Iskusna pedijatrica iz Tuzle prihvatila posao koji nije želio ni jedan doktor iz Hrvatske: radit će u jednom od najljepših gradova na Jadranu, evo kako se odlučila na dolazak u Dalmaciju

Da, došla sam raditi u grad svoje mladosti. Najljepše uspomene moga ljetovanja u studentskim danima vežu me upravo uz Makarsku. Zato nisam dvojila kad sam vidjela oglas u kojem se traži pedijatar. Konačno sam dobila i licencu za rad i dozvolu boravka, tako da krećem s liječenjem malih pacijenata i nadam se da će zadovoljstvo biti obostrano - kaže pedijatrica dr. Zlata Đedović Hasukić iz susjedne Bosne i Hercegovine, koja je nakon višegodišnje “pečalbe” u Češkoj odlučila doći u “toplije krajeve”, piše Jutarnji list.

Radi se zapravo o sretnom završetku potrage za pedijatrom u ambulanti u Makarskoj koja je trajala više od četiri godine. Svi “vapaji da netko dođe” bili su bezuspješni.

Na posljednji u nizu oglasa, onaj iz listopada prošle godine, javila se iskusna pedijatrica dr. Đedović Hasukić i dobila posao. Rješavanje papirologije potrajalo je još tri mjeseca. No, sada će mali pacijenti iz Makarske konačno imati cjelodnevnu liječničku skrb. Ravnatelj Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije dr. Dragomir Petric kaže kako su napokon riješili problem dok im se sa specijalizacije, koju je tek počela, ne vrati liječnica.

- Prije mirovine odlučila sam doći u toplije krajeve. Volim sunce, more, ali i svoj poziv, a u Makarskoj sam to sve uspjela spojiti. Javila sam se na oglas, kontaktirala ravnatelja, ali i ljude koji vode grad, i dobila priliku. Bili su vrlo ljubazni i odluka je pala, u čemu mi je također bilo važno da ću biti bliže svojoj kući i susjednoj državi - kaže dr. Đedović Hasukić.

- Naime, rođena sam u Tuzli koja mi je sad ipak bliže, samo tristotinjak kilometara. Nekako je lakše. Sa mnom dolazi i suprug pa vjerujem da će nam zaista biti lijepo - optimistična je dr. Đedović Hasukić.

Za razliku od većine “gastarbajtera” iz BiH, dr. Đedović Hasukić ratni je vihor igrom slučaja odveo u Češku.

- Imala sam tamo prijateljicu koja mi je ponudila smještaj. Zapravo, vrlo brzo sam se snašla i zaposlila u Kliničkom centru u Brnu. Najprije kao neonatolog, a onda sam radila na odjelu za opekline i plastičnu kirurgiju. Radila sam tamo desetak godina, pa sam napravila pauzu jer su mi roditelj bili bolesni i naprosto su me trebali. Neko sam vrijeme ponovo živjela u Tuzli. No, ipak sam se drugi put vratila u Češku.

Sve dok se nisam odlučila za Makarsku radila sam u jednom dječjem lječilištu u blizini Zlina gdje se liječe djeca s astmom, gastroenterološkim problemima, s viškom težine... - objašnjava dr. Đedović Hasukić svoj put od Tuzle, preko Češke, do Makarske.

Kaže kako je za ovu novu životnu odluku bila presudna činjenica da joj je lokalna samouprava ponudila i besplatan smještaj jer bi to inače bila nemoguća misija. Dok se rješavala njezina papirologija, adaptiran je jedan stari stan koji je odlično opremljen.

- Papiri su riješeni. Sve je trajalo oko tri mjeseca jer su i Ministarstvo zdravstva i Hrvatska liječnička komora morali obaviti sve provjere, a trebalo je dobiti i boravišnu i radnu dozvolu. Sad mogu bez brige početi raditi. Kolegica i ja mijenjat ćemo se u smjenama i djeca će imati adekvatnu pedijatrijsku skrb. Uvjerena sam da mogu puno pomoći jer pedijatrica sam 28 godina, odnosno otkad sam položila specijalistički ispit. Za to vrijeme prošla sam razne edukacije kako bih se prilagodila liječenju djece u određenom trenutku.

Tako sam radila kao neonatolog, pa sam poslije radila u ambulanti i imala edukaciju za ultrazvuk kukova, mozga, astma školu... Sve sam to prošla, tako da su i Česi rekli kad sam odlazila da je malo pedijatara koje su toliko puno obrazovali - opisuje svoj stručni put dr. Đedović Hasukić za Jutarnji list.

No, sve ono što dr. Đedović Hasukić vidi kao prednost rada u Makarskoj godinama nije bilo dovoljno da se na to radno mjesto javi neki hrvatski pedijatar. No, nakon što se nedavno i u hvarskom Sućurju zaposlila liječnica iz Makedonije, čini se da se “granica” sve lakše “prelaze” u svim smjerovima, barem kad je riječ o medicini.

