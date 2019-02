Lex 'Carpe Diem': vijećnici na Hvaru dopustili poznatom partijanerskom klubu da radi 24 sata, buka i pijani turisti im više ne smetaju

Hvarski vijećnici na svojoj su sjednici izmijenili Odluku o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području grada, što je zapravo na tragu ostvarivanja zajedničke suradnje lokalnih vlasti i vlasnika kluba "Carpe Diem".

Riječ je o pokušaju uvođenja nešto više reda u partijanerski turizam na području Hvara. Međutim, otvoreno je rečeno da se ista suradnja očekuje i s poznatim beach barom "Hula Hula", pa i sve brojnijim trabakulima na kojima se "opuštaju" partijaneri, čime se od tih ugostitelja traži da i oni svoje poslovanje prilagode uvjetima kojima će pridonijeti boljoj turističkoj slici grada.

Osam od ukupno 10 nazočnih vijećnika (četiri HDZ-ova, dvoje Mostovih, te jedan SDP-ov i nezavisna vijećnica) podržali su prijedlog mostovca Joška Rossa da se restoranima i barovima koji su na udaljenosti od najmanje 500 metara (do sada je bilo 2000 metara, op.a.) od naseljenog dijela mjesta dopusti 24-satni rad.

Budući da se izmjena propisa zapravo odnosi samo na klub "Carpe Diem Beach", smješten u uvali Stipanska na škojiću Martinkovcu u arhipelagu Paklenih otoka, jer drugih u spomenutom obuhvatu naprosto nema, pitali smo predlagatelja zašto je bila potrebna takva promjena.

– "Carpe Diemu" je radno vrijeme do sada bilo skraćeno do 2 sata, upravo da bi se ojačala pozicija gradske uprave u uvjetovanju pravila ponašanja. Budući da mi u Hvaru zaista nemamo neku alternativu tom lokalu, tijekom ljeta bi se, nakon zatvaranja kafića na Pjaci, našlo i do nekoliko tisuća mladih ljudi koji ne znaju što bi sa sobom. Naravno, time bi i policija imala više posla, a s druge strane, sukcesivnim zatvaranjem Stipanske imali bismo manje mlađih turista, pao bi broj sezonskih radnika, ali i prihodi na razini grada. Svi bismo zasigurno u toj igri izgubili, a to nije cilj, nego naprotiv, da dogovorno i odgovorno promijenimo spomenuti oblik turizma u našem gradu – kaže Rosso.

Građani najviše prigovaraju na bučne "after beach partyje" u poslijepodnevnim satima u baru "Carpe Diem", na vrhu gradske rive, zatim noćnu buku iz Stipanske i pri povratku njihovih gostiju u Hvar u ranim jutarnjim satima. Mostova vijećnica Nada Jeličić poznata je po svojim stavovima prema partijanerskom turizmu, jer je upravo njezinim lanjskim amandmanom Stipanska i bila vraćena pod okrilje grada, čime je tom lokalu dopušteno radno vrijeme samo do 2 sata.

No, sada je na neki način povukla svoj prijašnji potez, pa smo od lokalne zastupnice tražili komentar takvog zaokreta u stavu.

Moram naglasiti da smo napokon, u smislu skidanja atributa partijanerske destinacije, postavili uvjete da se ukinu ljetne manifestacije "after beach party" u "Carpe Diemu" i da se buka iz Stipanske strogo kontrolira, na način da ni u kom slučaju ne ometa građane i druge turiste koji ne uživaju u toj vrsti zabave. Početak noćnog prijevoza u Stipansku dogovoren je od 0.30, a ne od 23 sata kao prijašnjih godina, a taj ugostiteljski objekt je u ranim jutarnjim satima dužan imati svoje redare na rivi koji će dočekivati goste, upozoravati ih ako budu bučni i usmjeravati ih prema njihovim apartmanima ili taksi-vozilima ako im budu potrebna – tvrdi Jeličić.

Sve je to, dodaje vijećnica, u interesu grada, no ako se dogovor ne bude poštovao, sadašnje izmjene propisa bit će opozvane i vraćene na staro. Spomenuta izmjena je prošla u lokalnom parlamentu, među ostalim, i zato što su u pregovorima s Josipom Ćurkovićem, jednim od suvlasnika "Carpe Diema", osim mostovaca, sudjelovali i nezavisna vijećnica Katica Vučetić, koja je ujedno predsjednica Udruženja obrtnika otoka Hvara, te Jurica Miličić (HDZ), predsjednik Gradskog vijeća.

Predlagatelj Rosso je na sjednici istaknuo da se "u ovom slučaju ne radi ni o kakvoj uzurpaciji pregovaračkih ovlasti Grada ili gradonačelnika, jer je donošenje odluka ionako u isključivoj nadležnosti Vijeća".

Svojedobne pregovore sa suvlasnicima partijanerskog kluba o načinu poslovanja ne krije ni gradonačelnik Rikardo Novak, pa lani nije ni bilo osobitih prigovora na preveliku buku iz Stipanske. Jedno vrijeme su čak bili obustavili i "after beach partyje" te su najavili da će ih ove godine iz grada preseliti u Stipansku.