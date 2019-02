Sprema nam se mini-polarni vikend: u manje od 12 sati temperature u Dalmaciji past će za više od deset stupnjeva, uz 'minuse' stiže i orkanska bura; Ivan Šolić objašnjava otkud ovaj prodor hladnoće i dokad će potrajati

Proljetno vrijeme kojim su nas nebesa darivala u posljednjih desetak dana, praćeni kratkim rukavima i naočalama za sunce uljuljkali su nas u tlapnju kako je prevrtljiva veljača ove zime zaboravila na svoje dišpete.

No, sprema nam se jedan mini-polarni vikend! To već možemo predvidjeti: orkanska bura, minusi čak i uz more. Srećom, kratkog daha.

- Atmosfera nam u posljednje vrijeme, a u što ćemo se u subotu najbolje uvjeriti, servira ekstremne amplitude. Petak će biti divan, nestvaran i proljetan u Splitu s maksimalnom dnevnom temperaturom malo višom od 15 stupnjeva Celzija, i dalje uz kratki rukav i cvike za sunce.

Idila će u subotu nestati kao vjetrom odnesena. Kratki rukav vraća se u ormar, a vadit će se bunde, kape i šalovi. U subotu će nam se činiti da smo snivali protekli tjedan s obzirom da će u manje od 12 sati temperatura pasti za više od deset stupnjeva.

Maksimalna dnevna temperatura u subotu u Splitu kretat će se ispod 5 stupnjeva Celzija, a u Zagori će osvanuti ledeni dan s maksimalnim dnevnim temperaturama oko nule ili malo ispod – najavljuje 'Slobodnin' prognostičar Ivan Šolić Šoki, magistar šumarstva zaljubljen u atmosferske ekstreme poput onog koji nas čeka, te nastavlja:

- U noći na nedjelju temperatura zraka će se i uz obalu opasno približiti minusu. U ranim jutarnjim satima sa sjeveroistoka Europe u Dalmaciju će velikom brzinom stići snažna masa vrlo hladnog zraka koja će spustiti temperaturu za više od 10 stupnjeva Celzija.

Ipak, snježnih ni bilo kakvih oborina neće biti pa će ovaj prodor hladnoće ostati zapamćen jedino po snažnoj buri i turbo-zahlađenju.

Zbog razlike u tlaku između snažne anticiklone nad srednjom Europom i ciklone s centrom u južnom Sredozemlju puhat će olujna bura čiji će udari u subotu ujutro i sredinom dana mjestimice biti i orkanski na što posebno upozoravamo jer ovakve vrijednosti vjetra zasigurno pričiniti brojne probleme u prometu.

Osjet hladnoće će u subotu iznimno povećavati bura, pa će se u Splitu u subotu sredinom dana uz temperaturu zraka od 4 stupnja i orkanske udare bure doimati da je 'debelo' ispod nule – navodi Šolić, uz utjehu kako će snažna anticiklona vrlo brzo zagospodariti Europom i otjerati hladnoću s naših prostora.

Sredinom idućeg tjedna, temperature će ponovno poprimiti prave proljetne vrijednosti, činit će se ponovno kao da smo usnuli 'polarni vikend'. Iz dana u dan sve ljepše i toplije vrijeme zadržat će se sve do idućega vikenda.