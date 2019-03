Država vrijedno odmaralište uz more dala čovjeku osuđenom na zatvor zbog utaje poreza, on pak tvrdi: 'Čist sam k'o Isus Krist na križu!'; Evo što misli raditi s atraktivnom nekretninom

Mijo Ćosić, vlasnik i direktor zagrebačke tvrtke Europuls s kojom je Ministarstvo državne imovine nedavno potpisalo ugovor o zakupu bivšeg mostarskog odmarališta u Gradcu, osuđen je 7. prosinca 2015. na splitskom Općinskom sudu zbog kaznenog djela "utaje poreza ili carine iz članka 256. stavak 3. u svezi stavka 1. Kaznenog zakona i osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine i izrečena je uvjetna osuda s rokom provjeravanja od dvije godine.

Presuda je postala pravomoćna", informirali su nas iz Županijskog državnog odvjetništva u Splitu. Uz to, Ćosićeva je bosanskohercegovačka tvrtka Ćosić promex, kako svjedoče stari tekstovi, prije 11 godina kažnjena na splitskom Prekršajnom sudu sa 100 tisuća, a on sa 16 tisuća kuna. Presudu je potvrdio Visoki prekršajni sud.

U potonjem je slučaju osuđen jer je kao Brodosplitov kooperant angažirao dvojicu radnika "na crno". Postupak je pokrenut temeljem zahtjeva Državnog inspektorata, nakon što su inspektori 15. lipnja 2005. godine "pri nadzoru u području radnih odnosa utvrdili da je kooperantska tvrtka u brodogradilištu uposlila strance bez radnih ili poslovnih dozvola" i to M. Dž. na poslovima bravara i M. B. kao zavarivača. Ćosić je na sudu tvrdio da njegova tvrtka s dotičnima nikada nije potpisala ugovor o radu, a sud je zaključio da ga treba kazniti.

Toliko o daljoj prošlosti. Idemo u nešto bližu. Prema tekstu natječaja, za zakup odmarališta u Gradcu - površine 1302 metra kvadratna, uz početnu cijenu godišnjeg zakupa od 26.040,00 kuna i traženu jamčevinu od 2.604,00 kuna - objavljenom početkom studenog na stranicama Ministarstva državne imovine, zakupnici nisu smjeli biti "dužnici po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Ministarstvo financija – Porezna uprava" te fizičke i pravne osobe "čija su povezana društva dužnici po istoj osnovi".

Ćosić, očito, ne krši ovaj uvjet, ali je, također očito, riječ o čovjeku s kojim su pravosuđe i poreznici ove države imali posla. Ili je on imao problema s njima, ovisi kako gledate. A sada mu ministarstvo iste države daje u zakup odmaralište. Istina, potpuno derutno odmaralište, ali na vrlo atraktivnoj lokaciji.

Što o ovome kažu u Ministarstvu državne imovine?

- Nekretnina, bivše odmaralište "Mostarci" bila je predmetom Javnog poziva za podnošenje ponuda za zakup nekretnina br: 1/2018-s, objavljenog 10. studenoga 2018. godine. Javno otvaranje ponuda održano je 10. prosinca 2018. godine. Za bivše odmaralište "Mostarci" najpovoljnija ponuda bila je tvrtke EUROPULS d.o.o., zastupana po gospodinu Miji Ćosiću.

Napominjemo kako je jedan od uvjeta navedenog natječaja bila i potvrda o nepostojanju poreznog duga, što je podnositelj uredno dostavio u natječajnoj dokumentaciji. Ugovorom o zakupu, tvrtka EUROPULS d.o.o. obvezala se da će bivše odmaralište "Mostarci" privesti ugostiteljsko-turističkoj djelatnosti – izvijestilo nas je Ministarstvo i, na koncu, napisalo ključnu rečenicu: "Ministarstvo državne imovine nije upoznato s presudom koju navodite te stoga nismo mjerodavni za komentiranje iste."

Do informacija o Ćosićevim problemima s hrvatskim pravosuđem autor ovog teksta došao je razmjerno jednostavnom metodom korištenja Googleove internetske tražilice. Dopuštamo mogućnost da je u ministarstvu Gorana Marića još uvijek nisu savladali, ali time se ne bi trebali hvaliti.

Konačno, pred zaključenje teksta došli smo i do Ćosića. Njegovoj smo tajnici ostavili broj i čovjek se zaista uredno javio te otkrio:

- Ja sam čist ko Isus Krist na križu!

Pa nastavio. Prvo o preuređenju bivšeg odmarališta:

- Tamo bi trebalo biti mini hotel moderni s tri zvjezdice. Ove godine će poslovni dio uz rivu biti u funkciji, a tek početkom iduće sezone ja mislim i hotelčić. Ove godine smo zakasnili da ga pustimo u funkciju. Investicija je cca sigurno dva milijuna kuna i u nju idem sam ja, moja firma Europuls iz Zagreba. Dva do tri milijuna, ne može više od tri milijuna kuna.

O utaji poreza. Iz izjave smo izbacili spominjanje imena dugogodišnjih kooperanata Brodosplita o kojima Ćosić, vjerujte, nema lijepo, ali ima utuživo mišljenje:

- To nema nikakve veze s ovim i to je na reviziji. Utaja poreza nije uopće bila, to je jedna glupa, glupa... Ali to je zbog hrvatskog pravosuđa. Potpuno pogrešno, možda zato što sam porijeklom iz Bosne. Evo, ja sam sad podnio kaznenu prijavu protiv Brodotrogira i sve rade da se uopće ne procesuira. Nego ta utaja uopće nije postojala, nego su meni inspektorice rekle da je napravljen pritisak da se mene eliminira. U to sam vrijeme imao hiljadu ljudi u Hrvatskoj zaposlenih, a pošto sam porijeklom Bosanac onda su me stisli i napravili mi potpuno krivu sliku i ne možeš se više izvuć kad krene u tom smjeru. I fala bogu što je sutkinja imala razumijevanja, ali kad je već sve krenulo, onda se nije moglo vratit nazad i izvuć. Dali su mi najblažu uvjetnu kaznu i ja sam sve svoje vratio u 30 rata po 206 hiljada kuna – šest i nešto milijuna kuna.

A rad na crno i prekršajna presuda?

- To su sve nebuloze koje je teško objasniti zbog sustava u Hrvatskoj. Sad se to malo promijenilo kako je ova nova vlast. Da biste vi dobili dozvolu za radnika, vi ste ga morali uredno prijaviti i držati ga na osiguranju i na stanu. I onda počne procedura za radnu dozvolu. A onda čovjek ode i radi bezveze kod bilo koga i gdje god ga nađu radi na crno, a s obzirom da je prijavljen u firmi Ćosić promex, onda se procesuira firma. Znači nigdje, nikad nijedan radnik nije na crno radio namjerno i po našoj uputi, nije bilo potrebe za to, ali to je tako. Hrvatska država nije ni E od Evropske unije. Mene su zvali i na RTL i na Novu TV, samo me nikad na HRT nisu zvali – dodaje Ćosić, ne znamo zašto. Nakon kraće digresije, vraćamo se na Gradac i ugovor o zakupu s Ministarstvom državne imovine:

- Ugovor sam ja potpisao, ali to je potpuno druga firma. Ja sam kao privatna osoba imao probleme, a firma je čista. Ja sam pošten i korektan čovjek. Dobro, ne mislim to ja, nego sada 400-500 ljudi koji rade za mene u Bosni i Hrvatskoj. Ja sam i tako i tako nadrljao kroz ovaj sustav. Danas mi duguju Uljanik i 3. maj dva milijuna eura. Ja sam ih deblokirao, ali zato moja firma Ćosić promex u Splitu trpi i ja osobno i moja obitelj – izjavio je Ćosić.

Mi smo informirali, a vi zaključujte.