Kada sam javno najavio da u ožujku počinjem s gradnjom hotela vrijednog preko 200 milijuna kuna te kronološki opisao 15 godina dugu bitku za pravomoćnu građevinsku dozvolu koju sam ishodio u siječnju, e onda se slučajno i odjednom baš sada počeo urušavati dio ispod puta, mada je sve isto kao i zadnjih 30 godina.

Dan nakon postavljenih stupića, radilo se i noću pa su ispod borova namjerno potkopali teren kako bi mogli opravdati klizište. Međutim, mene ništa neće spriječiti pri početku gradnje pa će putem koji je zatvoren za prolaz vozilima i kamionima, a koji je od moje parcele za hotel udaljen 100 metara, 50 radnika voziti kariole u kojima će nositi materijal.

Ako nam zabrane kariole, onda ćemo cement nositi u sićevima, a treća solucija je da mogu i helikopterom ili brodom - kazuje nam poduzetnik Kruno Žulj, vlasnik baškovoške tvrtke "Čarolija" koji je gnjevan na Općinu Baška Voda jer je u njezinoj režiji, na čelu s načelnikom Joskom Roščićem, prošlog tjedna na šetnicu ispod hotela "Hrvatska, a koja vodi do parcele za njegov budući hotel, postavljen 21 stupić povezan željeznim lancima kao i znak upozorenja da je riječ o klizištu.

Zbog postavljenih stupića intervenirala je i policija koju je pozvao Žulj, ali koja nije utvrdila elemente nikakvog prekršaja, što su nam kazali djelatnici Odjela za odnose s javnošću PU splitsko-dalmatinske.

- Policijski službenici 19. veljače u mjestu Baška Voda izišli su na mjesto događaja temeljem zaprimljene dojave. Tom prilikom nisu utvrđeni elementi prekršaja niti kaznenog djela, odnosno nije bilo potrebe za postupanjem policije. U konkretnom su stranke upućene na rješavanje stvari pred nadležnim institucijama - stoji u odgovoru iz PU splitsko-dalmatinske.

Međutim, Žulj tvrdi da je Roščić naredio nezakonito blokiranje puta i da tu nema govora o šetnici te da su radnici zbog ilegalnih radova pobjegli pred policijom, dok Općina, kako kazuje, zakonski nije smjela blokirati protupožarni put koji je kao takav zaveden u službenoj dokumentaciji, pa i pravomoćnoj građevinskoj dozvoli koju je dobio za izgradnju hotela.

Žulj tvrdi da su makarski policajci izvršili uvid u službenu dokumentaciju i uvjerili se da je riječ o protupožarnom putu, a odvjetnički tim njegove tvrtke "Čarolija" već priprema kaznenu prijavu protiv Roščića sukladno Kaznenom zakonu i Zakonu o zaštiti od požara.

- Roščić je više puta obmanuo javnost tvrdeći kako nema ništa protiv investicije izgradnje hotela i mene osobno, ali najnoviji događaji s nezakonitim postavljanjem stupića na protupožarnom putu, pa tako i opstrukcija gradnje mog hotela, dokazuju suprotno, a uz to je ugrozio i ljude i imovinu - kazuje nam Žulj koji najavljuje da će u ožujku organizirati svečano otvaranje radova unatoč postavljenim barikadama u obliku stupića zbog kojih je zabranjen prolaz šetnicom ili, kako tvrdi, protupožarnim putem.

- Neću ja dirati stupiće, hotel bi trebao biti gotov za dvije godine, a ako se ovako nastavi, pa iskopanu zemlju i cement budemo morali nositi pješice, mogu čekati još 20 godina. Toliko radnika nemam gdje naći pa bih morao uvesti Kineze kojima treba srediti radne dozvole, ali ne mogu prije jeseni jer je sada već kasno tražiti ih, ali nema mi druge. Jedno je sigurno, unajmit ću 50 radnika i radit će se u tri smjene, a Roščić može podići i Berlinski zid - kazuje nam Žulj.

Na svečano otvaranje početka radova gradnje hotela pozvat će, veli, premijera Andreja Plenkovića i predsjednicu Kolindu Grabar Kitarović.

- Premijera i predsjednicu ću ugostiti samo neka vide kako se ulaže u Hrvatsku i to u hotel za koji dozvole čekam 15 godina. Ja neću rušiti stupiće, nek ih ruši Plenković, a Roščića ću tužiti za nadoknadu štete jer sam u zadnjih 15 godina izgubio najmanje 30 milijuna kuna zarade od hotela - ističe Žulj.

Kako pojašnjava, riječ je o hotelu s 4 zvjezdice za koji je od makarskog Upravnog odjela za graditeljstvo i prostorno uređenje pravomoćnu građevinsku dozvolu dobio 16. siječnja ove godine. Hotel na parceli od oko 4000 kvadrata imat će 97 soba i 270 ležajeva, podrum, prizemlje i tri kata, bazen, restoran s pratećim sadržajima, s time da će u prizemlju biti 10 soba i vanjski bazen, a na svakom od tri kata po 29 soba.

Ovdje nikako nije riječ o protupožarnom putu niti je to ikada bio put takve vrste, već isključivo šetnica kaže Roščić dodajući kako ne zna kada će Općina početi izvoditi radove na sanaciji terena potpornim zidovima pa ne zna ni kada će isti biti gotovi niti kada će šetnicom moći prolaziti automobili.

Načelnik Josko Roščić tvrdi kako postavljanje 21 stupića na šetnicu koja vodi do Žuljeve parcele za hotel nema apsolutno nikakve veze ni sa Žuljem ni najavom o početku gradnje.

- Do sada su pala tri velika bora i to nakon posljednjih velikih kiša, zemlja se konstantno odranja po plaži što se dogodilo i prošlog tjedna, a cijeli dio ispod šetnice je potkopan i doslovno je nema što držati - kazuje Lozić. Prema riječima djelatnika Općine Baška Voda, šetnica je u prometnoj studiji upisana kao pješačka zona.

Kada je Kruno Žulj najavio skori početak gradnje hotela u Baškoj Vodi, tada je naveo i činjenicu kako ga je načelnik Općine Baška Voda tražio pola jedne zgrade u vrijednosti od 15 milijuna kuna na što nije pristao i od tada, kako tvrdi, traje opstruiranje svake njegove investicije.

Žulj nam je kazao da još od 2013. godine zna kako je riječ o privatnom zemljištu koje mu je Roščić prodavao kao općinsko. Kako tvrdi, o tome je šutio i sada je odlučio izići u javnost.

- Htio sam kupiti parcelu na kojoj se sada nalazi tržnica jer sam je namjeravao rekonstruirati i tu izgraditi tržni centar. Roščić je tada u ime Općine tražio pola tržnog centra, ali mi je davao na prodaju tuđu, a ne općinsku zemlju jer su u izvadku iz zemljišne pod česticom 5251/1 navedeni članovi obitelji Cvitanović, Staničić i ostali, i to njih 17 koji su vlasnici, a on je meni prodavao za pola tržnog centra. Čim sam to doznao, zatražio sam građevinsku dozvolu za gradnju centra na svom zemljištu iznad tržnice - kazuje nam Žulj.