna na plaću ravnatelja koji upravlja imaginarnom institucijom, koju u stvarnosti čine do temelja devastirani objekti prepuni muzejskih primjeraka bolničkih kreveta, pisaćih mašina i dječjih bajki pisanih ćirilicom.

Pisali smo tada Županiji da doznamo tko mijenja ravnatelja kad odlazi na godišnji odmor, kome on odgovara za tu svoju plaću zbog koje se svaki mjesec pošteno naradi i dobili smo odgovor da ustanova mora postojati jer je u tijeku sudski spor. Odgovorila nam je tako privremena pročelnica Dijana Luetić da će po okončanju sudskog postupka biti donešena odluka o daljnjem statusu ustanove. I da je plaća ravnatelja 9160 kuna bruto, na mjesečnoj razini.

Odluka s dnevnog reda Županijske skupštine očito znači da je baš sada okončano sudovanje. Da stvar bude zanimljivija, navodno je bila riječ o sporu s Hrvatskim šumama, što dakle znači da se država desetljećima borila sama protiv sebe, dok smo mi plaćali i jednu i drugi zaraćenu stranu, pa čak i sudce.

I dok se šakom i kapom davalo na birokraciju, a iznosi su to od više milijuna kuna, nije zapamćeno da je išta uloženo u same objekte. Deset bungalova i dvije zgrade od kojih je jedna arhitektonsko čudo i skoro 70 tisuća metara kvadratih borove šume uz more, nekada su sadržavali 700 ležajeva, a sad će se, prema najavama ministra financija Zdravka Marića, dati u prodaju.

Tvrdi da je obavljena procijena vrijednosti i da su razriješeni su imovinsko-pravni odnosi. Narednih mjeseci bit će raspisan javni natječaj, a cijena će se kretati iznad sto milijuna kuna. Odvojeno će u prodaju ići objekt u Krvavici. Sad kad je prodan i hotel Hrvatska, Marić je potvrdio da su ovo posljednje dvije turističke nekretnine u državom vlasništvu. Čime će onda ministarstvo države imovine upravljati nije kazao.

Izgleda da ćemo, pored ionako premalo liječilišta koja bi u netaknutoj šumi uz more ponovno mogla okupljati plućne bolesnike iz čitave regije, pored mogućnosti da opet imamo prekrasno mjesto gdje će djeca stvarati najljepše uspomene, ljubavi i prijateljstva za čitavi život, dobiti još jedan u nizu hladni, bezdušni turistički kompleks stranog investitora.