Nova cesta će od južne strane Hvara napraviti Kaliforniju

Može iznajmljivač nuditi apartmane u najljepšem dijelu Hrvatske, mogu oni biti ne znam kako luksuzno uređeni, a cijena prihvatljiva, ni to ne jamči uspjeh. Za vraga ti da si ljubazan domaćin i da profesionalno odrađuješ svoje, ako se lokalna vlast nije pobrinula osigurati potrebnu infrastrukturu, vodu i struju, dobre ceste i isto takav wi-fi signal pa te gosti uništavaju lošim komentarima i ocjenama, iako ništa od toga ne ide na tvoj brk.

Možete se, dakle, na glavu postaviti, ali ako se odgovorni ne pobrinu uvesti komunalni red, osigurati uvjete života dostojne dvadeset i prvog stoljeća, uzalud vam trud svirači. Turizam je jednako komod, a komod, osim iznajmljivača, mora svojim potezima osigurati i lokalna samouprava. Zlatan je bio legenda

Sveta Nedjelja na Hvaru mjesto je o kojem pišemo. Tko je god jednom tamo bio, ili barem vidio vinograde plavca na obroncima nad morem, iz prve ga je krstio rajem na zemlji. I ljudi su takvi: marljivi težaci i ribari, ali i sjajni domaćini koje furešti obožavaju zbog njihove otvorenosti, duhovitosti i ljubavi prema dalmatinskoj pjesmi, jer teško je tamo naći nekoga tko ne zna "uvatit tercu" ili svirati barem jedan instrument.

Za čuvene "plažane", kako ih zovu po klapi "Plaža" koja je slovila za majstore klapske pjesme, znaju i po Hrvatskoj, i u susjedstvu, a ljetovanja u apartmanima s kojih puca pogled na Šćedro i Vis najviše vole Slovenci.

No, unatoč tome što zadovoljavaju sve kriterije za naj-mjesto na Jadranu, pa se i Leo Messi svojedobno interesirao za odmor u jednoj od tamošnjih vila, a Slaven Bilić kupio teren za gradnju kuće, vlasti su ih desetljećima tretirale kao trinaesto prase. Iako su naselje Grada Hvara, do Svete Nedjelje se, "okolo kole", vozi četrdesetak minuta, a ljeti kad treba čekati pred ulazom u "mići" tunel Pitve - Zavala, i koji sat.

Najgore je kad je tunel, jedina prometna veza do Hvara i trajekta u Starom Gradu, izvan upotrebe, što se često događa. Tada se mještani i gosti do kuća u Svetoj Nedjelji, Jagodni, Bojanić Badu... moraju drndati preko brda opasnim protupožarnim putevima, doslovno na rubu provalija. Bude ih na južnoj strani škoja ljeti i koja tisuća, i svi su ovisni o mračnom tunelčiću koji je prije pedesetak godina napravila JNA za potrebe lokalnog vodovoda.

Protiv izolacije Svete Nedjelje prvi se odlučio boriti čuveni vinar, pokojni Zlatan Plenković. Ne samo da je svojim sredstvima izgradio lučicu zbog koje su u mjesto počeli stizati nautičari, već je samo par godina nakon rata upregao Svetonedjeljane oko gradnje ceste koja, nije otrcana faza, ovim ljudima život znači.

Do tada ovisni samo o klaustrofobičnom tunelčiću Pitve - Zavala, zbog kojeg su se plašljiviji gosti nakon prevaljenog puta do Hvara znali vratiti kući, i kroz koji ne može proći niti malo veći kamion, mještani Svete Nedjelje odlučili su darovati svoje parcele za cestu do Dubovice koja bi ih spojila s Hvarom.

Bageri su, visoko kroz brda, prokrčili protupožarni put, a zahvaljujući izdašnoj Plenkovićevoj financijskoj i svakoj drugoj pomoći, i uz angažman svih mještana u dobrovoljnim radovima, prva, zemljana faza radova buduće ceste, bila je dovršena. Rastu cijene parcela

Nakon Zlatanove smrti, tamo gdje je stao poznati vinar, nastavio je njegov veliki prijatelj, iznajmljivač i poznati ugostitelj, vlasnik restorana "Tamaris" Jurica Milatić Biskup. Nakon što je shvatio da ih gradske vlasti ignoriraju, da nikoga nije briga što južna strana Hvara ljeti ostaje bez struje, što je pritisak vode slab, a interneta jedva ima, organizirao je mještane pa ih, nakon što je ispucao sve pravne mogućnosti vezane uz zatjev da se cesta dovrši, poveo u prosvjede.

Godine 2016. blokirali su cestu koja iz grada Hvara vodi prema trajektnoj luci u Starom Gradu, i prvi put na velika zvona poručili političarima da više ne misle živjeti na kraj svijeta i ovisiti o jednosmjernom tunelu koji se često urušava i pliva u vodi koja probija kroz stijene.

Prosvjed je urodio plodom, a iznajmljivači iz Svete Nedjelje, ljudi kojima ovisi egzistencija o izgradnji ceste Dubovica - Sveta Nedjelja duge devet kilometara, natjerali su Županijsku upravu za ceste (ŽUC) da nakon puna tri desetljeća od probijanja puta do Dubovice raspiše natječaj za izvođenje radova. Riječ je o izvanrednom održavanju donjeg stroja ceste Dubovica – Sveta Nedjelja s izmještanjem vodovoda, što će stajati 4,6 milijuna kuna.

- Konačno je sve krenulo kako treba i zato su odgovorni iz Županijske uprave za ceste zaslužili sve pohvale. Na trasi do Dubovice radnici bagerima obavljaju radove na premještanju vodovoda u dužini od sedamsto metara i trebali bi tamo ostati do ljeta, a nakon turističke sezone nastavit će se s dovršavanjem ceste. Ako sve bude u redu i onako kako nam je obećano, a nadam se da nema razloga više u to sumnjati, dovršenom bi se cestom mogli provesti iduće godine - kaže Jurica Milatić i dodaje da je zbog same činjenice da se cesta radi sve u Svetoj Nedjelji živnulo.

- Ljudi kupuju zemljišta za gradnju kuća, cijena parcela rastu jer ćemo imati bolji pritisak vode, struja više neće iskakati na vrhuncu sezone i kvariti nam tehničke aparate pa tako raditi štetu, a i mi domaći i gosti imat ćemo odličan internet signal - kaže Milatić, svjestan da će Sveta Nedjelja, nakon što do nje stigne cesta, postati, uz Paklinske otoke, najatraktivnije mjesto za odmor, kupanje, ali i planinarenje na otoku.

Činjenica da Sveta Nedjelja od iduće godine više neće biti na kraj svijeta odrazit će se i na cijene smještaja.

- Radnici su proširili cestu, bit će to stvarno dobar prilaz sa strane grada Hvara južnoj strani otoka pa će interes gostiju za ljetovanje kod nas sigurno porasti. Sada se cijene smještaja u sezoni kreću oko osamdeset eura za četiri osobe, a čim cesta bude pri kraju, vjerujem da ćemo postići i bolje cijene i bolji buking - optimistično će Milatić.

E pa, Svetonedjeljani, na dobra vam došla nova sezona i nova cesta, južna strana Hvara bit će nova Kalifornija!