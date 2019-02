Kerumov suradnik kažnjen zbog 'širenja' obale želi graditi 200 vezova kod Splita: prosvjednici natjerali župana Bobana da točku o dodjeli koncesije povuče s dnevnog reda

Uoči zasjedanja 19. skupštine Splitsko-dalmatinske županije, vijećnike je pred Domom za starije i nemoćne osobe na Zenti dočekala grupa prosvjednika. Radi se o predstavnicima malih brodara iz Krila Jesenice koji, kako je Slobodna Dalmacija već pisala, ne žele da Županija dodjeli koncesiju na 20 godina uz gradnju marine od 200 vezova, tvrtki "Blue pear".

Stoga je županijski pročelnik za pomorstvo i turizam Stipe Čogelja predlozio skidanje 10. točke Dnevnog reda: Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma - marine na dijelu k. o. Jesenice, predio Bajnice, Općina Dugi Rat.

Točka dnevnog reda je povučena od strane župana Blaženka Bobana.

O čemu se točno radi?

Glavni je "lik" ove priče, podjsetimo, potencijalni koncesionar i ulagač u buduću marinu u Bajnicama, na zapadnoj granici općine Dugi Rat. U taj projekt, naime, želi ući tvrtka "Blue pearl", registrirana u tome mjestu, koja je poslovnu 2017. godinu zaključila gubitkom od 7168 kuna, a ukupni prihod iznosio joj je tri kune!

Da, da, samo tri kune financijskog prihoda u posljednjoj godini za koju su javno dostupna završna izvješća, imala je tvrtka registrirana za djelatnosti marina, turizma i ugostiteljstva. I sve je to uspjela bez ijednog zaposlenika.

Suvlasnici su "Blue pearl" ("Plava perla") "domaći čovjek" Ante Ivan Kapić, kojega Bajničani prozivaju kako već 15 godina ilegalno nasipa zemljani mul, te Draženko Vuletić, kojega šibenski Rogozničani prozivaju također za sporno širenje i nasipanje na pomorskom dobru, dok je u Splitu bio poznat kao vlasnik nekadašnjeg kafića "Marinero" na Rivi. Osim toga, Vuletić je početkom ovog desetljeća usko surađivao sa Željkom Kerumom kao "projektni menadžer" na izgradnji njegova hotela "Perla" u Rogoznici.

Županijski vijećnici bi danas trebali dati zeleno svjetlo za odluku o namjeri davanja 20-godišnje koncesije na pomorskome dobru u svrhu izgradnje i korištenja luke nautičkog turizma. Potencijalni korisnik pomorskog dobra na toj bi lokaciji izgradio oko 200 vezova na površini od oko 3,5 hektara, pri čemu bi kopneni dio zauzimao 12.951 četvorni metar, a morski dio 19.291 kvadrat.

Investicija prema grubim procjenama iznosi oko 10 milijuna eura, pri čemu bi upravitelj plaćao za koncesiju nešto više od milijun kuna godišnje. Po trećinu tog iznosa uprihodili bi Općina Dugi Rat, Županija i država.

Redom smo kontaktirali i aktere ove priče.

– Starosjedilac sam u Bajnicama, kuća mi je odmah uz more i želim urbanizirati taj pomorski dio. Neka bude uređen, a ne da bude sve onako nabacano, šporko. Ma zašto sada pišete o tome, kad se još ništa ne zna. Ne zna se tko će dobiti koncesiju. Sad će nastati prozivke, a bez potrebe, napravit ćete mi štetu – kaže Kapić o budućoj investiciji njegove tvrtke i dodaje:

– Osigurao bi se i posao za mještane. Ako budemo koncesionari, pridržavat ćemo se svih detalja natječaja, svih pravila.

Nešto škrtiji na riječima bio je Vuletić, drugi suvlasnik "Blue pearla":

– Ne mogu vam ništa reći u ovom momentu! Županija raspisuje koncesiju, njih pitajte za sve informacije. Kasnije, ako mi dobijemo pravo upravljanja tim prostorom, bit ću vam na raspolaganju za sve detalje o projektu, o cijelom ulaganju.

Na naš upit kako komentira prozivke građana Rogoznice za njegovu devastaciju pomorskog dobra u turističkom mjestu Stupinu, gdje je ispred svojeg turističkog objekta izgradio mul, za što su ga kaznile Općina i Lučka kapetanija, bio je odrješit:

– Nemam pojma o čemu pričate!

S druge strane, Stipe Čogelja, županijski pročelnik za pomorstvo i turizam, naglašava kako razloga za zabrinutost zbog dodjele koncesije u Bajnicama apsolutno nema.

– Sada smo u fazi raspisivanja koncesije za spomenuto područje pomorskog dobra, i to na inicijativu tvrtke "Blue pearl". No, to što su oni tražili koncesiju, koja je sukladna s Prostornim planom Općine Dugi Rat, ne znači da će je oni i dobiti. Naime, ako se i donese odluka o namjeri za davanje koncesije, ne znači da će je baš ta tvrtka u konačnici i dobiti. Strogi su uvjeti za dobivanje pomorskog dobra na upravljanje sljedećih 20 godina – objašnjava naš sugovornik, pa nastavlja:

– Najprije ponuditelj mora biti ozbiljan, mora imati bankovno jamstvo na iznos od tri milijuna kuna, suglasnost jedinice lokalne samouprave na čijem se području pomorsko dobro nalazi, a to je u ovom slučaju Općina Dugi Rat, koja je suglasnost dala budući da je marina u obuhvatu urbanističkog plana uređenja Bajnica. Ujedno, tvrtka ne smije imati prijava zbog devastacije obale. Slijedi ishođenje lokacijske dozvole, pa studija utjecaja na okoliš... Puno je još koraka do izgradnje marine, odnosno do dobivanja koncesije.

Kako će se sve dalje razvijati, pratit ćemo budući da je dosta Bajničana nezadovoljno ovakvim raspletom situacije, posebice tvrtkom koja želi sljedeća dva desetljeća upravljati njihovim pomorskim dobrom. Kako lošeg iskustva s (ne)brigom o priobalnom potezu imaju napretek, a mnogi od njih su i sami već desetljećima na različite načine angažirani u brodarskom biznisu, sada "pušu" i na hladno.