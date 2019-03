Doznajemo detalje dramatične noći u Dućama: mlađi muškarac opečen je po stopalima jer je bos spašavao dvoje mlađe djece; Susjedi špekuliraju što bi mogao biti uzrok požara

Otac (50) i sin (27) su u požaru koji je buknuo u noći s nedjelje na ponedjeljak u stanu na prvom katu obiteljske kuće u Dućama zadobili teške ozljede, opekline drugog stupnja, po glavama, rukama i stopalima. Nalaze se na Jedinici intenzivnog liječenja (JIL) KBC-a Split.

Otac i sin koji su teško ozlijeđeni u požaru kod Omiša prebačeni na Jedinicu intenzivnog liječenja: 'Imaju opekline na glavi, vratu, šakama... Sada su stabilno'

– Ozljede jesu teške i ozbiljne, ali ne mogu reći da su njih dvojica sada životno ugroženi. Otac je zadobio opekline glave i nešto po rukama, dok je sin također opečen po glavi i stopalima. Obojica su pri dolasku u bolnicu bili pri svijesti i kontaktibilni. Sada se nalaze na JIL-u i priključeni su na aparate za disanje – rekao je dr. Bojan Štambuk, pročelnik Zavoda za plastičnu rekonstrukcijsku kirurgiju KBC-a Split.

Prema neslužbenim informacijama, otac i sin opečeni su kad je na katu njihove obiteljske kuće, zbog zasad nepoznatih razloga, buknuo požar. Sin je najvjerojatnije opečen po stopalima jer je bos pohitao na kat kuće, u sobu, kako bi spasio dvoje mlađe djece.

– Bilo je grozno! Spavala sam i samo su me iznenada probudili vriskovi i galama. U prvom trenutku nisam ni shvaćala što se događa dok odjednom nisam osjetila nesnosan smrad dima. Digla sam rolete i ugledala kuću u plamenu, bilo je strašno. Instinktivno sam izletjela iz sobe i odmah nazvala 112 – rekla nam je susjeda (18) koja je željela ostati anonimna, a nije htjela ni pred naše kamere.

– Od gustog dima nisam se mogla ni približiti kući, ali srećom, vrlo brzo došli su vatrogasci, hitna pomoć i policajci. Strašno nešto, još sam pod šokom – kazala nam je susjeda.

Požar je buknuo u stanu koji se nalazi na prvom katu obiteljske kuće, a u trenutku požara unutra su bili otac i troje djece. Jutro nakon požara, crni zidovi i miris dima svjedoče o tragediji koja se dogodila.

– Policija je dojavu o požaru zaprimila oko 4.30, te su vatrogasci promptno upućeni na teren. Vatra je ugašena oko pet sati, a osim dvije punoljetne osobe koje su hospitalizirane, liječničku pomoć zatražilo je zbog udisanja dima i dvoje maloljetne djece – rekla je Antonela Lolić, glasnogovornica PU splitsko-dalmatinske.

Vatrogasci su izvukli oca i sina iz plamtećeg stana nakon što su im susjedi dojavili o požaru. U gašenju požara sudjelovalo je 20 vatrogasaca s četiri vozila DVD-ova Omiš i Dugi Rat.

– Skromna su i povučena obitelj. S njima nikada nije bilo problema. Uvijek su se lijepo javljali. Kako je to sinoć izgledalo, ne mogu vam ni objasniti, katastrofa. Ne znam što se dogodilo da se to tako zapalilo. Neki u susjedstvu spominju neku mirisnu svijeću, ali to nitko sada ne može znati. Najvažnije je da se svi oporave, a policija će utvrditi kako je došlo do ove tragedije – dodao nam je jedan od susjeda.

Policijskim očevidom utvrdit će se uzrok požara i materijalna šteta.