Desimir, Srboljub i Jovan zaludili Dalmatince leskovačkim roštiljem: Hrvati bježe u Irsku, a mi smo pobjegli kod vas i tu mislimo dočekati mirovinu 

Miris roštilja, vrhunskog, leskovačkog, glazba uživo, oko 200 veselih i rasplesanih gostiju, i tako svakog petka, subote i nedjelje. I nije riječ o svadbi, već o vikendu u restoranu "Papar grill" koji samo kroz tri dana posjeti oko 600 ljudi, uglavnom domaćih.

Ugođaj je to koji je teško opisati, treba ga doživjeti, poglavito je je unio pravo osvježenje u dosadnu makarsku zimu, a da stvar bude zanimljivija "Papar grill" ne "drži" Makaranin, već Zeničanin, 48-godišnji Branislav Perkić, a majstori njegova "leskovačkog roštilja" redom su iz Srbije, naravno iz Leskovca: Desimir Radivojević, Srboljub Nikolić i Jovan Ristanović.

Jedini restoran u Dalmaciji u kojem se nude leskovački specijaliteti zadnjih godinu dana otkako je otvoren postao je hit pa se stolovi, njih 25 sa šest osoba po svakom, moraju rezervirati čak mjesec dana unaprijed, pa tako sada nema slobodnog termina sve do polovice ožujka.

Ugostiteljski je to objekt sa "stažom" dugim oko 30 godina, a slavu je pod imenom "Aeterna" doživio u 90-im godinama. Potom je mijenjao imena, no nikada nije bio "in" kao što je sada. A za sve je odgovoran gazda Branislav koji se ugostiteljstvom bavi tek četiri godine, no puno mu pomaže što je od 15. do 23. godine radio kao mesar, izučivši školu u Zenici, pa dobro zna da se gosti mogu privući izvrsnom hranom, posebice roštiljem.

Branislav je za vrijeme Domovinskog rata stigao u Metković, tri je godine bio vlasnik i najposjećenijeg kafića u Čapljini, a prilikom otvaranja "Papra" planirao je baš ovo što je i uspio, iako, priznaje, nije mislio da će Makarani baš u ovolikoj mjeri "poludjeti" za roštiljem i glazbom uživo.

U Makarskoj su zimi otvorena najviše četiri restorana, a Branislav, uvijek u strci oko građevine s kojom se također bavi, zadnjih šest godina skoro je svaki dan ručao u restoranu "Ivo", dok je u sadašnji svoj "Papar" slučajno došao dok mu je naziv bio "Inn" i dok se "Ivo" renovirao pa je tako i doznao da se prostor iznajmljuje.

- U samom startu sam imao viziju poslovanja, a i dolazim iz mesarske obitelji i po struci sam mesar pa znam što ljudi vole jesti, a kako sam često boravio u Zagrebu, "Batak grill" mi je bio inspiracija za "Papar grill" jer imaju "leskovački roštilj". Od prvog dana smo nudili "leskovački" i slična jela koja su ljudi polako prepoznavali, iako nije od početka bio baš "boom" jer nisam domaći čovjek, ljudi me ne znaju, pa sam se prva tri mjeseca uhodavao, preuredio prostor koji je dobio dušu, a vjetar u leđa mi je, kao i svim ugostiteljima, bila sezona, pa se "kotač bolje vrtio". Kada mi ljudi kažu "pogodio si", uzvratim da nisam ništa ni gađao, samo sam planirao, ali da budem iskren, nisam očekivao ovo - kazuje nam Branislav.

Glazbu uživo uveo je nakon sezone, iskoristio je ne samo što su mnogi ugostiteljski objekti duž gradske plaže zatvoreni, nego i što domaći svijet ljeti nema vremena za zabavu i opuštanje.

Meso kupuje u makarskim mesnicama, a kuhari sami prave smjesu i pripremaju ga pa se tako samo vikendom pojede 150 kilograma mljevenog mesa, i to bez piletine, svinjetine i kobasica. Turistička organizacija Leskovac lani je "Papar grillu" dostavila zahvalnicu za prezentaciju "leskovačkog roštilja", a Branislav je roštilj majstore doveo, naravno, iz samog Leskovca. U kuhinji mu u smjenama radi sedmero ljudi, a vikendom goste poslužuje šest konobara jer je gužva, rekosmo, ogromna.

- Pjevači i tamburaši su subotom, a petkom nema muzike, ali je sve krcato zaključno s nedjeljom. Kroz tri dana nam prođe oko 600 ljudi i svaki vikend je kao mali pir jer po danu procirkulira oko 200 ljudi i oni koji su rezervirali i oni koji su "uletjeli" na piće. Radnim danima restoran je također popunjen jer ljudi dolaze na marende, ručkove i večere, a organiziramo i krštenja, pričesti i krizme - reklamira se Branislav.

"Leskovački roštilj" je, veli, balkanski McDonald's.

- Najvažnije je dobro pripremiti meso, a "leskovačka mućkalica" hit je u Makarskoj i svi je jedu za marende i ručkove - tvrdi Branislav.

Uskoro će, dodaje, proširiti i zaokružiti ponudu jer će iz Bosne dovesti vrsnog pekara koji će im praviti lepinje.

Gazda "Papar grilla" proveo nas je kroz kuhinju restorana u kojoj iz sjene rade najzaslužniji za izvrsno poslovanje restorana. I majstori roštilja kažu da ovakvog nema ni u Srbiji, a Desimir, Srboljub i Jovan traženi su radnici i nemoguće ih je pronaći pa ih je u Makarsku doveo preko svojih poznanstava i po njih otišao ravno u Leskovac.

Kako je Srbima raditi u Makarskoj doznali smo iz prve ruke, a sva trojica potvrdili su nam da im je savršeno. Kako kazuje 55-godišnji Desimir Radivojević, koji u "Papra" radi skoro godinu dana, u Makarskoj je prvi put bio turistički prije 30-ak godina.

- Tu sam na obostrano zadovoljstvo, imam 35 godina staža na leskovačkom roštilju, a u Makarskoj mi je savršeno, nikada nije bilo incidenata niti nas je itko od domaćih čudno pogledao. Ekipa je vesela, ima puno posla, ali je velika razlika u plaćama u odnosu na Srbiju. Hrvati bježe u Irsku, a mi bježimo u Hrvatsku, odnosno Makarsku pa planiram ovdje ostati do mirovine - kazuje Desimir.

Dodaje kako je imao priliku otići raditi u Njemačku, ali mu je puno bolje u Makarskoj, iako je malo nezgodno jer su odvojeni od svojih obitelji, pa se svaka tri mjeseca "zalete" do Leskovca, a to u prijevodu znači putovanje autobusom dugo 16 sati.

- Imamo sasvim normalan život, radimo, šetamo rivom, odemo na kavu i uživamo - veli Desimir.

Godinu dana stariji Srboljub Nikolić za vrijeme našeg razgovora užurbano je prevrtao meso i pljeskavice na roštilju, a kako kaže, dugo godina je radio u Zagrebu, na Krku i na Rabu.

- Oduvijek mi je bila želja doći raditi u Dalmaciju jer sam prije 30 godina bio u Tučepima na ljetovanju pa mi se san ostvario. Svatko ide tamo gdje mu je bolje pa se nadam da će u Makarsku uskoro početi dolaziti raditi Irci. Na roštilju radim skoro 40 godina tako da mi je ušao u krv. A što se tiče života u Makarskoj, tu mi je idealno, ljudi su gostoljubivi, upoznali smo puno Makarana i s njima se družimo i idemo na kave - kazuje Srboljub.

U poslu smo zatekli i najmlađeg majstora "leskovačkog roštilja", 24-godišnjeg Jovana Ristanovića koji u "Papar grillu" radi četiri mjeseca. Kako kaže, posao je učio od malena jer je i njegova obitelj radila ili s mesom ili u ugostiteljstvu.

- Prvi put sam u Makarskoj gdje sam došao po preporuci iz Leskovca i moram istaknuti da je atmosfera lijepa, imam puno prijatelja Makarana, a i svi me znaju po gradskim kafićima jer dolaze u "Papar". Učim od majstora roštilja i zadovoljstvo mi je raditi s njima - kazuje Jovan koji je radio u Sloveniji, dok ekipa iz Leskovca te općenito iz Srbije, objašnjava, uglavnom ide raditi u Njemačku i Austriju, no to njemu nije ni palo na pamet jer mu je ovdje super.