Velike dileme malog iznajmljivača: Jedan apartman, a sto muka! Šta god napravija, ništa ne valja...

Nije lako malom iznajmljivaču. Jedan jedini apartman(čić) a sto muka. I kako god okrenija, nikad ne valja. Evo, razmišljan, možda je bolje iznajmit ga na mjesečnoj bazi? A je li tako? Nema dočeka, čišćenja, bezobraznih gostiju, glupih komentara i još lošijih ocjena, dosadnih inspekcija, ovog-onog, a lovica kapa, ti sve čet'ri u zrak i prst u uvo.

Samo, opet, svi afitaju, svi se fale, svi više zarade u ta tri miseca liti nego oni šta drže podstanare cilu godinu pa budi pametan - grčit se tuta forca oko gostiju na plus četrdeset, rintat ka pas ili zaradit manje, a slađe, a onda se glođat kako si moga imat kojih deset, dvanest iljada kuna više i prazan stančić zimi za svoje gušte, samo da si zasuka rukave.

Pa onda opet uređenje. Koja je to tek debilana. Ako se odlučiš za najjeftini namještaj, montiraš blok kužinu od par iljada kuna, staviš najgrezije krevete, trosjede, katrige..., kad ti gosti vide oglas mogu pomislit: "Ovo je stvarno bezveze, moga je malo više truda uložit", i uteć drugome, a apartmana je u Splitu ka u priči, i mogu di ih je volja.

Samo, nije rješenje ni uložit puste pare u mobiliju, ko će to, svitu moj, vratit? I di je tu računica? Još kad svatiš da su ti u jedno lito sve isfrižali, rasklimali, išporkali, a ti diga kredit da bi kupija krevet i ormar Luja XVI., onda se mo'š ubit strujon. I to samo jeftinon, onon posli devet uri.

A tek muka oko cijene. Nabriješ li je neće ti doć niko, svak voli jeftinije proć, nije ni onome šta ima drago potrošit, a konkurencija je nemilosrdna, gost može birat šta ga god volja. Opet, obuzdaš li pohlepu pa daš noćenje po prigodnoj cijeni, dolazit će ti hahari svih vrsta i boja, jer svak zna da nije ista klijentela koja za apartman plati dvadeset ili dvista eura noć.

Nije lako ni odlučit otvorit apartman na jednu ili najmanje tri noćenja. Kad se gosti minjaju svaku večer, to je za njima peri, peglaj, čisti, tiraj ujutro jednoga ća, da bi primija drugoga. Zato pametniji, kažu, primaju goste na najmanje tri noći i priskaču svu tu zafrkanciju. Nego, i to ima svoje. Prvo, manje zaradiš, jer je gostiju u Splitu na jednu i dvi noći najviše, a drugo - nisi ni bogznašta vidljiv na tim pustim internet tražilicama, jer u vrhu su oni koji udovaljavaju fureštima, pa bi ih da mogu primali i na par uri samo da bi uvatili koju keku.

O naplati da ne govorim. Tu te od razmišljanja zaboli glava. Ako si dogovorija s oglašivačima da ti oni naplaćuju, onda moraš čekat svoje pare. I sve je dobro dok plaćaju na vrime, po ugovoru, ali šta kad im padne na pamet vrtit tvoju lovu, kreditirat se od onoga šta si teškom mukon zaradija u znoju lica svog? Odlučiš li se za naplatu na ruke, šta naš svit kaže - pare na sunce; ni to nije idealno rješenje. Stranci danas mrze "solarno plaćanje", nikome se ne nosi gotovina, oće ljudi popeglat svoje i riješit se brige, a ti, pametnjaković, ne primaš kartice?

Neki odrade sve sami. Bukiraju, mejlaju se s gostima, čiste, dočekuju, ispraćaju... Drugi opet gospodski raspodjele posal: plaćaju "čistu", pranje robe, studente koji dočekuju goste i ispraćaju ih doma. Prvi zarade više ali posli sezone im od premorenosti ne gine kakva bolešćina, a drugi manje, ali su odmorniji i zdraviji. Šta mi je važnije - lova ili komod, pitanje je sad?

I na kraju, triban li podilazit gostima? On na aerodrom, a ja po njega mukte auton. On na vrata, a ja mu napunija pun frižider za dobrošlicu, jedi, pij, kume, umoran si mi od puta. A, kad ide ća, ispraćan ga kakvin darom, da bi mu, onako, ka slučajno, napomenija da mi da najbolju ocjenu i napiše dvi-tri lipe riči. I takvi obično imaju dobar rejting i dobru popunjenost, ali sa svakim novim gostom sve više kalaju gaće. Jednog počaste večerom, a onda ovaj to napiše ka komentar zahvale, pa drugi koji dođe pita - a di je moja "dinner for free?" Jesan li ja, možda, manje vridan gost? I tako, gratis po gratis večera, gratis po gratis vožnja, i kad podvučeš crtu, broj noćenja raste, ali ne i zarada.

I ko je onda tu lud? Dobro, ako im neću titrat, ako ću im dat samo šta ih sljeduje u cijeni apartmana, onda će me saletit s komentarima tipa, "very simple" i "nothing special" i tek san onda pušiona. Ko će provest odmor u smještaju koji je najjednostavniji u svemiru jer škrti gazda ne nudi gostu ništa posebno? Tako mo'š odma zatvorit butigu. Ili da odma stavin ključ u bravu i riješin se sto muka za jedan jedini apartman(čić).

Šta vi mislite?