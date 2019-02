Daruvarac u društvu mladih djevojaka bančio u Sinju: 'uhvaćen' kako se zabavlja na koncertu Mile Kitića u jednome klubu

Darko Kovačević Daruvarac prije samo je tri dana pušten na slobodu. Prije toga je proglašen krivim za prijetnje i brutalno premlaćivanje 18-godišnje Zadranke L. G., no nepravomoćno osuđen na pet godina zatvora, do pravomoćnosti presude u pritvoru je mogao ostati najviše mjesec dana. To je isteklo 10. veljače.

Stigla konačna odluka: Darko Kovačević Daruvarac na slobodi bez mjera opreza!

U razgovoru za Slobodnu Dalmaciju nedavno je poručio da neće bježati i da do pravomoćnosti presude sigurno ostaje u Hrvatskoj.

Ovog je vikenda viđen u izlasku u jednome sinjskome klubu. Na Instagram stranici "Dnevna doza sinjskih kafića" objavljena je njegova slika s koncerta srpskog folk pjevača Mile Kitića.

Daruvarac se na fotografiji zabavlja s ekipom, a u opisu stoji:

"Darko Kovačević Daruvarac osumnjičen i nepravomoćno osuđen na 5 godina zatvora za brutalno premlaćivanje svoje djevojke sinoć u ložama na koncertu Mile Kitića bez ikakve brige i srama".

No unatoč zgražanju mnogih, Daruvarac, osuđen za premlaćivanje 18-godišnje Zadranke, zabavljao se neometano ovoga vikenda u društvu mladića, ali i djevojaka, te plesao na narodnjake.