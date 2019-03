Iako im je organizacija 25 posto skuplja, sada ih ima godišnje tri puta više! O jedriličarskim regatama se radi, i to onima s predznakom business, jer sve više stranaca, i to ne samo iz europskih, nego i iz prekooceanskih zemalja, želi jedriti baš na našem Jadranu.

Pa su tako sve brojniji strani državljani članovi posada na business ili team building regatama, ili se pak nadmeću na prvenstvima svoje države za krstaše, koja se organiziraju u našem akvatoriju jer njihove zemlje more nemaju.

I to se sve skupo plaća, pa organizacija jedne regate na brodovima dužine 14 metara, tijekom svibnja, košta od 90.000 do 112.500 eura!

Jedan manji stan za flotu brodova koju koristi od 200 do 250 ljudi samo tjedan dana. I to u predsezoni koja upravo starta s prvim proljetnim danima.

- Imamo prekrasno more, stranci žele uživati u regatavanju među našim otocima, plovidbi od škoja do škoja, degustaciji domaćih delicija. I to su spremni platiti – u priču o businnes regatama koje se odvijaju od 1. travnja pa do 15. lipnja, te opet nakon top-sezone od 1. rujna pa do 1. studenog - uvodi nas Mario Malenica, i sam iskusan jedriličar, "čovik od mora i idra", no danas uspješan poslovnjak, koji kormilari tvrtkom "SailingForever" u Kaštel Gomilici, a koja se od 2009. godine uglavnom bavi organiziranjem regata za strane goste.

Unosni posao

Ovu priču su na Jadranu, ima tome više od dva desetljeća, započeli Biograđani, pa su bili domaćini dvadesetak business regata godišnje, no kako je rasla potražnja, tako se i ponuda povećala, pa sada imamo desetak respektabilnih čarter tvrtki koje nude ovu vrstu regatavanja.

A broj regata se, kako smo već naglasili, znatno povećao zadnjih godina, pa ih se organizira godišnje oko 120.

- Sve vam moraju biti prijavljene u našem krovnom Hrvatskom jedriličarskom savezu. Moja tvrtka ih radi godišnje dvadesetak, koje do 15. studenog za sljedeću sezonu prijavljujemo u HJS besplatno.

Time dobivamo dozvolu od Saveza te od Lučke kapetanije da regatu možemo odvoziti predloženom rutom, da ćemo poštovati sva zadana pravila i da ćemo paziti na sigurnost sudionika. No ako "zakasnimo" s prijavom za sljedeću godinu i ako tijekom tekuće godine prijavljujemo takav morski event, onda plaćamo 500 eura plus PDV.

A osim flote brodova za najam koji koriste sudionici regate, morate imati i regatni brod, bove za regatnu proceduru, međunarodne jedriličarske suce, a ako netko od ne baš tako vještijih posada želi, angažiramo i naše iskusne skipere. Tu je i gorivo, vez u marini... – niže nam detalje o ovom novom unosnom morskom poslu naš sugovornik, pa upozorava:

- Bez obzira na sve, sigurnost nam je na prvome mjestu. Ako je na moru 25 čvorova vjetra, na more se ne ide i taj dan navigavanja nema.

Što to sve sudionici takvog tipa nadmetanja dobiju, a skuplje je za čak 25 posto od klasičnog najma broda u čarteru tijekom one nautičke top-sezone u srpnju i kolovozu.

- Najam regatno opremljenih brodova iste klase, one design, a to su u mojoj ponudi jedrilice First od 45 ili 35 stopa. Flota je od 25 ili 20 brodova, a u prosjeku je osam osoba na brodu, plus suci te naši momci za organizaciju same regate. Sve ovisi o ugovoru, da li im mi osiguravamo hranu na brodu kako bi sve spremno dočekalo goste.

Mi organiziramo, po dogovoru, i večere na kopnu tijekom sedmodnevnog jedrenja, a cijena obroka u restoranima se kreće od 30 eura za klasični meni, ili onaj "fensi" od 50 do 70 eura. Tko što želi - naglašava Malenica.

To u onoj gruboj kalkulaciji iznosi ovako – ako u svibnju uzmete flotu brodova od 25 brodova dužine 14 metara, platit ćete najam po brodu 4500 eura, što iznosi u konačnici onih famoznih 112.000 eura. Za flotu od 20 brodova je 90.000 eura. No, možete proći i jeftinije ako uzmete manje brodove, od 11 metara, što je 2800 eura po brodu, odnosno za njih 20 je 56.000 eura, a za 25 plovila je to trošak od 70.000 eura.

Testiranje umijeća

Sedam dana plaćaju najviše Rusi, pa Slovaci, Česi i Austrijanci. Oni osim business regata, organiziraju i prvenstva svojih država na našemu moru, a kako to mogu samo preko naših tvrtki ili klubova, eto dobre zarade. Nijemci više rade team building regate, pa se često na krmenim štrajima jedrilica vijore zastave velikih kompanija – Mercedesa, T-mobila,..

No, kuriozitet je kako na naš Jadran organizirano stižu i gosti iz daleke Australije. Iznajme flotu, odrade regatu u sklopu svoje multinacionalne kompanije početkom sezone, a zatim se kao pojedinci vrate tijekom turističke sezone i s obitelji opet krstare našim morem.

Dosta njih se na kraju zakači na jedrenje, pa sa svojom ekipom dođu na naše regate od kojih su im zanimljive Viška regata krstaša te regata oko pučinskog otoka Jabuke, iznajme brod i testiraju svoje jedriličarsko umijeće i na tim "muškim" utrkama.

Naime, svi oni su oduševljeni našim akvatorijem, ljepotom otoka, te su i zahtjevniji oko izbora same rute jedrenja. Obožavaju regatavanje do manjih turističkih destinacija, otkrivaju naša mala mista, pa su fascinirani Makarskom, Trpnjem, Lastovom...

Uobičajene rute u koje ove flote uplove svakako su šoltanska Maslinica, pa bračka Milna, hvarska Palmižana, Vis... ali oni sve više žele stići i do Korčule na jugu te do Kremika na sjeveru. Ponuda se širi u smjeru kako potražuju ovi platežno moćni gosti koji naš Jadran pohode uoči i nakon sezone.