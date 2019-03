U velikim problemima našao se "Brodotrogir". Račun mu je blokiran od 8. siječnja ove godine, a iznos blokade ovih dana je prešao četiri milijuna kuna.

Više vjerovnika mu je sjelo za "vrat". No, škver neće u stečaj. To je, barem za sada, spriječio njegov vlasnik i član Uprave Danko Končar. On je, naime, 7. ožujka, odnosno 59. dana blokade, Trgovačkom sudu u Splitu podnio prijedlog za otvaranje predstečajnog postupka nad "Brodotrogirom". Da je to učinio samo dan kasnije, bilo bi kasno jer bi tada već bili ispunjeni uvjeti za pokretanje stečaja.

Škverska uprava u srijedu je od suda dobila rok od 15 dana da dostavi plan restrukturiranja tog društva, da bi se moglo krenuti u postupak. Pred Upravom je veliki posao. Kad sud otvori predstečajni postupak, "Brodotrogir" mora svim svojim zaposlenicima isplaćivati plaće, jer će inače završiti u stečaju. Također, taj predstečajni postupak više ne može trajati po pet godina, kao što je to bilo u slučajevima "Konstruktora" i "Keruma", već mora biti okončan u roku 300 dana. A taj rok je već počeo teći.

Plaće preko tvrtke kćeri

Ivica Sorić, povjerenik u Sindikatu metalaca Hrvatske, kaže da je zadnja škverska bušta bila umanjena za pet posto. Pitamo ga na koji je način ova dva mjeseca "Brodotrogir" isplaćivao plaće, ako mu je račun u blokadi.

– "Brodotrogirovih" 84 zaposlenika je dvije plaće dobilo preko tvrtke kćeri "Brodotrogir – Outfit", koja je osnovana krajem 2017. godine – rekao nam je Sorić i dodao da je "Outfit" jednu plaću isplatio i za 350 radnika "Hrvatske brodogradnje Trogir", također tvrtke kćeri "Brodotrogira".

No, što ako predstečajni postupak ne uspije i krovna tvrtka trogirskog škvera ipak završi u stečaju? Odgovor na to nismo dobili jer situacija nije jednostavna.

Sorić kaže da je "Brodotrogir" nositelj koncesije na manjem dijelu pomorskog dobra u trogirskom škveru. Koncesije na većem dijelu pomorskog dobra drže dvije "Brodotrogirove" tvrtke kćeri: "Hrvatska brodogradnje Trogir" na kojoj je i veći dio imovine – strojevi, alati, zgrade..., te "Servisni centar Trogir" za područje gdje je marina.

Sorić opisuje stanje na škverskim navozima u zaljevu Saldun na Čiovu:

– Nije se stalo s radom. Gradi se tanker za ruskog naručitelja. Od šest ugovorenih mini kruzera, trenutno su dva u gradnji. Pregovara se i za dobivanje dva kruzera dužine 90 metara.

Za prijedlog za pokretanje predstečajnog postupka, kaže, u tvrtki nije čuo.

U trogirskom brodogradilištu, dodaje Sorić, radi oko 650 zaposlenika, što je duplo manje nego što ih je bilo prije privatizacije 2013. godine. Prvi problemi s kašnjenjem plaća krenuli su prije godinu dana.