Prvi potezi mladog HDZ-ovca uhljebljenog na mjesto direktora gradske firme: završio je sistematizaciju radnih mjesta i smanjuje plaće; No, pitanje je 'reže' li svima ili samo nekima?

Kad smo prvi put čuli da Ivan Kotarac (28), direktor Stambenog gospodarstva Makarska priprema sistematizaciju radnih mjesta nismo povjerovali.

Iako su informacije stizale od odlično upućenih izvora, nismo mogli pasti na to. Jednostavno - zvučalo je kao loš vic kad su nam rekli da osoba koja je postala direktorom zahvaljujući 10 godina stranačkog iskustva smanjuje plaće radnicima gradske tvrtke. Jednima. Dok ih drugima povećava.

Gradonačelnik Makarske konačno otkrio kolika je plaća Ivana Kotarca pa izvrijeđao novinare; Otkrio i s kakvim se problemima mladi direktor susreo na novom poslu: Uz dva računala nije bilo miševa...

- Novom sistematizacijom zaposlenicima na rukovodećim mjestima plaće će biti smanjene s koeficijenta 2.9 na 1.4. Djelatnicima koji su imali 1.2 i 1.3 koeficijent, on će biti povećan na 1.9., a taj porast dogodit će se kod ljudi koji imaju nižu stručnu spremu i manji opseg posla - saznali smo od našeg sugovornika, koji je usput tvrdio da Kotarac definitivno otvara mjesta novom zapošljavanju.

Bilo je to prije skoro deset dana. Jasno, kako je i red, pisali smo Gradu Makarskoj i Stambenom gospodarstvu. Tražili smo da nam potvrde ili demantiraju.

Odgovor na novinarski upit, kako čudno, do zaključenja ovog broja nismo dobili.

I tad je, opet kako čudno, osvanuo intervju s mladim direktorom na lokalnom portalu "Makarska Post".

Svi bruje o tome kako se nedavno uhljebljeni HDZ-ovac našao na meti zafrkanata: poslušajte kako su ga izvozali oko prodaje maslinovog ulja

Zaista, ondje Kotarac najavljuje nešto slično onome što smo ranije čuli, ali ne iznosi nikakve brojke ni koeficijente. Ne precizira. Tvrdi da je smanjena plaća svim zaposlenicima Stambenog. Kaže da se uskladila s plaćama koje imaju djelatnici u Gradu Makarskoj za to isto radno mjesto. Osim što je sada logično postaviti pitanje zašto uopće Grad financira nekoliko istih radnih mjesta, dodajmo i da Kotarac dijeli otkaze.

Odabrao je košaricu uručiti čovjeku koji je radio kao tehničar. Za razlog te odluke navodi "trenutno financijsko stanje koje nije baš sjajno". Sad bi se mogli i zapitati zašto onda tehničarima daje otkaze. U Stambenom ostaju računovođe.

Mladi HDZ-ovac koji je priznao kako je 'uhljebljen' demantirao ruganje na Facebooku pa izvrijeđao našu novinarku: Ne pravi se pametna. Ja san završijo fakultet...

- Uz mene, u tvrtki je trenutno zaposleno još pet djelatnika, a poslove na sanaciji određenih stanja po prijavi stanara obavljaju za to ovlaštene tvrtke ili obrti koje mi angažiramo i plaćamo iz sredstava uplaćene pristojbe za pričuvu - kaže Kotarac.

Izjavio je još i da novih zapošljavanja u Stambenom do daljnjega neće biti. Povećanje plaća nije spomenuo, ali jest povećanje troškova:

- Kako bismo bili što operativniji, nabavili smo nova računala jer ona stara su, osim jednog, bila praktički neupotrebljiva za normalan rad. Za ilustraciju, Stambeno gospodarstvo do sada nije imalo ni službenu e-mail adresu putem koje bi nas građani mogli kontaktirati. No, to smo sada sredili i svi stanari mogu svoje upite, primjedbe i drugo uputiti na mail adresu: [email protected], a u izradi je i web stranica - najavljuje Kotarac.

Kud ćeš bolje.

Mladi HDZ-ovac iz Dalmacije priznao kako je 'uhljebljen' na visoku poziciju: Desetak godina sam član stranke, bio sam i predsjednik mladeži, a sada sam direktor gradske tvrtke. Što je tu čudno?!