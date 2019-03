Na predjelu Grbavac u Podstrani okupilo se stotinjak mještana i održalo miran prosvjed zbog najnovijeg odašiljača "zamaskiranog" u reklamu na kući "Ringo".

Ovo je, inače, treći odašiljač koji je u zadnjih godinu dana niknuo u općini Podstrana, a mještani su ljuti jer je odašiljač na kući s apartmanima "Ringo", vlasnika Mire Tomasa, postavljen preko noći, za vrijeme zadnje orkanske bure, dok nikoga nije bilo na ulici i bez potrebnih odobrenja iz Općine i suglasnosti prvih susjeda.

– Mi iz mjesta smo najprije mislili da mu je bura krov uništila pa da se zato nešto radi na krovu. Tri-četiri dana su radovi trajali, pomislili smo da radnici možda postavljaju klime, a kad smo vidjeli ovo ruglo koje je postavljeno, vrlo brzo smo shvatili da je riječ o baznoj stanici mobilnog operatera – kaže profesor tjelesnog odgoja Idriz Melić koji živi odmah preko puta apartmana "Ringo", u čijoj se neposrednoj blizini nalazi i dječje igralište ispred kojeg se prosvjed održao.

Je li vlasniku za postavljanje odašiljača, za kojeg se govori da dobiva od tri do šest tisuća kuna mjesečno od operatera, uopće bilo potrebno odobrenje iz Općine, upitali smo Božena Živaljića, pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne poslove i zaštitu okoliša u Općini Postrana, koji je također podržao prosvjed.

– Ovo je treća ovakva antena u našoj općini. Vlasnik kuće nije tražio suglasnost za postavljanje u Općini, isto kao ni drugi sumještani koji su postavili antene u drugim kvartovima. Trenutačno nema zakonske zapreke za njihovim postavljanjem niti postoji način na koji se može intervenirati. Ja sam zračnom linijom najbliže ovoj kući na kojoj su odašiljači i osobno nisam za njega i ne želim vidjeti ovakve odašiljače na kućama u Podstrani, ali smatram da se sve mora raditi po zakonu i silom se ništa ne postiže.

- Jedino što možemo poduzeti jest izmjena Prostornog plana općine u kojem bi odredbom definirali da je zabranjeno da se ovakvo što ubuduće postavlja na građevinama u općini. To je odluka koja se mora izglasati na sjednici Općinskog vijeća, a potom nam nadležno upravno tijelo HAKOM mora odobriti posebne uvjete i unošenje promjena u tekstualnom dijelu Plana. HAKOM na kraju mora i dati odobrenje da je Plan izrađen u skladu s njihovim posebnim zahtjevima. Ako se oni očituju da je ovo dopustivo, mi opet nećemo dobiti suglasnost od nadležnog ministarstva i nećemo moći napraviti izmjenu općinskog prostornog plana – pojašnjava nam općinski pročelnik Božen Živaljević.

Na to se općinski vijećnik HČSP-a Zdravko Brčić ubacuje i govori da on od općinskog načelnika traži već godinu dana uvrštavanje ove točke u dnevni red sjednice, no bezuspješno. Razočarani mještani su nam se požalili kako je blizina dječjeg igrališta i nebriga za mišljenje i suglasnost susjeda o postavljanju odašiljača dovoljan razlog za prosvjed. Zahtijevaju hitno uklanjanje odašiljača.

– Ovdje, u ovom mirnom i prekrasnom mjestu, postavljena je stanica bez ikakvih papira, i to samovoljom pojedinaca. U kontaktu s Ministarstvom zdravstva dobio sam napismeno da u blizini sportskih terena, dječjih igrališta, vrtića i turističkih objekata nije dopuštena gradnja baznih stanica. Vlasnik kuće je reklamom u kojoj su odašiljači premašio sljeme krova i od sljemena izišao četiri metra, što također nije dopušteno jer zakonski iznad sljemena krova ništa ne smije biti – spominje Melić.

Na prosvjedu je bio i Dane Vrgoč, ugostitelj i vlasnik dviju kuća u Podstrani, koji je vlasnika kontaktirao zbog sporne antene.

– Napravio sam kuću koja je odmah do apartmana Ringo i ova antena, osim što je štetna za zdravlje svih nas u blizini, i izgleda grubo. Nije u redu živit u Hercegovini, a u Podstrani stavljat odašiljače na kuću. Neka stavi u Hercegovinu, sebi na kuću – poručuje vlasniku Dane Vrgoč, uvjeren da će im gosti zbog antena pobjeći iz mjesta.

– Krov sam iznajmio operateru Tele 2, a oni imaju sve dozvole i potvrdu od Ministarstva zdravstva. Gospodin Dane Vrgoč nas je kontaktirao i mi smo mu rekli da postoji analiza Ministarstva zdravstva koju može zatražiti i u njoj provjeriti postoje li za antenu sve potrebne dozvole i analize te je li sve napravljeno u skladu sa zakonom. Ako bilo tko donese rješenje od Ministarstva zdravstva koje potvrđuje da su antene štetne, odnosno da je nešto urađeno protiv zakona, mi ćemo antenu odmah skinuti. Sve ćemo ukloniti ako oboje dokaže neka stručna osoba. Ako nemaju bilo koju od potrebnih dozvola, Tele 2 antenu mora skinuti. Na kući koja je udaljena 200 metara od apartmana "Ringo" postoji također ista takva antena od istog operatera i ne vidim što je sporno na apartmanima "Ringo" u odnosu na tu drugu kuću – kazao je Ivan Tomas, koji za kraj poručuje da će, ako je on nešto zakonski trebao učiniti, a propustio je, svoju pogrešku odmah ispraviti.