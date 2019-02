Zgodna makarska influencerica sve je samo ne tipična pozerica; Bila je velika sportska nada, a danas rastura na Instagramu: 'Zahvaljujući svojim fotografijama više roditelje ne pitam za džeparac'

Nećemo se lagati, Makaranka Anamaria Raič (24) definitivno je jedna od atraktivnijih, a opet nevjerojatno decentnih influencerica koje smo vidjeli.

Na svaku fotografiju s njenog Instagram profila vi možete samo zastati i diviti se. Jer, Anamaria Raič ne pozira u donjem rublju.

Kad se slika u običnim vojnim hlačama i bezveznoj majici, s gotovo ništa šminke na licu nakon tri dana provedena spavajući pod šatorima u Sahari, ona u tren oka pokupi ovacije, lajkove i komentare kakve neke njene kolegice nakon dana i dana temeljite pripreme ne uspiju.

Dodajmo i da je u prosincu izbacila limitiranu kolekciju novogodišnjih haljine u prodaju pod imenom svog brenda "AMR". Rasprodala se, a Anamarija sad prije ljeta planira nešto novo za svojih 48 tisuća pratitelja.

Ova nekadašnja velika atletičarska nada nešto je posebno. Pogotovo ako uzmemo u obzir da je studentica prava i financija, te da nije tipična pozerica. Zna što želi. I što neće. A neće na izbore na miss, to je definitivno.

Mi smo je zatekli dok je gledala znanstveno-fantastičnu seriju, trpala se slatkišima i razmišljala kako koncipirati diplomski rad o odštetnom pravu.



Najprije te moram pitat, mnoge djevojke pokušavaju postati influencerice, to im je životni san, heštegaju followforfollow, ali opet, nikako da im krene za rukom. Koja je tajna tvog uspjeha?

- Sve je počelo spontano, prije par godina sam počela objavljivati slike na Instagramu, followeri su se iz dana u dan povećavali, kako je njihov broj rastao tako sam se i ja morala više truditi oko slikanja (pozadina, kvaliteta slike itd…) jer više to nisu bile slike za moj krug prijatelja nego i za neke meni nepoznate ljude koji me vole pratiti. Iako su mi tri puta brisali profil, nisam se predala. Kad sam prešla desetak tisuća pratitelja, brendovi su se počeli javljati. Nikad nisam bila ni član neke modne agencije.



Koliko je tu zapravo posla?

- Ako netko misli da je ovo jednostavno zanimanje, vara se! Nekad snimanja znaju potrajati cijeli dan. Super je stvar što mi je najdraži fotograf - moja najbolja prijateljica. Vjerojatno me nekad mrzi koliko je davim dok ne dobijemo najbolju fotku (smijeh). Kroz ovaj posao upoznala sam jako puno ljudi, ali i stekla par super prijatelja.



Putuješ li često? Vidjela sam neke odlične fotke iz Maroka čini mi se, kako je bilo?

- Joooj, u Maroku je bilo odlično! Išla sam s ekipom koja je avanturističkog duha, pa mogu reći da je taj izlet bio sve osim tipičnog putovanja. Najprije sam mislila da ću se sunčati i kupati, a na kraju je bilo sve osim toga.

Deset dana smo imali plan i program razgledavanja, tri dana smo proveli na putu do Sahare. Spavali smo ispod šatora usred pustinje. Spojili smo ugodno s korisnim i napravili jako dobar posao u Maroku, snimali smo video materijal za Police naočale. Obožavam putovanja! Što više vidiš, to si bogatiji.





Kakva im je hrana? Svašta sam čula o njihovoj kuhinji…

- Par dana uopće nisam ništa jela! Nijhova mi hrana nikako nije odgovarala.



Koje ti je snimanje bilo najdraže, jesi li zapravo zavoljela neki brend?

- Jedno od dražih snimanja bio je u Dubrovniku kad smo bilježili scene ronjenja. Video izlazi kroz par mjeseci i jedva ga čekam vidjeti. A s nekim domaćim brendovima surađujem konstantno, mogu reći da više nemamo poslovni nego prijateljski odnos.



Dobro, a ima li nešto što baš nikad ne bi pristala reklamirati?

- Ne bih reklamirala donje rublje! Niti bi se ikad prijavila na izbor za Miss. Više puta sam dobivala ponude za prijave, ali nisam tip osobe koja bi šetala po pisti i čekala da me netko ocijeni.



Ma da! E, kad smo kod natjecanja, moram naglasiti, šteta je da sada u drugi plan padne tvoja bogata atletska karijera.

- Kad god vidim sve te moje medalje po sobi hvata me nostalgija. Sjetim se definitivno najljepšeg razdoblja mog života. Putovanja s klubom, stečena prijateljstva i natjecateljski duh ništa ne može zamijeniti. Stekla sam ogromno samopouzdanje osvajajući zlatne medalje. Najvećim uspjehom smatram baš tih njih pedesetak i priznanje Grada Makarske za sportsku nadu grada.



Hoćeš li se možda jednoga dana vratiti atletici?

- Kad uzmeš dužu pauzu, jako je to teško. Gotovo nemoguće. Imala sam ozljedu koljena i tada sam odustala.



Koliko vježbaš, treniraš na dan? Koja je tvoja tajna dobrog izgleda?

- Mislim da je baš atletika tajna dobrog izgleda. Deset godina sam joj posvetila, skoro cijeli život. Mogu reći da sam definitivno sportski tip. Zato mi nije teško provoditi vrijeme u teretani. Zadnjih pola godine treniram redovno, pet puta tjedno kod moje trenerice Suzi. Nema potrebe za privatnim treninzima, rad u grupi od desetak ljudi je isto okej. Ne jedem meso od malena, možda i tu ima nešto, ali sam veeeliki obožavatelj slatkog. Nikad nisam pazila što jedem.





Što studiraš?

- Studiram pravo i financije visokom učilištu "Effectus", iza ljeta planiram upisati magisterij na europskom pravnom fakultetu. Živim na relaciji Zagreb-Makarska. Kombiniram najbolje od oboje. A to je, jasno, ljeti Makarska, zimi Zagreb što me i natjeralo da sve ispite dajem u roku tako da 15. lipnja zapičim u Makarsku i u Zagrebu me nema do 15. listopada. U Makarsku ću doći za Uskrs!



Imaš Instagram, ali nemaš Facebook..?

- Kad sam krenula na fakultet "stisli" su me ispiti i tada sam ga deaktivirala. Instagram mi je puno draži. Nikad mi više nije došlo da vratim Facebook.



Koju seriju pratiš? Daj neku preporuku.

- Obožavam ići u kino! A što se tiče serija upravo sam počela ispočetka gledati Games of Thrones kako bi u travnju mogla dočekati zadnju sezonu u punoj spremi.



Vau, to je zapravo odlična ideja! Treba se prisjetiti kako je serija počinjala, kako se radnja razvijala, s jedne strane, puno je i njoj i politike bilo. A zanima li tebe ova domaća igra prijestolja? Pratiš li ti ovu politiku?

- Politika me zanima onoliko koliko bi trebala zanimati dvadesetčetverogodišnjakinju koja piše diplomski rad iz odštetnog prava.



A misliš li da ljudi imaju krivu predodžbu o influencerima?

- Mislim da neki ljudi imaju krivu predodžbu, dežurni dušobrižnici, iako influencere na društvenim mrežama prate stotine tisuća ljudi što je respektabilna brojka. Ja to shvaćam kao pruženu priliku da se pozitivno iskoristi društvena mreža. Ne vidim što je loše u tome da više roditelje ne tražim džeparac.