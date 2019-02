Dalmatinski grad uveo nesvakidašnje demografske mjere: za svako dijete koje ne ide u vrtić roditelji dobiju po 1000 kuna mjesečno!; 'Zatrpani smo zahtjevima, ovo je postalo hit među mamama i tatama'

Roka za predaju zahtjeva nema. Budući da mjera važi za pedagošku godinu, u tekućoj 2019. godini novac će se isplaćivati do konca ove pedagoške godine, a u rujnu će roditelji podnositi nove zahtjeve, te će naknada onda teći idućih 12 mjeseci

Gotovo dva milijuna kuna godišnje Grad Makarsku stajat će demografska mjera koja je na snazi od 1. siječnja ove godine. Radi se o naknadama za pomoć roditeljima djece vrtićke dobi, po kojoj će mame i tate dobivati 1000 kuna mjesečno za mališane do navršene treće godine.

No, samo ako ih ne daju u vrtić. Ako se odluče za dječji vrtić, a budući su Grad Makarska i Dječji vrtić Biokovsko zvonce povezani, automatski će izgubiti pravo na financijsku podršku.

Interes je, kako doznajemo od Krešimira Glibote iz gradskog Odjela za društvene djelatnosti, ogroman.

- Do sada je predano već 150 zahtjeva, tako da je malo reći da je interes velik. Zatrpani smo zahtjevima, što samo pokazuje koliko je demografska mjera poticajna - doznali smo od Glibote.

Roka za predaju nema. Roditelji koji su predali u siječnju, bit će im isplaćeno od tog datuma. Budući da mjera važi za pedagošku godinu, u tekućoj 2019.godini novac će se isplaćivati do konca ove pedagoške godine, a u rujnu će roditelji podnositi nove zahtjeve, te će naknada onda teći 12 mjeseci.

- U današnje vrijeme radi se zbilja o velikom olakšanju za roditelje - kazao je Glibota.

Nije moguće znati koliko je među podnesiteljima zahtjeva roditelja onih koji će ostati doma s djetetom, a koliko će se ipak vratiti na posao, no umjesto da dijete daju u jaslice, čuvat će ga baka ili djed. Grad Makasrku to ne zanima, jer će novac dobiti svi oni koji ostvaruju pravo. A uvjeti su jasni. Za dijete do navršene treće godine, ukoliko ga ne daju u vrtić, roditelji dobivaju 1000 kuna svaki mjesec. Hoće li ono biti s mamom i tatom, hoće li uskočiti "baka servis", ili će roditeljima spomenuti iznos pomoći da plate "tetu čuvalicu", osobna je stvar roditelja, kažu nam u Gradu.

Doznajemo kako ima dosta roditelja koji su dvojili hoće li dijete dati u jaslice, a na koncu ih je ova mjera potaknula da to ne učine. Kako nam je svojedobno obrazložio gradonačelnik Jure Brkan, jedna od ideja bila je upravo da je djetetu do tri godine najprirodnije okruženje doma, umjesto u kolektivu.

Iako će mnogi reći da se radi o populističkoj mjeri kojom će vladajući prikupiti političke poene, činjenica jest da i struka proklamira važnost odrastanja djeteta kroz prve tri godine u obiteljskom okruženju. Stručnjaci će naglasiti i da dijete u toj dobi nema potrebu za socijalizacijom, što mnogi roditelji navode kao motiv slanja djeteta u vrtić, premda je sve više mladih roditelja koji se ne mogu osloniti na bake jer su i dalje radno aktivne, pa su primorani na jaslice. S druge strane, za jaslicama upravo i vlada najveći interes.

Neupitno je da će Grad ova mjera podosta stajati. Samo 150 zahtjeva, a vjerojatno će ih biti još, godišnje je "teško" 1,8 milijuna kuna. Budući da ovaj novac nije bio predviđen u proračunu, Grad će se morati snaći u rebalansu. Gdje će se rezati kako bi se tu namaknulo, još nije poznato.

Na upit jesu li druge jedinice lokalne samouprave kontaktirale Grad kako bi iz prve ruke doznali za efekte i možda "kopipejstale" mjeru, u Odjelu nam odvraćaju kako takvih pitanja za sada nije bilo. Ruku pod ruku s ovom mjerom trebalo bi ići i rješavanje pitanja vrtićkih prostora, što kritičari nove demografske mjere navode kao primarni problem, tvrdeći kako 1000 kuna neće biti od velike pomoći dokle god je teško dobiti mjesto u vrtiću. Po tom pitanju, kako doznajemo, za sada nema novosti.

Podsjetit ćemo da Grad planira otvaranjem vjerskog vrtića u prostoru Pastoralnog centra crkve Kraljice mira na Zelenki rasteretiti ostale vrtiće u gradu, no konačni dogovor s Nadbiskupijom kao pregovaračem s druge strane za sada nije postignut.