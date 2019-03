Novi predsjednik Hajduka na istaknutoj je dužnosti i u svom malom mistu; Brbić: Još ne znam hoću li dati ostavku

Da ne bi bilo zabune nakon ovakvog naslova, novi-stari predsjednik Uprave Hajduka Marin Brbić razmišlja hoće li dati ostavku na funkciju predsjednika Općinskog vijeća općine Tučepi na čijem je čelu od lipnja 2017. godine kada je na lokalne izbore izišao sa svojom nezavisnom listom.

Premda se Brbićeva funkcija predsjednika Hajduka ne kosi sa zakonom pa paralelno može obnašati i dužnost predsjednika Vijeća, još nismo doznali hoće li je i dalje nastaviti obnašati što, izgleda, ni on sam nije odlučio.

- Doista još ne znam hoću li dati ostavku na funkciju predsjednika tučepskog Vijeća o čemu nisam razgovarao ni sa svojim kolegama jer cijela se novonastala situacija odvila prebrzo - kaže nam Brbić.

Međutim, da se ipak nešto "šuška" otkrio nam je tučepski načelnik Ante Čobrnić koji kaže da se s Brbićem čuo nakon što je izabran za prvog čovjeka Hajduka. Kako pojašnjava, Brbićeva funkcija zakonski nije nespojiva sa "hajdučkom", a on će sam o svemu odlučiti.

- Marin me nazvao samo kako bi ispitao zakonsku proceduru i nije direktno kazao da daje ostavku, a ukoliko se na to ipak odluči, onda slijedi ovakav scenarij: na njegovo mjesto dolazi 3. kandidat s nezavisne liste MB, a to je Marijan Šimić, dok je drugi kandidat Željko Matić već općinski vijećnik - kazuje Čobrnić.

Dodaje kako ovakav način izbora predsjednika Vijeća vrijedi samo za nezavisne liste, a ne za političke stranke u kojima slijedi glasanje. Čobrnić kaže da je jako ponosan na svog prijatelja Tučepljanina Brbića jer "velika je stvar biti na čelu splitskog kluba."

- Marin je već od 2012. do 2016. godine pokazao svoju sposobnost u vođenju Hajduka, ima dovoljno iskustva i karizmu, ali meni je, iskreno, najvažniji Hajdukov rezultat. Volio bih da nam ostane u Vijeću jer je temeljit i uvijek se pomno pripremi prije svake sjednice, danima izučava materijale pa ne znam hoće li i sada to uspijevati - veli Čobrnić.

Hoće li Brbić ostati i na čelu Vijeća upitali smo njegova kolegu s nezavisne liste Željka Matića koji je, tvrdi, siguran da "šef" može istodobno obnašati dvije funkcije.

- S Marinom se još nisam čuo niti smo razgovarali o mogućoj ostavci na funkciji predsjednika Vijeća. Ali, siguran sam da on to može i da će nam i dalje ostati u vijećnici, zapravo sam potpuno uvjeren jer sjednice se održavaju svako dva mjeseca - kazuje Matić.