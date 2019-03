Ono što je Splitu Marjan, to je Solinjanima Privija. Ovuda svakodnevno prolaze lokalni rekreativci, uključujući i mene, tako da nije bilo šanse da ne primijetimo ovaj novi deponij – ljuti se Tomislav Šuta, stanovnik Rupotina

Pitanje: Gdje na jednome mjestu možete pronaći vinil singlicu Ljupke Dimitrovske s pjesmom "Hej, momče", otpremnice na ime tvrtke "Onomatopeja", crvene "falše" Nike patike, jednu neotvorenu bocu piva te neotvorene račune za telefon i uplatnice od "Vodovoda i kanalizacije"? Odgovor: Na Kozjaku, na divljem deponiju koji je friško niknuo prije dva dana na predjelu Blaca, kod prijevoja Privije poviše Rupotina.

Uz makadamski puteljak koji vodi do vrha Sv. Jure, na čistini s lijeve strane ceste utaborio se otpad koji, osim standardne ponude poput građevnog materijala i kartonskih kutija, sadrži i dio pisane dokumentacije spomenute tvrtke. Sve to prosječnom čitatelju malo što govori, ali možda će mu biti malo jasnije kad kažemo da je u vlasništvu te firme poznati ugostiteljski objekt "Kobaja", koji je do prije samo nekoliko mjeseci radio u Vukovarskoj ulici nasuprot zgradi Higijenskog.

Osim navedenih papira, tamo smo još pronašli i plastificirane "Kobajine" jelovnike, jednu knjigu pisanih prigovora, doduše praznu, kojoj je istrgnuta prva stranica, a među omotnicama se našla čak i jedna u kojoj su bila imena i prezimena konobara s iznosom inkasa za svakog od njih.

Kako se dogodilo da su "Kobajini" papir završili na Kozjaku, uz makadam gdje su dostupni svima koji tuda prolaze? Tvrtka "Onomatopeja", čiji je vlasnik Igor Beroš, inače sin bivšega gradonačelnika Slobodana Beroša, unajmila je prostor u Vukovarskoj u vlasništvu Stipe Mađora, poznatog splitskog poduzetnika, koji je široj javnosti poznat kao plodouživatelj Turističke palače, te vlasnik novoizgrađenog hotela u neposrednom susjedstvu u Vukovarskoj.

On nam je potvrdio kako mu je tvrtka "Onomatopeja" ostala dužna najamninu te je dobila rok za iseljenje iz prostora. Ostao je šokiran kad smo mu priopćili da je otpad iz njegova objekta završio na ilegalnom deponiju na Kozjaku.

– Ostalo je mnogo stvari koje je trebalo odvesti kako bi se prostor očistio. Angažirao sam za to nekoliko prijevoznika, a dio sam vozio i u vlastitom aranžmanu. Nakon što bih s prijevoznikom dogovorio posao, za mene je tu priča bila završena.

Nisam poslije provjeravao gdje je završio otpad – kazao nam je Mađor.

Nije ovo, kažu nam mještani Rupotina, prvi ilegalni deponij na ovom području. Dolazi, kažu, turistička sezona, šute ima na sve strane.

– Ono što je Splitu Marjan, to je Solinjanima Privija. Ovuda svakodnevno prolaze lokalni rekreativci, uključujući i mene, tako da nije bilo šanse da ne primijetimo ovaj novi deponij. Odmah smo obavijestili komunalno redarstvo Grada Solina, koje je odmah izišlo na teren i krenulo u postupak utvrđivanja počinitelja – rekao nam je Tomislav Šuta, stanovnik Rupotina, kojemu je ovaj dio Kozjaka praktički drugi dom.

Iz solinskog Odsjeka za komunalno redarstvo potvrdili su nam da je komunalni redar nakon prijave odmah izišao na teren te da je cijeli slučaj u postupku utvrđivanja činjeničnog stanja kako bi se pronašao počinitelj ovog prekršaja.

Naime, prema novom Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, za nelegalno deponiranje može se sankcionirati vlasnik nekretnine na kojoj se nalazi nezakonito odlagalište, onaj tko je otpad odložio i onaj koga se zatekne u počinjenju prekršaja. Kazne koje propisuje Inspekcija zaštite okoliša penju se i do 300.000 kuna.

Sin bivšega gradonačelnika nije se puno uzbudio Za komentar cijele ove bizarne situacije kontaktirali smo i Igora Beroša, vlasnika tvrtke "Onomatopeja". – Nisam imao pojma da se to dogodilo. Tvrtka nije aktivna godinu dana, a mi smo odavno izašli iz prostora – nije se previše uzbuđivao Beroš.