Drama u obitelji legendarnog navijača Hajduka: Izbacuju nas iz kuće, tuku po sirotinji, a velike ribe dobro plivaju

Odvjetnica iz Splita, zatim i njezin kolega iz Staroga Grada, nisu uspjeli dokazati da pod hipotekom nije cijela kuća, pa se od obitelji traži iseljenje u roku od 8 dana

U obitelj Juroslava (83) i Ane (76) Harašić iz Staroga Grada - Farosa ovih dana se uvukla tuga. Ljude je pritisnula starost i bolest, žive u nezavidnim socijalnim prilikama, a nedavno im je zbog teške bolesti prerano preminuo sin Ivica.

Sada su se suočili i s nalogom da se isele iz vlastite kuće, jedine nekretnine koju imaju, a što je epilog dugogodišnjeg sudovanja pred Općinskim sudom u Starome Gradu.

Naime, njegovi sinovi Miroslav i pok. Ivica su tijekom Domovinskog rata osnovali poduzeće da bi se uključili u odvoženje hrane za Bilu i neka druga ratom zahvaćena mjesta na području Bosne i Hercegovine. A da bi pokrenuli taj posao podigli su hipotekarni kredit kod "Croatia banke" iz Zagreba u iznosu od 60 tisuća DEM. Međutim, došlo je do problema s poslovnim partnerom u Splitu, kredit nije vraćen, a posao je propao, tako da je poduzeće na posljetku likvidirano 1999. godine.

- Ja sam prilikom podizanja kredita u zalog dao prizemlje naše kuće, u naravi poslovni prostor površine 34,29 kvadrata. Naravno, banka je s vremenom pokrenula sudski i ovršni postupak u kojem sam izgubio to prizemlje, kupio ga je jedan čovjek. Branila me odvjetnica iz Splita, zatim i njen kolega iz Staroga Grada, ali nisu uspjeli dokazati da pod hipotekom nije cijela kuća, pa me sada prisiljavaju da se sa svojom obitelji u roku od 8 dana iselim iz nje. Vidim ja da se udara po sirotinji, po onome k'o nema para, dok velike ribe itekako dobro plivaju – veli barba Juroslav, legenda splitske "Torcide" i Društva prijatelja "Hajduka".

Tome dodaje da on nema ništa protiv da se dug naplati, ali kako mu mogu oduzeti cijelu nekretninu u najužem centru Staroga Grada, kada mu je svojedobno jedan pomorski kapetan samo za prizemlje nudio 70 tisuća eura. Pa svatko zna da je to realna cijena, a osim prizemlja u sastavu kuće su još prvi kat od 33,39, drugi kat od 33,57 i potkrovlje od 8,77 kvadrata. Dakle, riječ je o zgradi broj 499 K.O. Stari Grad ukupne površine 110 kvadrata, u čijem prizemlju je poslovnica "Hattrick - PSK", dok na ostalim etažama osim bračnog para Harašić živi i Ana, supruga njihovog pokojnog sina, samohrana majka dvoje malodobne djece.

Situacija je doista teška, Juroslav boluje od karcinoma, ima srčanu manu i bolesne bubrege, a nedavno je prebolio emboliju pluća. Zbog svega toga potrebna mu je svakodnevna njega, a ni supruga mu Ana više nije mlada, ni zdrava da bi o njemu sama mogla brinuti. Stoga joj u tome pomaže nevjesta, ali i kćerka Linda, koja je također u nezavidnoj situaciji, radi u Domu za starije i nemoćne osobe u Starome Gradu, gdje je i smještena.

Pomoći im nema ni od sina Miroslava, koji stalno živi u Njemačkoj, jer je i on nažalost ostao bez posla. Na kraju, ne ulazeći u argumentaciju zbog koje je Sud donio ovakvu odluku, ne možemo se ne zapitati kamo bi se smjestilo ovu sirotinju da je sutra netko deložira iz kuće. Ljudi naprosto nemaju kamo osim na ulicu, a to za starce i djecu zasigurno nije nikakva opcija. Zato ako postoji netko tko bi Harašićima na bilo kakav način mogao pomoći neka to učini, bilo bi to drago brojnim Starograđanima i stanovnicima otoka Hvara, a napose velikoj armiji Hajdukovih navijača.