Prvo kad smo čuli, mislili smo da nas netko zeza i nismo vjerovali da je moguće, posebice ne u manjoj sredini kao što je Makarska. A onda smo odlučili provjeriti... Pokucali na vrata salona ljepote "Diva Art" i ubrzo sve sumnje odagnali. Nije šala, u ovom salonu u Makarskoj nokte i trepavice zaista ugrađuje muškarac.

- Vjerojatno jedini u Hrvatskoj, ako ne jedini onda jedan od rijetkih - ponosno će Majda Katić, supruga tog istog muškarca s kojim je deset godina u sretnom braku i ima dvoje djece.

Kako je našla takvog muža i gdje ih se još može pronaći, ispod kojeg kamena su se skrili, u početku našeg razgovora odmah smo je upitali.

- Šta našla, pa ja sam ga stvorila - ovom rečenicom nas je osvojila "na prvu" i jednostavno smo morali napraviti priču o bračnom paru Katić - Majdi (38) i Vjekoslavu (39), većini poznatiji kao Vjeko.

Jasno je odmah bilo, Vjeko i Majda su endemska vrsta, jer malo koja žena bi suprugu dozvolila da "sređuje" druge žene, a još je manje muškaraca koji bi se uhvatili ovog zanata.

- Završila sam turistički menadžment i sedamnaest godina radila kao hotelski recepcioner, a uz taj posao sam sebi kod kuće otvorila i obrt i ženama pravila nokte. I tako pune četiri godine... S vremenom sam sve manje bila zadovoljna poslom u hotelu i malo-pomalo prije dvije godine došla sam na ideju da dam otkaz u hotelu i otvorim svoj salon. Vjeko je po struci elektrotehničar, a desetak godina je bio pekar. Uz posao u hotelu, pekari, dvoje djece i kredit, jednostavno smo uvijek bili primorani raditi dodatne poslove. Nikada nismo mogli živjeti samo od plaće - upoznaje nas sa svojom pričom koja je nažalost jako česta priča i kod mnogih drugih sunarodnjaka.

Kad se Majda napokon odlučila otvoriti salon, iznenadilo ju je što je prve mjesece odmah jako dobro radila i brzo se stvorila potreba za nekim tko bi joj pomagao u poslu.

- Sve je počelo kroz šalu... Trepavice nisam imala volje raditi, a Vjeko je oduvijek smireniji od mene pa sam ga zezala da bi on trebao završiti obuku za ugradnju trepavica i početi raditi sa mnom u salonu.

Ionako, na koju god sam edukaciju išla, na mom Vjeki sam kasnije vježbala i usavršavala novu tehniku. Imao je on tako jednom i ugrađene trepavice za koje sam bila uvjerena da će ih odmah skinuti. Ali iznenadio me je - kada se pogledao Vjeko je samo prokomentirao da je lijep - smije se gospođa Majda.

Naravno, odmah nakon toga ih je skinuo.

- Malo-pomalo "uvukla" sam ga u posao s pričom da nitko neće imati život kao on. Rekla sam mu – ti ćeš samo sjediti, a cure će ti se izmjenjivati na krevetu - zbija šalu za šalom izuzetno pozitivna i draga vlasnica salona "Diva Art".

Iskreno kaže da nije mislila da će Vjeko ikad pristati, ali u nekom trenutku neočekivano je odlučio otići na edukaciju za masera, trajni lak i pedikera. To je bilo prvo što je "završio", kasnije je na red došla i edukacija za maderoterapiju, poznatiju i kao "oklagijanje" te tečaj za lashlift. Supruga ga hvali kad kaže da je jedini muškarac u Hrvatskoj koji radi lash lift. Za one koji ne znaju, a tu spadamo i mi, lash lift je prirodno uvijanje trepavica.

Blago vam se, pa vas suprug može srediti "od glave do pete"... naivno i, naravno, potpuno pogrešno dobacujem...

- Je, kako da ne... problem je jedini što od posla ja nikako ne mogu doći na red - dodaje Majda.

Nije zalud ona stara poslovica koja kaže da su u postolara cipele uvijek najgore.

- Jako sam zadovoljna kako ide posao. Nisam očekivala i, iskreno, bilo me je jako strah bilo napustiti stalni posao, primanja i sigurnost. Međutim, klijentice su mi divne i od gušta svaki dan radimo, doduše najmanje dvanaest sati dnevno oboje, ali ništa nam nije teško. Salon nam više nije posao, postao je naš život i ljubav. Kad vidimo da sve tako dobro ide, da ljude usrećujemo, a i zaradimo tako da napokon možemo živjeti od naših poslova, e onda sve ima smisla - kaže bolja polovica bračnog para Katić.

Mnoge žene bile bi ljubomorne. Međutim, Majda nam sad dokazuje onu tvrdnju s početka da je i ona endemska vrsta.

- Pa šta ja znam, nisam ljubomorna. Realno da me Vjeko želi prevariti to svakako ne bi uradio pred mojim očima. Meni je najnormalnije da on odradi nokte, obrve i masažu kao i bilo koji drugi posao. Cijenim ga jako jer je vrijedan i želi raditi. Uvijek je on bio vrijedan, ali iskreno od njegove vrednote dok je radio u pekari nismo imali ništa. Radio je uvijek k'o mazga i po deset, petnaest sati dnevno ali je sve bilo potplaćeno i nikada ga nije bilo doma - sjeća se Majda ne tako davne situacije.

Vjeki su prvi nokti, kao i svim kozmetičarkama, bili loši, ali imao je volje i upornosti i naučio je zanat. Na početku je bilo i puno skeptičnih klijentica koje nisu vjerovale da muškarac može dobro raditi nokte ili trepavice. A sada... sada neke žene žele samo njega.

- Čak mi stižu i poruke - "ja želim samo tvoga muža" ili "ja želim tvoga muža da me zadovolji", grohotom se smije Majda i dodaje: - Evo, i gospođa što je sada kod mene na noktima čeka na red da dođe kod Vjeke. Moje klijentice su legendarne. Da nije njih ovo ništa ne bi valjalo - kazuje vlasnica salona, koja je za maderoterapiju, odnosno masažnu tehniku uklanjanja celulita najviše sumnjala da će uspjeti.

- Smatrala sam da će se ženama biti neugodno skinuti pred muškarcem koji nije njihov suprug ili dečko. Međutim, to "kuri", ide super i Vjekina maderoterapija postiže odlične rezultate. Sigurna sam da žene privlači njegov uspjeh. Očito nije bitno tko radi nego kakav rezultat postiže - pojašnjava gospođa Katić.

Nenametljivo, pa čak i pomalo povučeno i Vjeko nam je, u kratkoj stanci od posla, ispričao svoju verziju priče kako je "završio" na ženskim noktima.

- Sve je u glavi. Jednostavno se treba opustiti i onda bude lakše. A počelo je tako što sam prije tri godine sa suprugom išao na sajam ljepote u Zagrebu i tamo je jedan muškarac držao prezentaciju kako radi gel-nokte. Drugi muškarac je među samim ženama sudjelovao i u natjecanju u iscrtavanju obrva. Oba su me se dojmila i tada sam shvatio da očito to sve rade i muškarci i da nije pravilo da jedino žene mogu raditi u kozmetičkom salonu. To mi je bio najveći poticaj - pozadina je Vjekine strane.

Očito mu razlog ipak nije bilo Majdino nagovaranje s izmjenjivanjem žena bez po muke.

- Nikada, iskreno, ni u najluđem snu nisam mogao zamisliti da ću ovo radit, ma kakav kozmetički salon, nokti i trepavice, pedikura, masaže stopala i tretmani lica - iskreno će Vjeko kojeg pitamo je li išta od navedenog primjenjuje na sebi.

- Ma nema se vremena, jako puno radimo, a slobodno vrijeme koje uspijemo ukrasti provodimo s naša dva sina Ivanom i Davidom - dodaje.

- Je li se, s obzirom na neuobičajenost vašeg trenutnog zanimanja, u Makarskoj "prosula" priča da ste prikriveni gej?

- Vjerujem da je takvih priča bilo, ali iskreno, mene na kraju dana više zanima koliko sam ja privredio svojoj obitelji nego što će netko reći. Čak su me i prijatelji na početku, kada sam tek počeo raditi, zezali, ali pravi prijatelji su prestali s tim jako brzo. Sada me podržavaju u onom što radim. Prijašnji poslovi su me slomili i više mi je bilo dosta svega i odlučio sam pokušati. Sad ipak radimo "za sebe", sami slažemo termine i možemo uzeti slobodno kad nam treba. Puno je drukčije. Više se radi ali radimo za sebe i lakše se to sve odrađuje - odgovara Vjeko, kojeg nije briga ni za tračeve ni za komentare.

On i supruga su zadovoljni, napokon imaju svoj posao i mogu živjeti od njega, a njihov trud i rad prepoznaju i drugi, jer im je posla svakog dana sve više. Nekad je malo hrabrosti i lude sreće te puno truda dovoljno da bi se uspjelo i u neobičnim i teškim uvjetima. U planu im je širiti se, i u pitanju poslovnog prostora, i u broju zaposlenika i stečenih stručnih znanja.

- Ne mislim da sam savršen muž, nitko nije savršen pa tako ni ja. Majdi je deset godina braka trebalo da me nagovori na sve ovo... ali evo ustrajnost joj se isplatila - šali se za kraj.