'Priključke smo uredno platili prije 20 godina, a vodu nam još nisu doveli': vodovod koji je trebao napojiti žedna biokovska sela u rad je pušten prije dva desetljeća, no neki zaseoci i danas su suhih špina

Prije točno 20 godina pušten je u rad novi vodovod u zapadnom dijelu Vrgoračke krajine, iz kojeg su tada žedna biokovska sela: Dragljane, Zavojane, Vlaka, Kozica i Rašćane dobili pitku vodu.

Vrijednost investicije u to vrijeme bila je oko 14,5 milijuna kuna. Voda tim cijevima teče i danas i penje se do 600 metara nadmorske visine u Župi Biokovskoj. Zbog brojnih puknuća, u ljetnim mjesecima, stanovnici spomenutih sela znaju i ostati bez vode. Ali, barem znaju da će proteći za dan, dva, tri... kad se otkloni kvar. S druge strane, mještani kozičkih zaseoka: Štulića, Ravlića i Antunovića već dva desetljeća čekaju kad će iz tog istog vodovoda, voda proteći do njihovih kuća. Uzalud molbe, vapaji, odlasci kod bivših gradonačelnika na razgovore, problem se do danas nije riješio. Situacija je tim još gora, što su ljudi od svojih skromnih primanja u to vrijeme platili priključak oko 1200 njemačkih maraka.

– Što da vam kažem? Srce me zaboli kad otvorim tu priču, ali to je problem koji moramo riješiti. U ova tri naša zaseoka ima 22-23 kuće. Dođu ljudi vikendom, iz Makarske, Splita... bude nas puno selo. Navečer zaigramo na karte u Domu, kad je lijepo vrijeme bacimo i na buće. Ja sam više ovdje, nego u Makarskoj. No, ne možemo bez vode, muči nas sve to. A uredno smo platili priključke, međutim, evo 20 godina od toga nema ništa – s tim riječima dočekao nas je Zvonko Ravlić (79) i odmah je krenuo do stare česme.

– Vidite ovaj natpis ovdje, datira iz 1935. godine. Tada je Kozica dobila vodu, i ovi naši zaseoci. Iz izvora "Vrutak" koji se nalazi tu iznad naših kuća, starim olovnim cijevima voda je razvučena po cijelom selu. Međutim, prošlo je od tada puno godina, cijevi su popucale, a u ljetnim mjesecima "Vrutak" malo padne. Vjerujte li da ja u ljetnim mjesecima znam vodu za piti donositi iz 35 kilometara udaljene Makarske, a ako hoću nešto zaliti u vrtu naručim cisternu iz Vrgorca i platim 800 kuna. Ne samo ja, nego svi susjedi, a vodovodne cijevi nam leže ispred vrata – govori Ravlić.

Samo sto metara ispod ovog zaseoka stoji velika vodosprema koja "baca" vodu do 8 kilometara udaljene Župe Biokovske i na 600 metara nadmorske visine, a mještani svaki dan prolaze pored, gledaju to i pitaju se kad će do njih.

Mislim da se za vrijeme mandata bivšega gradonačelnika Borislava Matkovića (HDZ) i njegova zamjenika Željka Pervana trebao riješiti ovaj problem. Zašto oni to nisu riješili, samo oni znaju. Ljudi su išli kod njih na razgovore, odlazio sam čak i ja, konkretno kod Pervana. Međutim, oni bi samo prebacivali lopticu na gradsku tvrtku "Komunalno", koja se bavi distribucijom vode, i rekli bi kako Grad Vrgorac s tim nema ništa, nego "Komunalno". Ali mi smo tu uslugu uredno platili, postoje uplatnice za to, živimo na područja Vrgorca i jedinica lokalne samouprave dužna je riješiti ovaj problem – ističe ovaj vitalni starac dok nam pokazuje postavljenje hidrante i vodovodnu mrežu po zaseoku.

– Nećemo odustati od ovoga, imat ćemo uskoro jedan sastanak na ovu temu i u selu, te zatražiti od gradonačelnika Ante Pranića (NLM) da nas primi. Pranić nije kriv za ovo, ali želimo da Grad riješi ovaj problem. U kakvom je stanju vodovodna mreža, nakon 20 godina – jesu li cijevi ispucale? Ne znam – zaključio je naš sugovornik.

Kontaktirali smo dip. ing. Miljenka Polića, direktora "Komunalnog", da vidimo može li voda uskoro proteći do Štulića, Ravlića i Antunovića u Kozici. Međutim, do završetka ovog teksta Polić nije digao slušalicu, kako bi čuli odgovor.