Hoće li i ovog ljeta stara jezgra dalmatinskog bisera biti nagrđena nakaradnim reklamama? Plan za uređenje je zapeo jer gradski oci ne žele 'da im se arhitektice muče'!?

Ovo ljeto gradska jezgra u Makarskoj trebala bi imati drugačije ruho. Barem po pitanju reklama koje će, odlučno kažu Dražen Nemčić, zamjenik gradonačelnika, i Hloverka Novak Srzić, direktorica TZ-a, morati biti unificirane. Uredno, decentno, šarmantno, mediteranski. Sve ono što stara gradska jezgra - nakinđurena, nakaradna, s bezbroj neukusnih "zakrpa" i vrištavih, agresivnih reklama koje se međusobno natječu grezim vizualnim rješenjima - danas nije. Zvuči vam poznato ova najava?

Vjerojatno zato jer ste je već čuli, odnosno, pročitali. Govorilo se o njoj prije tri godine. Bio je tada sastanak s konzervatoricom Anitom Gamulin na temu revitalizacije gradske jezgre. Pročelnik za komunalne djelatnosti Matko Lovreta rekao je tada, 2016. godine, da će napraviti Pravilnik o uređenju stare gradske jezgre, a organizirat će i tribine u koje će uključiti javnost. Uskoro, rekoše tada. A uskoro je relativan i rastezljiv pojam.

Možda ste ponešto o tim pompoznim najavama načuli i lani, kada se na sjednici Gradskog vijeća govorilo o famoznom Pravilniku o urbanoj opremi stare gradske jezgre, kojega čekamo kao Godota. Rečeno je tada, početkom 2018. godine, da će se pravilnik donijeti najkasnije do studenoga. Dakako, mislilo se na studeni 2018. godine. Možda i do ljeta, rekoše. Možda, ako se zapne raditi, rečeno je i nama prilikom pisanja članka na tu temu, bude gotovo do ljeta. No, cjepidlačiti ne treba, jer možda je termin koji ostavlja prostora i vremena.

I evo, već smo na repu veljače, a pravilnik se ne nazire. Hoće li ovog puta biti stvarno kako je najavljeno? Hoće li ovog ljeta stara gradska jezgra uistinu biti manje nagrđena drskim reklamama? Misle li gradski oci ovog puta uistinu ozbiljno?

Dražen Nemčić kaže da misle, a još rezolutnija je Hloverka Novak-Srzić. Ona veli kako će inzistirati da pravilnik svjetlo Gradskog vijeća ugleda što prije.

- Pravilnik smo napisali, nastojat ću da se i počne provoditi čim prije. Da barem pitanje reklama riješimo prije ljeta - obećava Hloverka Novak Srzić.

Nemčić je malo više rezerviran. On kaže da je izrada još u postupku jer se čeka idejno rješenje za prostor i vizualni identitet.

- Želimo da kao cjeloviti dokument s prijedlogom arhitekata ide na Gradsko vijeće. Želimo dobiti konkretne smjernice - kazao nam je dogradonačelnik.

Za taj su posao angažirali splitsku firmu koja je elaborat radila i za Split.

- Bolje je to odraditi kvalitetno i platiti, nego da se mi mučimo - objašnjava Nemčić.

Grad Makarska ima zaposlene arhitektice u stalnom radnom odnosu, Sonja Duka je zapravo stručni nositelj ovog dokumenta koji se usvaja od 2016. godine i nikako da se usvoji.

- Ima tu jako puno posla, uvijek uleti nekakav natječaj, neki dodatni posao, i onda se jednostavno izgubi vrijeme i zato se i jest malo razvuklo - tumači Nemčić.

U kojem roku će se usvojiti pravilnik, a u kojem se roku gradska uprava kani uhvatiti u koštac s primjenom? To je već drugi par postola. Direktorica TZ-a tvrdi da će reklame rješavati hitno, što hoće reći do ljeta. Nemčić pak nije siguran kako će teći primjena.

- Ako budemo usvojili do ljeta pravilnik, onda ćemo u tom roku nastojati rješavati reklame. Zapravo tih spornih reklama i nema toliko puno, a neke će se vjerojatno uklopiti u prijedlog. Meni je, recimo, reklama od optike "Njego" primjerena, ima takvih koje već izgledaju kako treba, a vidjet ćemo što će kazati arhitekti. Ostalo ćemo odrađivati u etapama, vodimo se time da idemo prvo rješavati ono što financijski najmanje utječe na gospodarstvo grada, pa ćemo se prilagodbe vezano za zimske vrtove uhvatiti vjerojatno nakon ljeta. Moguće u listopadu ili studenome - najavljuje Nemčić.

Upravo u prijelaznim i završnim odredbama definirat će se rokovi i eventualno kazne ako se u propisanom roku vlasnici poslovnih prostora i stanari ogluše na uvođenje promjena.

Zimski vrtovi su, uzgred rečeno, plastenici koji su naružili grad i koje se do sada nijedna gradska vlast nije usudila dirati. Možda zato Nemčić nije siguran hoće li zimski vrtovi biti u drugoj ili trećoj fazi. Ugostiteljima grada čiji kafići baš i nemaju bogznakakve unutrašnje površine kafića i u kojem je bura čest gost, po svoj prilici ova ideja neće biti draga, a hoće li biti političke volje da se ovaj problem riješi jednom za svagda, vidjet će se.

Kontaktirali smo i Konzervatorski odjel u Splitu, rekli su nam tek da oni pravilnik još uvijek nisu dobili na uvid. Ali pomalo. Nismo jedini na ovom dijelu Jadrana gdje se poslovično govori "pomalo", pa valja i živjeti i raditi u tom duhu. Nismo crna ovca, ima još sličnih primjera na ovom dijelu Jadrana, ali da smo pravilnik trebali imati ne danas nego jučer, u to nema sumnje, a tako će kazati i konzervatori. Jer, ruku na srce, sezona samo što nije na vratima i pomalo je nerealno očekivati da će - ako se pravilnik na Gradskom vijeću nađe za neka dva mjeseca - "čišćenje" reklama uslijediti prije početka turističke sezone.

Klime odlaze s pročelja, a kupnju novih građanima će sufinancirati - Grad! Jedna od etapa u kojima se centru grada planira vratiti njegovo čisto mediteransko lice, bez nadmetanja reklamama koje, upozoravaju konzervatori, stvaraju vizualnu distrakciju, jest bitka s klima uređajima. Popisano ih je 100-tinjak. Sve će "klime" morati ići unutra, a pročelja će morati biti čista. Grad Makarska ima pohvalno rješenje kojim će potaknuti Makarane da kupe unutarnje jedinice i "presele" ih s pročelja u unutrašnjost stambenih jedinica.



Subvencionirat će s određenim iznosom kupnju klima. Hoće li to biti pola iznosa ili dvije trećine, još se ne zna. Ali solidan iznos će Grad predvidjeti u proračunu za 2020.godinu. Ako jedna unutrašnja jedinica stoji 5 do 6 tisuća kuna, a Grad plati 50 posto troška, trebat će iz gradskog budžeta izdvojiti do 300 tisuća kuna za ovu stavku. Ali, nemjerljiv će biti efekt koji će napokon urbanizmu i staroj arhitekturi jednog turističkog grada vratiti sjaj, jer riječ je o turističkoj prezentaciji, kazat će i konzervatori. Ili kako je to danas, turističkoj sramoti centra grada pretvorenog u vašar reklama, šarenih tendi od kojih svaka svoju politiku vodi, "epidemije" bankomata i plastičnih štekata čiji su taoci svi turistički subjekti u gradu.