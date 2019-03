Za dobrog i veselog duha Krvavice Tončija Čizmića, direktora lučice, svi znaju u Makarskoj i šire po predanom radu i sudjelovanju u maškarama, ali samo rijetkima je poznato koliko je spasio mačjih i pasjih života. I dok mnogi ne vole ni sebe ni ljude, Čizmić obožava sve, a posebno životinje kojima je pružio topli dom i odgovarajuću veterinarsku skrb.

Tončija u lučici nikada nećete vidjeti kako šeta sam jer su iza njega uvijek u pratnji vučjak Pero i bijeli njemački ovčar Tonino, a pridruže im se i mačka Maja i mačor Bobi.

Tonči je do sada udomio 24 mačke i dva vjerna psa, a tu su još i dvije papige, Tonina i Nora koja je za vrijeme našeg razgovora kreštala dok joj gazda nije dao vrećicu šećera koju je sama elegantno otvorila kljunom i smirila se jer je dobila svoju slatku dozu.

Sve mačke spavaju u svom mini hotelu s klima uređajem, svaka ima svoj ležaj, dok psi Tonino i Pero, kao i 15-godišnji slijepi bijeli mačak Maksim, spavaju s njim u sobi, pored kreveta.

- Mačku Bobiju je jedna godina, pronašli su ga u potoku u Makarskoj na izdisaju pa smo mislili da je gotov i da ga treba uspavati. Ali kada sam ga odveo veterinaru, ustanovljeno je da boluje od kroničnog bronhitisa tako da će živjeti još dugo godina, kao i ostale mačke, mada mu stalno moram brisati nos i davati lijekove protiv bolova ako mu po očima vidim da ga boli. Mačka Maja je prije pola godine kao mačić došla kod nas na kapiju i odmah sam je prihvatio i udomio - kazuje nam Tonči dodavši da su sve njegove mačke sterilizirane i da ih redovito vodi na veterinarske preglede.

Udomio je i vučjaka Peru koji sada ima devet godina, a sve životinje ga, naravno, itekako koštaju, od hrane do veterinarskih pregleda, ali on za to ne mari jer svaki život je, veli, dragocjen.

Bijeli ovčar Tonino, koji ga prati u stopu i koji se s njim vozi na skuteru, u početku je bio malo agresivan jer je lajao na svaki motor pa Tonči pretpostvalja da ga je kao malog udario neki motocikl.

- Tonino je sa mnom četiri godine i premda se boji motora, odnosno motociklista koje je nekada znao uhvatiti za nogavicu, uvijek sjeda sa mnom na skuter i tako se mi vozimo. Sve mačke borave u svom malom hotelu pored eko vrta i ljeti i zimi im uključim klimu ako im je vruće ili hladno, kazuje Tonči koji priča kako je prije 15 godina spasio mačka i to je također jadan i bolestan došao pred kapiju lučice.

- Mačak Maksim je došao doslovno bez oba oka i jedan sumještanin mi je tada savjetao da ga bacim u kontejner na što sam mu odgovorio da je isti kao Hitler, a mačka sam odmah odveo veterinaru koji ga je tri puta operirao. Sada Maksim ne vidi ništa, ali vidi sve, jako je emotivan i pametan i zna kada mu se približava automobil pa odmah pobjegne, on je moj zaštićeni mačak - kazuje Tonči.

Pse redovito vodi kod frizera na "glancanje".

- Obožavam sve te životinje mada sam imao dosta problema s ljudima koji ih ne vole jer očito žive u nekom starom dobu kada su naučili da psa treba udraiti nogom i da mu je mjesto vani, a ne u kući - veli Tonči.

Tonči surađuje s Udrugom "Šapama od srca" pa je čak pet mačaka iz Krvavice udomljeno u Austriju.

- Sve mačke i psi se super slažu kao velika familija, a jedino problem nastane kada dođe neka životinja sa strane jer pas Pero odmah postane ljut, a Tonino ga prati u ponašanju. Netko voli kartati, netko lutati, a ja sam svu svoju ljubav dao životinjama i maškarama - kazuje Tonči.

Mačkama daje dva obroka dnevno, u 6 i 18 sati kada se sve okupe, a po našem dolasku boravile su izvan svog hotela jer su guštale na suncu, a nije bilo vrijeme od marende. U lučici smo još vidjeli i mačku Žuži bez repa koju su Tončiju doveli kada je udario automobil pa je brzo odveo veterinaru koji joj je operirao i rep i štitnjaču, a sada je morska mačka jer je glavna u lučici i samo hoda po brodovima i trči za ribarima i, naravno, ulovljenim ribama.