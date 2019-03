Otvoreni radovi na najneobičnijem gradilištu u Hrvatskoj: umjesto bagera i kamiona 'rade' lopate i karijole jer Općina blokira cestu, a objekt će na ovaj način biti gotov tek za - 10 godina!

Prije 20-ak dana, kada je u režiji Općine Baška Voda zbog odrona zemlje i padanja borova na plažu uz šetnicu ispod hotela "Hrvatska" koja vodi do parcele za budući hotel investitora Krune Žulja postavljen 21 stupić, šetnica je zatvorena za prolaz vozilima, a poduzetnik je unatoč tome najavio svečano otvaranje radova. Tako je i bilo, pa je ceremonija održana na zemljištu pored aparthotela "Milenij" na kojemu bi jednoga dana trebao niknuti Žuljev hotel s četiri zvjezdice.

Bio je to nesvakidašnji prizor jer je oko 20 radnika Žuljeve tvrtke "Čarolija" šetnicom, koja je od parcele budućega hotela udaljena 100 metara, u karijolama, kupljenima očito baš za ovu prigodu, prebacivalo iskopanu zemlju do kamiona i natrag za što je svakomu od njih trebalo po pet minuta. Bilo je tu 10 karijola u probnoj i počasnoj vožnji koje su u pogon zajedno s novim lopatama i mašklinima stavljene nakon govorancija i polaganja kamena temeljca za hotel te domjenka.

Nastavlja se rat poduzetnika i male dalmatinske općine: 'Namjerno su napravili odron da mi stopiraju radove, ali neće im proći, krećem u akciju s karijolama, a cement ću nositi i u sićevima!'

Prizor svečanog otvaranja gradilišta također je bio nesvakidašnji pa bi slučajni prolaznik pomislio da je riječ o svadbi jer je na parceli postavljen veliki bijeli šator kakav viđamo na vjenčanjima, sa zvučnika su se čule dalmatinske pjesme, kamen temeljac, uz intoniranje Lijepe naše, na kojemu je uklesano ''Čarolija'' postavio je Žuljev sin Ivan, a uz brojne lokalne i splitske novinare, bili su tu i lijepo sređeni Žuljevi prijatelji i poslovni partneri koji su mu nakon kratkoga govora vikali: "Bravo, Kruno!"

Nadali smo se da ćemo na ceremoniji ako već ne pozvanoga premijera, ugledati barem nekog njegova izaslanika koji prema modernim običajima uglavnom dolaze na lokalne svečanosti, ali ništa. Uz Žulja i njegove prijatelje i rodbinu te novinare, nismo vidjeli nijednog političara, niti nezavisnog.

A bili su svi pozvani na proslavu, i to redom: predsjednica RH Kolinda Grabar Kitarović, premijer Andrej Plenković, ministar graditeljstva i prostornog uređenja Predrag Štromar, ministar turizma Gari Cappelli, predstavnici svih parlamentarnih stranaka koje participiraju u Saboru RH kao i predstavnici Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske turističke zajednice, predsjednici i direktori turističkih zajednica s područja cijele Makarske rivijere te župan Blaženko Boban i svi njegovi suradnici.

Kako je kazao Žulj, jedini odgovor na poziv dostavila je predsjednica RH koja se ispričala zbog nemogućnosti dolaska jer boravi u Americi.

Svečanost otvaranja građevinskih radova na parceli od oko 5000 kvadrata za hotel, rečeno je, vrijedan oko 200 milijuna kuna koji će imati 270 ležajeva i 97 soba te zapošljavati oko 70 radnika otvorio je Vedran Vidučić, voditelj PR službe tvrtke "Čarolija" koji je javno prozvao načelnika Joska Roščića za sabotažu gradnje.

Kako je, među ostalim, istaknuo među okupljenim pukom, otvaranje radova veliki je dan za tvrtku "Čarolija" koja je na dobivanje pravomoćne lokacijske dozvole za gradnju hotela morala čekati punih 15 godina.

- Nažalost, ne mogu se veseliti jer priča još nije gotova. Nakon što su pali svi prigovori i žalbe na građevinsku dozvolu, Roščić se dosjetio nečega drugog, nezakonita proglašenja terena ispod protupožarnog puta klizištem i blokade rampama i stupićima kako bi se onemogućio eventualni prolaz građevinskoj mehanizaciji, a protupožarni put je ucrtan u zemljišne knjige i u samu građevinsku dozvolu - pojašnjavao je uzvanicima Vidučić koji tvrdi da klizišta uopće nema za što "Čarolija" ima dokaz: službeni elaborat Građevinskog fakulteta u Splitu prema kojem klizište ne postoji.

- Imamo jako čudnu situaciju, osim što smo rekorderi po čekanju građevinske dozvole, radove ćemo umjesto bagerima i kamionima, započeti ručno, karijolama. Nažalost, ovdje nije naglasak na politici, već na korupciji. Gradnja hotela nije mogla početi niti je danas dobrodošla za Općinu Baška Voda jer je načelnik tražio određene ustupke što je priznao i pred TV kamerama, a riječ je o drugom Žuljevom projektu, polovici zgrade u protuvrijednosti 15 milijuna kuna - kazao je Vidučić osvrnuvši se na nedolazak visokih uzvanika za koje je utvrdio da su svi trebali biti nazočni, a posebno oni iz Županije splitsko-dalmatinske koji su na neki način imali veze s projektom hotela i kojima bi, rekao je, trebalo biti u interesu da ga podrže.

- Mi tu ne možemo vidjeti ništa drugo već da nitko ne želi ući u sukob s HDZ-ovim načelnikom koji Baškom Vodom vlada još od 1993. godine i u ovom malom mjestu pobjeđuje kao šerif. Iz Baške Vode imamo i HDZ-ovu saborsku zastupnicu Dragicu Vranješ i vjerujemo da je i to bio dobar razlog da nitko od resornih ministara ili onih vezanih uz HDZ nije htio ili smio doći na gradilište - zaključio je Vidučić dodavši da će Žuljev projekt proračun Općine Baška Voda napuniti sa oko 7 milijuna kuna komunalnog doprinosa, a u naredne dvije godine od gradilišta će sigurno živjeti više od 100 radnika i njihovih obitelji.

O hotelu, za koji još nije poznato kada bi mogao biti izgrađen, kratko je govorio i Žulj koji je procijenio da bi zdanje moglo biti gotovo za dvije godine, ali samo "ako nađe 300 Kineza koji će gurati karijole u tri smjene".

- Ovaj moment smo čekali skoro 16 godina i napokon smo ga dočekali, ali na način da iskope obavljamo ručno, što ćemo i dalje raditi. Sada ima oko 20 radnika koji će voziti karijole, a od Ministarstva rada i mirovinskog sustava smo tražili da uvezemo 300 Kineza tako da možemo raditi u tri smjene po 100 ljudi. Hotel je mogao biti dovršen za dvije godine da radimo mehanizacijom, a ovako će nam trebati više od 10 godina - kazao je Žulj.

- Ako nam Roščić zabrani karijole, onda imamo sićeve, ne može nas nikako zaustaviti - zaključio je Žulj uz veliki pljesak uzvanika.

Svečanosti nije nazočio baškovoški načelnik Josko Roščić koji nam je kazao kako bi sigurno bio došao da je kojim slučajem dobio pozivnicu. Roščića smo zamolili za komentar na javno izrečene optužbe i upitali ga hoće li zabraniti promet karijolama i kada će klizište ispod šetnice biti sanirano.

- Meni je cijelo to događanje obična farsa uslijed koje su se slučajno našla četiri šetača iz Baške Vode, a da je mene Žulj pozvao, sigurno bih došao. Općina Baška Voda nema ništa protiv izgradnje hotela, ali on mora imati pristupni kolni put i parking, što ovaj nema. Žulj je zaboravio u javnom nastupu spomenuti da je dan prije ceremonije po orkanskoj buri palio vatru na toj istoj parceli i izazvao požar u kojem je izgorjelo oko 100 kvadrata šume, a mogli su izgorjeti i bungalovi, ali su, srećom, požar ugasili baškovoški vatrogasci. Radove i vožnju karijola će moći izvoditi do početka sezone kada na snagu stupa zabrana izvođenja građevinskih radova - veli Roščić dodavši da će sanacija klizišta ispod šetnice potrajati i da se stupići neće uklanjati ni za vrijeme sezone jer je prvo potrebno izraditi projekt pa troškovnik.

- Nisam osobno donio odluku da se urušeni zemljani dio proglasi klizištem, već Općinsko vijeće koje je jednoglasno prihvatilo sanaciju i ograđivanje terena zbog opasnosti po živote ljudi. Ne bih komentirao Žuljev javni govor koji zapravo nisam ni čuo, a koji očito govori o njemu samome. A što se tiče njegovih prijava i tužbi, dobio je pisani odgovor da ni u čemu što je nabrajao ne postoje elementi kaznenog djela, a i Visoki upravni sud RH odbio je sve njegove tužbe protiv Općine tako da je to pametnomu dosta - kazuje Roščić.

Napominje da je Općina na Žuljevo rješenje o građevinskoj dozvoli izjavila žalbu koju je Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje proslijedio Ministarstvu graditeljstva na postupanje. I u lokacijskoj, a tako i u građevinskoj dozvoli, objašnjava Roščić, stoji da Žuljev hotel nema kolni prilaz, već samo pješački te da nikako nije riječ o protupožarnom putu.