U Solinu niče divlje odlagalište otpada, ali lokalni aktivist planira mu stati na kraj: 'Svaki dan dolazim ovdje, dočekat ću te koji bacaju...'

Pogledajte vi ovaj vidik. Odavde pogled seže do Biokova livo, pa do ispod Trogira desno, priko Splita do otoka – oduševljen je Matijević

Na putu iznad Voljaka u Solinu prije dvadesetak dana postavljena je rampa s katancem kako se taj predio i okolna borovina ne bi i dalje pretvarali u veliko nelegalno odlagalište otpada.

– Međutim, netko je samo koji dan nakon postavljanja razbija katanac kako bi vozilom moga proć i odbacit novo smeće. Prije par dana ponovo smo stavili novi katanac, i kako nije moga dalje, neko je sav otpad iskrenija isprid rampe – pokazuje nam Marin Matijević, stanovnik obližnje Gornje Rupotine, nezavisni vijećnik i lokalni aktivist, koji je, među ostalim, pokrenuo i akcije za spas starohrvatskog lokaliteta Rižinice.

– Poviše rampe su tri divlja deponija. Ima tu svega, od građevinske šute, kabela, plastike, štramaca..., nema čega nema. Prije koju godinu je tu poviše, na Svetome Juri, iskrcalo dvi fotelje, kauč i ormar, cili tinel skoro – govori Matijević, dodajući kako je novonastalu situaciju dokumentirao te prijavio policiji, a s tim je upoznat i lugar.

– Po sadržaju otpada možda se dođe i do počinitelja. Virujen da je to napravija neko ko pozna ove krajeve i pute. Za sad ja ovde dolazim svaki dan da vidim hoće li se pojaviti i čekam ga... – ustrajan je Matijević u zaštiti krajolika svoga grada, ističući kako je šteta da se to događa na ovoj lokaciji u prirodi, na padinama Kozjaka, gdje postoje brojni turističko-rekreativni potencijali.

– Ovuda se može urediti i biciklistička staza, rute za trčanje... A pogledajte vi ovaj vidik. Mi smo sada negdi na 330 metara nadmorske visine. Odavde pogled seže do Biokova livo, pa do ispod Trogira desno, priko Splita do otoka. A ako se popnete poviše, na Svetoga Juru na Kozjak, za burna vrimena zna se vidit sve do otoka Jabuke – kaže ovaj Solinjanin, dodajući kako ključeve rampe, osim njega, imaju DVD-u i Šumarija.

– Iz Hrvatskih šuma – Šumarije Split postavili su rampu, ja san iskopa rupe, a Grad Solin je donira kubik betona – govori Matijević o udruženoj akciji postavljanja ove zaštitne barijere.

Rampa, kaže, ima svrhu zaustaviti devastaciju prirode, a predlaže da Grad pokraj nje postavi i videonadzor.

– U jednom gradskom dokumentu navode se divlja odlagališta i planiranje postavljanja tih kamera. Predlažem tako da jednu postave i ovde, a drugu na putu za Blace, kod bunkera, u dogovoru s Općinon Klis mogu postavit i dvi, tako da jedna nadgleda cestu sa solinske strane, a druga s kliške. Isto tako, budući da ne postoji gradski deponij za građevinski otpad, tražit ću od Grada da se to pokrene i da se nađe lokacija. Najlogičnije bi bilo da se Grad dogovori s "Cemexom" da se to odlaže u jednoj od kava, odnosno tupinoloma – kazuje Matijević.

– Dotad ću situaciju ovde na Voljaku kontrolirat ja i, naravno, lugar, ali svakako će tribat organizirat ponovo jednu akciju čišćenja. Često u Rupotini organiziramo akcije i odazovu se naši planinari, članovi domaćeg Planinarskog društva "Sveti Jure" i mještani – zaključuje naš sugovornik.

Na pitanje gdje Grad Solin sve planira postaviti kamere na divljim odlagalištima, iz Odsjeka za komunalno redarstvo odgovorili su nam da će Grad, prema Odluci o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Solina, postaviti videonadzor – potreban broj kamera. Također će, kažu, poduzeti i druge mjere sprječavanja protupravnog odlaganja otpada, poput postavljanja fizičkih barijera, ograda, znakove zabrane odlaganja otpada i slično, a prema utvrđenim prioritetima s obzirom na uočene lokacije onečišćene otpadom na svome području.