Iza ograda skloništa u Kaštelima mnogi su već pronašli 'ljubav svog života': pogledajte njuškice koje će vam promijeniti život, samo ako im dopustite

Uloga Zaklade za zaštitu životinja Split koja je osnovana 2011. godine s ciljem da skrbi o napuštenim životinjama grada Splita i okolice te osnivanjem prvog NO KILL skloništa u Splitsko-dalmatinskoj županiji veoma je bitna. Zaklada zajedno sa svojim volonterima, čiji se broj točno ne zna ali je svakog dana sve veći, je pomogla preko 1200 životinja od kojih ih 60 trenutno boravi u još uvijek jedinom skloništu za životinje u našoj Županiji.

Ovaj kvalitetan rad prepoznat je i od strane Pan piva i Lidl trgovina, pa je tako upravo Zaklada jedna od četiri udruge za koja se skupljaju sredstva nacionalnom akcijom Dvije kune za zdjelice pune.

Tako sada svi ljubitelji piva i životinja mogu učiniti dobro djelo za napuštene pse u Splitu i bez puno truda. Potrebno je samo u Lidl trgovinama pronaći slatkog crnog psića (na posebnom pakiranju 4-Pack Pan lagera), a od svakog takvog kupljenog pakiranja bit će donirane dvije kune za nabavu hrane za pse u skloništima.

Volonteri Zaklade mogu birati žele li sudjelovati u timovima koji pišu priče i komuniciraju s javnosti, odnosno fotografiraju, snimaju i rade kreativne sadržaje vezane za životinje ili pak onaj tim koji je u direktnom kontaktu sa životinjama u skloništu i koji o njima brinu, socijaliziraju ih i unaprjeđuju im kvalitetu boravka u skloništu.

Najčešće jedan volonter sudjeluje u više timova, često imaju zadatke poput fotografiranja životinja, odlazaka u šetnju ili ljeti na gradsku plažu za pse, pisanje povratnih informacija na ponašanje životinja, pisanja priča o pojedinoj životinji, rad na socijalizaciji, crtanje, bojanje, izradnja igračaka i pomagala za pse i mačke.

U Zakladi volontiraju od djece do osoba treće dobi, a bez obzira na dob volontiranje u Zakladi emotivno je iskustvo koje puni pozitivom i inspirira.

- Često nam posjetitelji zahvaljuju što postojmo i nazivaju dan ispunjenim nakon druženja s našim štićenicim. I mi, dugogodišnji članovi, također imamo isti osjećaj entuzijazma dok pomažemo ovim predivnim bićima. Pronalazak sigurnog i toplog doma za pojedinog psa ili macu te povratne fotografije i informacije od obitelji nešto su najljepše što doživljavamo - približavam nam beneficije i ljepote pomaganja i volontiranja Zvonimir Filipović iz Zaklade.

Posebno su, dodaje Filipović, ponosni na 2018. godinu kada su uspješno pronašli obitelji za 370 životinja, većinom pasa i u manjem omjeru mačaka.

- Životinje pronađene na cestama, planinama, u kutijama i ostalim zabačenim lokacijama na poziv komunalnih redara gradova ili općina stižu u sklonište, a ukoliko ih njihovi vlasnici ne potraže ili preuzmu 15 dana od objave na internetskim glasilima po zakonu postaju vlasništvo skloništa te u našem slučaju prelaze pod zaštitu Zaklade za zaštitu životinja - pojašnjava Filipović.

- Prosječno prođe od šest do osam mjeseci, no razdoblja boravka bitno se razlikuju, pojedini psi pronađu dom veoma brzo, dok drugi borave godinu dana i više. Važno je da svima naposljetku pronađemo obitelj te da nema nikakvog roka boravka i to je činjenica koja nas čini presretnima - iskreno veli Filipović i dodaje kako ništa od toga ne bi mogli bez nesebične pomoći sugrađana.

- Bez sugrađana i ljubitelja životinja naše aktivnosti ne bi bile moguće, u to nema dvojbe. Zahvalni smo svima koji nas redovito posjećuju i podržavaju, od lokalnih ljudi do udruga i prijatelja diljem Hrvatske, cijele Europe i svijeta.

Naši štićenici pronalaze domove diljem Hrvatske i u gotovo svim zemljama zapadne Europe. Posebno smo sretni zbog naše Stelle koja živi u Parizu i Dylana koji je u Švicarskom Luganu. Ti psi prošli su težak životni put, a sada uživaju - priznaju iz Zaklade koliko im je potrebna i važna pomoć dobrih ljudi.