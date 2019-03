Sudeći prema onome što smo čuli od predsjednice Sekcije Zajednice obiteljskog turizma Martine Nimac Kalcine, pred iznajmljivačima je još jedno plodonosno ljeto. Premda su se pojavili napisi o lošijem bukingu za iduću sezonu, a koji su "skrivili" Brexit i recesija koja kuca na vrata Njemačke i Italije, Nimac Kalcina tvrdi da nema mjesta panici.

- Istina je da je buking u siječnju bio nešto slabiji, no već u veljači, barem tako moje iskustvo kaže, stvari su se popravile i taj manjak bi mogao biti nadoknađen. To što je buking bio nešto lošiji na početku godine, nismo osjetili samo mi, već kako je rekao Selimir Ognjenović, vlasnik turističke agencije ID Riva, sve turističke destinacije - kaže Nimac Kalcina i upozorava na trend last minute rezervacija.

- Sve više gostiju preferira buking u posljednji tren. Svjesni da mogu birati smještaj, i da je ponuda, naročito kod nas, jako velika, ne žure s rezervacijama, tako da sam uvjerena da će svi privatni iznajmljivači do ljeta manje-više doći na svoje - optimistična je naša sugovornica.

Privatnog smještaja na Jadranu je puno; on raste puno većom progresijom nego broj gostiju. Vodi li to nužno padu cijena?

- Pa i ne baš. Svi koji imaju dobar položaj, dobar rejting, ocjene i komentare, čiji je omjer cijene i ponude realan, bez problema dolaze do gostiju, čini mi se čak i nešto bolje nego lani. Znači, njima cijene, unatoč velikoj ponudi privatnog smještaja, ne padaju. Najviše problema imaju iznajmljivači s dvije i tri zvjezdice, vlasnici apartmana, soba ili kuća koje su davno uređene, koje nemaju bazen, neku dodatnu vrijednost, i oni sve teže dolaze do gostiju - tvrdi predsjednica Zajednice obiteljskog turizma pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.

I, zaista, takvih je iznajmljivača u Dalmaciji najviše. Njihova sezona u prosjeku traje dva mjesece ili nešto malo više, a pozicionirani su oko velikih gradova.

- To vam je taj prsten oko Splita, kojem je konkurencija postao sam grad, jer grad bilježi povećanje broja gostiju u dvoznamenkastim brojkama. Gost radije bira centar Splita nego njegovo predgrađe, zašto bi tražio smještaj sa strane, daleko od grada, kad je ponuda u centru Splita više nego zadovoljavajuća. No to se ne odnosi, recimo, na Podstranu, jer je to već neka vrsta rivijere, tamo se dolazi na odmor od sedam ili više dana, zbog kupanja, mora, sunca, to nisu city break gosti koji u Splitu borave nekoliko dana. No, i tu postoje razlike. Jedno je prvi red do mora, gdje je turistima plaža nadohvat ruke, sasvim nešto drugo su pozicije iznad magistrale - kaže Martina Nimac Kalcina.

Velika pomama vlada za luksuznim kućama na otocima. Vlasnici takvih objekata na Braču ili Hvaru trljaju ruke.

- Njima buking ide jako, jako dobro. Neki su već gotovo popunjeni za iduće ljeto. Sve su vam to vile s bazenom koje su očito jako tražene - konstatira Nimac Kalcina.

Je li povećanje paušala za iznajmljivače u nekim sredinama utjecalo na njihovo poslovanje? Hoće li rekategorizacija za starije objekte pomrsiti račune iznajmljivačima?

- Sasvim sigurno je da će povećanje paušala, naročito u sredinama gdje je ono bilo ozbiljnije, obeshrabriti jedan dio iznajmljivača, jer bez obzira što ono nije drastično, kada se zbroje svi troškovi koje iznajmljivač ima, na koncu ispadne da se onima koji nemaju apartman na dobrom položaju i rejting na web oglašivačima više isplati iznajmljivati stanove podstanarima na mjesečnoj bazi. Problem je taj što je kvaliteta ponude privatnog smještaja u Hrvatskoj narasla do te mjere da se sve ispod ocjene osam ili čak devet smatra nekonkurentnim, iako su to vrlo visoke ocjene smještaja u drugim, nama konkurentskim zemljama. Osim toga, što je više komentara, teško je održati visoku ocjenu, jer po logici stari bude i onih koji su neumjesni, koji zaista ne stoje, a u ukupnom rezultatu smanjuju ocjenu iznajmljivaču - veli Nimac Kalcina.

Posljednjih se godina vodio pravi medijski rat između cehovske udruge iznajmljivača i poreznika oko toga trebaju li vlasnici privatnog smještaja, odreda paušalisti, plaćati PDV na usluge stranih turističkih agencija.

- Većina iznajmljivača danas plaća PDV na usluge stranih agencija, jer su svjesni da se krenulo u kontrole. Poreznici toleriraju iznajmljivače, nema kazni zbog kašnjenja, a porez se naplaćuje od 2016. godine do danas. Oni koji to još nisu napravili imaju priliku ispuniti svoje obveze i izbjeći kazne - kaže na koncu naša sugovornica.

Svi na Gripe Uoči početka turističke sezone, 29. i 30. ožujka održat će se Forum obiteljskog smještaja u velikoj dvorani na Gripama. Organizatori - HGK Županijska komora Split i Sekcija zajednice obiteljskog turizma pozivaju iznajmljivače da se na ovaj skup odazovu u što većem broju. Na forumu će imati priliku čuti brojna predavanja vezana uz marketing i prodaju privatnog smještaja te se upoznati sa svim novostima na velikom tržištu obiteljskog smještaja.