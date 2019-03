'Gosta morate osvojiti u prvih sedam sekundi!': pažljivo pročitajte savjete iskusne turističke djelatnice bez kojih je teško uspjeti, a evo i koji trendovi vladaju na tržištu te koje su obveze iznajmljivača

Najvažniji u ponudi obiteljskog smještaja je prvi dojam, koji traje sedam sekundi. Tih sedam ključnih sekundi je vrijeme u kojemu gost ulazi u vaš smještaj i stekne prvu sliku o vama i smještaju, kako ste ga dočekali, kako izgledate vi kao domaćin, a kakvu sliku pruža vaš smještaj. Je li svijetao, prozračan, kakav je miris...

Nije u tom prvom dojmu luksuz presudan. Ni najskuplja kuhinja u apartmanu neće popraviti dojam ako čistoća nije blistava, sve je uzalud. Točno tih sedam sekundi je dovoljno za presudnu ocjenu i to su ključne sekunde za rad iznajmljivača. O njima često ovisi i konačna ocjena vašeg smještaja, a danas svi u turizmu moramo voditi računa o dojmu gosta - govori nam Ana Brničević, dugogodišnja turistička djelatnica, a posljednjih sedam godina i jedna od edukatorica obiteljskih iznajmljivača za Turističku zajednicu Splitsko-dalmatinske županije, koja cijelu zimu i proljeće od mjesta do mjesta iznajmljivačima pojašnjava njihova prava i obveze, zakonske promjene i novosti u radu.

Što je novo u obvezama iznajmljivača u 2019. godini u odnosu na ranije, s obzirom da su se brojni zakoni i pravilnici u toj djelatnosti mijenjali u ovoj godini, što, kome i kada moraju platiti da ne budu u prekršaju, koje dokumente pripremiti za inspekcijske kontrole, pitanja su koja najčešće zanimaju iznajmljivače i koja postavljaju gospođi Ani na svim edukacijama po Dalmaciji.

- Prava i obveze iznajmljivača ne služe za zastrašivanje, nego za educiranje i osvješćivanje činjenice da ono što rade, rade još bolje i kvalitetnije. Da rade sa što manje grešaka i da budu spremni kada im dođe Turistička inspekcija u kontrolu prikazati uredno poslovanje. Turistički inspektori će biti na terenu od 1. travnja i osnovne stvari koje im traže je rješenje o obavljanju pružanja usluga u domaćinstvu. Na onoga na koga glasi to rješenje - fizičku osobu, paušalca - moraju glasiti i računi koji se izdaju gostima. Ta osoba mora biti u zaglavlju cjenika koji mora biti istaknut.

Prema tom rješenju moraju dati izraditi standardiziranu ploču na fasadi o vrsti i kategoriji smještaja i to je osnovno, kaže edukatorica i naglašava da je naglasak kod prava i obveza plaćanje poreza na dohodak i plaćanja prema TZ-u. Događa se tako da se neki iznajmljivači godinama bave tim poslom, a još ne znaju kome i što plaćaju. Boravišna pristojba i članarina turističkoj zajednici je važna, kao i porezni paušal, pojašnjava Brničević.

- Iznajmljivači koji su paušalci imaju razlike u obvezama u odnosu na one koji su registrirani kao obrtnici i tvrtke. Iznajmljivači moraju znati da izdavanje računa mora biti čitko i gostu jasno i mora sadržavati: broj noćenja, jediničnu cijenu i ako žele zakon im dozvoljava istaknuti popuste u postotku ili fiksnom iznosu. Ali, moraju znati da iznajmljivači paušalci nisu ni tvrtke ni obrti i ne mogu gostu iznajmiti automobil, naplatiti vožnju brodom ili transfer s aerodroma. Ako to žele, moraju se registrirati i u tvrtke i obrte, kaže Brničević.

Na pitanje koliko su naši obiteljski iznajmljivači upoznati s takvim odredbama kaže da neki znaju, neki se prave da ne znaju, a dio njih doista ostane iznenađen na predavanjima kad čuje takve odredbe. Ono što oni mogu napraviti, kaže naša sugovornica tumačeći zakon, jest da kod formiranja cijene, koja je jako važna stavka, oni u izvansezonskom razdoblju lošijeg punjenja mogu ugraditi neku dodatnu uslugu koju će ponuditi u sklopu cijene i tako privući goste. No, isto tako, sve češću pojavu naplate korištenja klima-uređaja u apartmanu ocjenjuje apsolutno neprihvatljivom.

- Nije poželjno da odvojeno gostima naplaćuju klima-uređaj, što neki rade. Većina ih to radi na način da hlađenje ili grijanje naplaćuju 5 eura dnevno, i to nije dobro. Puno je bolje da to ugrade u svoju cijenu koju će onda povećati za taj iznos. Tako marketinški mogu istaknuti tu prednost i to upakirati u paket dodane vrijednosti. Oni formalno ne smiju posebno naplatiti nijednu uslugu osim smještaja ako nisu obrti ili firme registrirane za tu djelatnost. Sve prisutnija praksa dijela iznajmljivača u kojima gosta ne dočekuju nego mu ostavljaju ključ pod šifrom ili na dogovorenom mjestu, nije, kaže, dobra niti poželjna.

- To nikako nije dobro jer gost zna da je stigao u obiteljski smještaj i očekuje susret s domaćinom. Nije dobro da mu se ostave ključevi ili ono što je sada trend, da se u kućama za odmor vlasnici i ne pojave. Domaćin mora biti gostu na raspolaganju, održavati bazen i okoliš, mora biti dostupan u svako doba telefonom, ali im ne smetati. Ne treba se zbližavati s gostom, on je tu da se odmori, lagana linija koja dijeli vas kao domaćina i gosta mora postojati - mišljenje je Ane Brničević, koja tvrdi da su naši iznajmljivači uglavnom spremni pratiti svjetske trendove u turizmu i brzo im se prilagođavati, a posebna su, kaže, priča splitski iznajmljivači, koji doslovno preko noći sve svjetske trendove primijene u svojoj ponudi.

- Prava i obveze iznajmljivača vezane za porezni paušal su jako važne, a tu je puno neinformiranosti. Glavnina mjesta je ostala na istom iznosu od lani. Porez na dohodak iznajmljivači plaćaju po broju kreveta pomnoženog s osnovicom puta koeficijent mjesta. Bitna je stvar oko ID broja PDV, da je svaki privatni iznajmljivač 15 dana prije nego što mu stigne bilo kakva doznaka iz inozemstva, dužan izvaditi na Poreznoj upravi ID porezni broj. Taj broj ne znači da je on u sustavu PDV-a, ali je registriran. Taj porezni broj postoji u svim zemljama EU-a. Iako se do sada ID broj nije kontrolirao, od lanjske jeseni je Porezna uprava zatražila od Booking.coma izlist iznajmljivača prema ID broju i onda su lokalne porezne uprave to kontrolirale. Iznajmljivači su bili pozivani i morali su prijaviti provizije posrednika. Iznajmljivač koji ima ID porezni broj i oglašava se putem portala, te dobiva fakturu za proviziju koju plaća, dužan je na taj iznos platiti 25 posto PDV-a. Do 20. u tekućem mjesecu iznajmljivač je dužan prijaviti PDV - S obrazac, što je do sada mali broj iznajmljivača radio, ali mehanizmi kontrole postoje i to je njihova obveza.

- U ovo doba godine iznajmljivači moraju imati rješenje o radu, uređene i kategorizirane apartmane spremne s Knjigom evidencije, cjenikom, računima, ID poreznim brojem, i to 15 dana prije nego što prime uplatu za prvog gosta. Iznajmljivači moraju znati da sada imaju obvezu, kada dobiju rješenje o obavljanju djelatnosti, s tim otići u roku od 8 dana u Poreznu upravu, prijaviti se, izvaditi ID broj i u turističkoj zajednici dobiti sve potrebno za prijave u eVisitor. Tijekom ljeta moraju boravišnu pristojbu plaćati u obrocima do 31. 7., 30. 8. i 31. 9.

Na pitanje koje trendove na tržištu iznajmljivači moraju znati, Brničević ističe eko-friendly smještaj, dakle onaj koji brine o okolišu, odvaja smeće, izdvaja organske košarice, ne koristi puno plastike nego papirnatu ili platnenu ambalažu, ima punionicu za električne bicikle... Sve su to načini da se iznajmljivač istakne iz mnoštva iste ili slične ponude i pridobije povjerenje gosta.