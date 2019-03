Velika pobuna kolega protiv Hloverke: Ne smijemo joj dopustiti da preuzme čitavu Makarsku rivijeru!; Bivšu TV novinarku prozivke ne brinu: To je tipično ponašanje lokalnih šerifa

Javni istup Hloverke Novak-Srzić, u kojemu je ona najavila osnivanje klastera Makarske riviijere i prozvala načelnika Baške Vode Joska Roščića za bojkotiranje ideje, izazvao je niz reakcija među kolegama.

Naime, u neslužbenim razgovorima s kolegama direktorice makarskog TZ-a dalo se čuti da se Novak Srzić istrčala pred rudo, iako, smatraju, iz najbolje namjere. Najbolja namjera značila bi oživljavanje brenda Makarska rivijera na neki konkretniji način od zajedničkog nastupanja na turističkim sajmovima ili izrade zajedničkih brošura.

Pa je tako Novak Srzić, nakon nedavnog sastanka s kolegama iz županije u organizaciji županijskog TZ-a, inspirirana modelom Hvara, u Večenjem listu dala veliki intervju u kojemu je izložila čak i neke detalje, poput postotka koji bi se izdvajao iz proračuna lokalnih ureda u zajedničku kasu, s ciljem zajedničke promocije.

Rečeno je tako da će se trenutne mikro-destinacije s Rivijere udružit s Vrgorcem i Imotskim, odvajat će se 5% od boravišne pristojbe, a ugovor o osnivanju klastera potpisat će se za mjesec dana. Sve su ove informacije, međutim, nemalo zatekle ostale direktore turističkih zajednica Makarske rivijere koji su nazočili istom kolegiju održanom u Splitu, a s kojega je direktorica makarskog TZ-a crpila nadahnuće. Kako bi se reklo, pali su s Marsa kad su vidjeli da je ideja u povojima prezentirana kao gotova stvar.

Zajednička suradnja i dalje im je u interesu i stoga nisu željeli posebno komentirati Hloverkin istup, jer i dalje žele raditi na klasteru, ali zato ju prozvani Josko Roščić nije štedio.

On tvrdi kako njene namjere nisu tako benigne; naime, Roščić tvrdi kako je Hloverka Novak Srzić već javno iskazala namjeru da bude direktorica te neke nove organizacije koja bi okupila jedinice lokalne samouprave i koja bi se zvala Makarska rivijera.

- Mi nismo za takvo udruživanje, a pogotovo kad direktorica makarskog TZ-a ima namjeru biti šefica takve zajednice - kaže Roščić. Hloverka ističe kako taj neki DMO (destinacijska menadžment organizacija) ne bi bio pravno tijelo, niti bi zapošljavao nove kadrove.

No sve je to priča o tom potom, jer novi Zakon o turističkim zajednicama još uvijek nije usvojen, niti je jasno do kraja kako će se DMO zajednice ili klasteri osnivati. Direktor županijskog TZ-a Joško Stella veli kako je prerano o tome govoriti, kazavši da mogućnost za suradnju na razini klastera postoji već u aktualnom zakonu te oprezno dodaje kako dalje od toga ne bi išao. A postojeći zakon ne predviđa osnivanje nikakvog novog pravnog tijela.

- Ljudi se malo gube u svemu tome, jedno je ono što bi moglo biti, a drugo je ono što će zaista biti. Ja bih pričekao da se usvoji zakon - šturo će Stella.

DMO Makarske rivijere osnovao bi se po modelu Hvara koji na tome radi, ali - nositelji su jedinice lokalne samouprave. Istupati bez njihova blagoslova pucanj je u prazno. Posebno uz ovakav stav Joska Roščića koji kaže kako je turizam na Makarskoj rivijere postojao i prije Hloverke Novak Srzić. Čak i prije Joska Roščića koji na prostoru Baške Vode vlada još iz vremena kad je turizam bio na stand by-u zbog rata. On naime tvrdi da formiranje klastera nikad nije dogovoreno, a ponajmanje je, kaže, netko dao zeleno svjetlo za izdvajanje 5% iz proračuna za neke zajedničke stvari.

- Ja razumijem Ministarstvo i Županiju. Njima je svejedno hoće li novac otići u Promajnu ili Gradac. Oni svoj postotak za plaće uzmu, a koliko se nama vrati, to je posebna tema. E pa Općini Baška Voda nije svejedno gdje će gost boraviti. Kad se napravi hotel Hrvatska, kad se riješi pitanje Baškog Polja i Dječjeg sela, naša će općina imati puno veći broj noćenja nego Makarska. Recite vi meni jedan jedini razlog zašto bismo išli pod zajedničku kapu! Ja ne vidim zašto bi nama netko uzimao dio kolača. A pogotovo kad netko samoinicijativno priča o nekim postocima novca - odrješito će Roščić dodajući da su imali sjednicu Turističkog vijeća TZ-a Baška Voda baš na temu Hloverkina istupa.

Ipak uvjerava da se neće oni baviti njome.

- Upravo ću javno reći da sam joj zatvorio vrata. Nećemo se mi njome baviti niti išta protiv nje imamo, živimo za sebe, radimo za sebe i ta je priča isključivo na dragovoljnoj bazi - veli Roščić koji tvrdi kako je očigledno da Novak Srzić ima nekakve ambicije.

- Realno govoreći, ona meni ne može nauditi s takvim istupima. Njoj se dogodilo da je dobila dva vijećnička mjesta u Makarskoj i da je političkom trgovinom sebi uzela mjesto direktorice TZ-a, što ja razumijem i meni je to jasno. Ali nije ona otkrila turizam na ovom području, mi dobivamo turističke nagrade ima 100 godina. Dobila je mandata koliko je dobila da bi sebi riješila egzistenciju, a ona je gospođa koja je već u mirovini i prema tome, ne može ona govoriti o daljnjem razvoju turizma. Nisam ni ja taj. Imamo mlade školovane ljude koji će o tome odlučivati - zaključio je Roščić.

Hloverka Novak Srzić, kojoj smo prenijeli Roščićevu tvrdnju kako joj je zatvorio vrata, kaže kako je to tipično ponašanje lokalnih šerifa ponavljajući još jednom da je to velika šteta. - Mi možemo nastaviti s razvojem naše ideje i bez Baške Vode, ali smatram da je to grehota - kaže Novak Srzić.

Njezino "trčanje pred rudo" nije joj, veli, naštetilo. Točnije, kaže kako nije naštetilo ideji za osnivanjem klastera koje, tvrdi ovog puta direktorica makarskog TZ-a, ipak treba sačekati donošenje novog zakona. - Čak naprotiv, idemo u nove projekte, projekt cikloturizma i zajedničku strategiju održivog turizma Makarske rivijere. Mogli smo ju raditi samo za Makarsku, ali ja sam predložila da to bude strategija za Makarsku rivijeru - obećava Novak Srzić koja nije imala posebnih objašnjenja za svoj ishitreni medijski istup.

Iako nam sugerira da zovnemo i kolege te ih priupitamo što misle o navedenim idejama, kazavši kako nije glasnogovornica klastera, Novak Srzić se tako ponijela. Kolege neformalno kažu, iz najbolje namjere da se suradnja uistinu i realizira. Ante Jurišić, direktor baškovoškog TZ-a, ipak je replicirao na njezin javni istup u Večenjaku, i to po sedam točaka. Iako je priopćenje adresirao na kolege i Roščića kao predsjednika baškovoškog TZ-a, načelnik je, kako nam je kazao sam baškovoški poteštat, inzistirao da kopija završi i u pošti župana Blaženka Bobana kao predsjednika županijskog TZ-a, te direktora Joška Stelle. I naposljetku, u medijima.

Jedna od sedam točaka na koje se osvrće Jurišić jest izrađivanje zajedničkih brošura te zajednički nastupi na sajmovima. - Da ne bismo tek otkrivali Ameriku, podsjećam da su od rata do danas, uz dogovor i suradnju svih TZ s Makarskoga primorja, a uz suglasnost naših turističkih vijeća, izdane već tri image brošure pod nazivom "Makarska riviera". Isto tako, i prije osnivanja, tijekom postojanja i nakon gašenja nekadašnje, doduše nedugotrajne TZ Makarske rivijere priređivani su zajednički promotivni nastupi na turističkim sajmovima i izvan njih. Npr. zajednički nastup svih TZ i hotelijera Makarskoga primorja na prezentaciji u hotelu Bosnia u Sarajevu još ratne 1996. godine, zatim road show prezentacije po Italiji,

Sloveniji, Češkoj, Slovačkoj, Mađarskoj i Poljskoj, kao i mnogobrojni nastupi i prezentacije na turističkim sajmovima, a gotovo svi nastupi su održavani u suradnji i uz izdašno sufinanciranje od strane TZ Splitsko-dalmatinske županije. Imali smo seriju zajedničkih plakata, a čak smo imali i zajednički promidžbeni film, koji je samoinicijativno izradio g. Željko Pašalić.

Dakle, povijest suradnje na našem području nije od jučer - osvrnuo se Jurišić.

Nadalje, TZ Makarske, ostale TZ Makarske rivijere, Imotskoga i Vrgorca ujedinit će se u klaster, citira Jurišić dalje navode iz članka, pa i replicira. - O svrsishodnosti suradnje TZ podno i iza Biokova, kao i jedinica lokalne samouprave na istom području, govorimo već duže vrijeme, ali iz napisanoga bi se moglo zaključiti da je sve već dogovoreno i utvrđeno.

A, nije. Sukladno Glavnom planu turizma Splitsko-dalmatinske županije iz 2007. godine područje Makarskoga primorja je klaster za sebe pod nazivom Makarska rivijera, a cijela Dalmatinska zagora unutar naše županije, uključujući Imotsku i Vrgorsku krajinu dio su zasebnoga klastera. Hoće li se, što, kako i kada mijenjati po ovom pitanju, tek ćemo vidjeti - ističe Jurišić.

Na tvrdnju da će se turističke zajednice udružiti po modelu Hvara Jurišić se pita: Tko je i kada to odlučio? Na kolegiju je rečeno da se je područje otoka Hvara uspješno dogovorilo glede osnivanja zajedničke DMO (destinacijske marketinške organizacije) i ništa drugo, ali glagol "udružiti" iz navoda može značiti puno toga. Međutim, naše TZ, a ni naše jedinice lokalne samouprave još se nisu ništa dogovorile - ograđuje se Jurišić dodajući kako nikako nije protiv suradnje.

- Da netko ne bi nešto krivo shvatio, ja i naša TZ smo za suradnju, ali na osnovi dogovora svih relevantnih čimbenika i uz poštivanje, kako odredaba Zakona o TZ i promicanju hrvatskoga turizma, tako i svih drugih zakona i propisa - navodi Jurišić.

Što o takvom klasteru kaže samo Ministarstvo, odnosno HTZ, ne znamo, jer odgovor do zaključenja broja nismo dobili.