Gradonačelnik Makarske konačno otkrio kolika je plaća Ivana Kotarca pa izvrijeđao novinare; Otkrio i s kakvim se problemima mladi direktor susreo na novom poslu: Uz dva računala nije bilo miševa...

"Slučaj Kotarac" i svi ostali "slučajevi" vezani za novog direktora Stambenog gospodarstva Makarska jako je zaintrigirao i makarske SDP-ovce pa se o njemu raspravljalo i na sjednici Gradskog vijeća, i to u sklopu aktualnog sata.

Kolika je plaća Ivana Kotarca, što pišu novinari i u kakvom je stanju mladi direktor zatekao Stambeno, gradskim je vijećnicima ispričao gradonačelnik Jure Brkan koji je dao formulu za izračun Kotarčevih mjesečnih primanja.

Pa da ne okolišamo: s obzirom da je Kotarac sam sebi smanjio plaću za 12 posto u odnosu na svog prethodnika, računica je vrlo jednostavna i nije nikakva enigma.

No, prije nego otkrijemo kolika je Kotarčeva plaća, važno je napomenuti da su na sjednici Vijeća krajem 2017. godine svi vijećnici u zatvorenim kuvertama dobili menadžerske ugovore direktora gradskih tvrtki čija su imena bila zacrnjena flomasterom, a koje je bivši gradonačelnik Tonći Bilić sklopio s direktorima Komunalca i Stambenog gospodarstva.

Ugovor s menadžerom Stambenog Bilić je potpisao 7. travnja 2017. godine, mjesec dana prije lokalnih izbora, i počeo se primjenjivati 1. svibnja kada je izvan snage stavljen prethodni ugovor o radu od 20. siječnja 2015. godine te aneks ugovora od 21. siječnja 2015. godine, te je trajao do 10. siječnja ove godine, a u njemu je navedeno da otpremnina direktora iznosi 12 mjesečnih bruto plaća, a bruto plaća mu je 18.500 kuna.

Prema računici, Kotarac je plaću sebi smanjio za 2200 kuna što u konačnici iznosi 16.280 kuna bruto.

Prema Brkanovim riječima, s bivšim direktorom sklopljen je sporazumni raskid o prestanku radnog odnosa ("pregovaranjem i dobrom voljom obiju strana"), pa je Grad uspio izbjeći penale.

- Sklopili smo ugovor o radu s Kotarcem na mandat od četiri godine, s plaćom 12 posto manjom od plaće bivšeg direktora. Izuzetno mi je drago da sada direktor trgovačkog društva Stambeno ima manju plaću od gradonačelnika što do sada nije imao - kazao je Brkan dodavši da će Kotarčev ugovor biti dostavljen svim vijećnicima.

E, sada krećemo u raspravu o novinarima koji su pisali o novom direktoru Stambenog gospodarstva, a koju je pitanjem započela SDP-ova vijećnica Jagoda Martić jer je zanimala Kotarčeva plaća budući da se "u svom prvom i poprilično neobičnom intervjuu kao direktora, Kotarac pohvalio da mu je prvi potez bio smanjenje svoje plaće pri čemu nije rekao za koliko je smanjio svoju plaću, a mislimo da javnost ima pravo znati koliko će biti plaćen direktor koji će modernizirati informatiku i naći investitore za parlafone što je sam naveo kao prioritete svog djelovanja".

Potom je počela paljba po novinarima koji su pisali o Kotarcu, a koje je Brkan nazvao "nazovi novinarima" što je ponovio četiri puta.

- Vidjeli smo veliku buru vezanu za imenovanje Ivana Kotarca direktorom Stambenog, vidjeli smo sve što se dogodilo kroz medije i napise nazovi novinara. Iskreno, ostao sam šokiran. Očekivao sam, aj, pustit će momka bar 10 dana da nešto odradi, da sjedne. Nisu pustili.

Kotarac je imenovan kao i svi prethodni direktori Stambenog na temelju članka 32. izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Stambeno gospodarstvo Makarska i također odredbom čl. 33 i svim odredbama Zakona o trgovačkim društvima. Sasvim legalno i transparentno - kazao je Brkan.

Dodao je kako su uvjeti za zapošljavanje direktora navedeni u Pravilniku o Stambenom gospodarstvu, a to su: 7. ili 6. stupanj stručne spreme tehničkog, ekonomskog ili pravnog smjera, radno iskustvo na poslovima stručne spreme od dvije godine za VSS ili tri za VŠS, organizacijske sposobnosti i ispunjavanje uvjeta u smislu odredbi članka 239. Zakona o trgovačkim društvima.

Kako je zaključio, Kotarac je ispunio sve uvjete za legalno zapošljavanje, odnosno za donošenje odluke o imenovanju direktora Stambenog gospodarstva.

- Novi direktor kreće u sistematizaciju radnih mjesta na način da će izjednačiti osnovice i bodove s plaćama gradskih službenika i da će se konačno ostvariti nešto pozitivno u Stambenom, a evo što je samo zatekao u prvih šest dana dok ga novinari, nazovi novinari, nisu počeli rastezati.

Naime, u zgradama nisu financijski zaključene protekle četiri godine pa se ne zna koliko koja zgrada ima financijskih sredstava, računalna oprema je zastarjela, na dva funkcionalna računala nije bilo miša, a plaće su kako sam već rekao, daleko veće od prosjeka ostalih gradskih tvrtki - nabrajao je Brkan.

Napomenuo je i kako zadnja ovrha koju je Stambeno poslalo za prisilnu naplatu dospjelih potraživanja po pitanju stambene pričuve datira iz 2013. godine, dok na jednoj hrpi stoji pripremljeno 169 ovrha koje nisu ispunjavale osnovne elemente za ovrhu jer na njima nije bio naveden OIB niti točna adresa korisnika.

Kako je pojasnio, posao direktora Stambenog je da se brine o sredstvima ljudi koji uplaćuju pričuvu, da su ista transparentna i da svaki korisnik zgrade koji plaća pričuvu u svakom trenutku zna koliko novca njegova zgrada ima i kako se tim novcem barata.

- Zadaća Kotarca je da Stambeno napravi funkcionalnim, da djelatnici dolaze na posao na vrijeme i da budu servis ljudima koji plaćaju pričuvu. To do sada nije bilo tako i to će se promijeniti bez obzira na to što nazovi novinari pišu nešto što je njih volja.

Ako za godinu dana ne bude pokazao rezultat, slobodno vi udrite i po meni i Kotarcu, neću ga ni ja štedjeti. Ali sada staviti krimen čovjeku jedino jer je član HDZ-a i onda se nazovi novinari nadovežu na tu temu, e, mislim da to nije ispravno, konstatirao je Brkan kazavši vijećnicima da su Kotarca kao donedavnog kolegu sigurno upoznali iz jedne druge perspektive.