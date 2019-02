Jutros oko 6.30 sati u Sv. Kaji se dogodio incident kada je nepoznati napadač iz čista mira istrgnutim brisačem krenuo demolirati Prometov autobus na liniji broj 37 koja je u 6 sati imala polazak iz Trogira.

Prema riječima očevidaca, dotična muška osoba je pokušala zaustaviti nekoliko automobila, koja su ga zaobišla, pa je prepriječio put autobusu, koji se morao zaustaviti, a onda je krenulo udaranje istrgnutim brisačem. Vozač autobusa odmah je pozvao policiju, koji su izašli na teren. Vandal je pokušao bježati, ali je, kako doznajemo, uhvaćen.

Prema riječima vozača na spomentoj liniji, koji ni u snu nije mogao zamisliti da će mu nedjeljna jutarnja smjena ovako započeti, nepoznati je muškarac iz čista mira i bez ikakvog povoda stao nasred ceste, pokušavajući zaustaviti osobna vozila, no ona su ga uspjela zaobići.

- Kad je vidio autobus, prepriječio mi je put, nije mi dao da prođem. Čim sam se zaustavio, počeo je nogama tući po šoferšajbi, a kada je vidio da mu to ne uspijeva, iščupao je brisač i njime dalje nastavio udarati. Čim je prvi put nogom udario u staklo, pozvao sam policiju. S obzirom da je uspio nekako razbiti prozor od prednjih vrata, nekako je rukama uspio otvoriti vrata i ući u autobus. Sjeo je na vozačevo mjesto i htio voziti autobus – čak me pitao imam li pokaznu! Nekako sam ga uspio odvući i udaljiti iz autobusa, gdje se još motao do dolaska policije. Prema meni, moram priznati, nije bio agresivan, mada sam se, naravno, prepao i ja i putnici – priča nam ovo nesvakidašnje iskustvo vozač Prometa.

Bio je toliko pribran da je, kad je napadač sjeo za volan, uspio otvoriti sva vrata kako bi putnici izašli iz vozila. Policija je, nastavlja, došla brzo, mada je i njima pokušao pobjeći, no policijski su ga službenici svladali, priveli te je potom odveden na psihijatriju. U autobusu je bilo 50-ak putnika koji su, čim su vidjeli što se događa, počeli vikati da im se otvore vrata.

-Ovakva situacija se sigurno nikome u povijesti Prometa nije dogodila – zaključio je šokirani vozač.

Završio na psihijatriji Nasilnik koji je rano jutros u Solinu brisačem uništavao Prometovu 37-icu završio je na Psihijatriji splitskog KBC-a, javlja Dalmatinski portal. S rastrojenim mladićem policija nije uspjela uspostaviti suvislu komunikaciju pa su ga odveli u bolnicu. Liječnik je odlučio da ga zadrže. Kada dođe sebi, policija će nad njim napraviti kriminalističko istraživanje zbog demoliranja autobusa.