Nakon južine koja je satrala i najotpornije, ovo je bio dan kakav nam je trebao: i kad smo najgrintaviji, ovo nas uvijek podsjeti zašto nam nema do Dalmacije...

Poznato je da života bez sunca nema, no stanovnici Dalmacije to shvaćaju sasvim doslovno. Dok ne grane koja zračica, ni ne trude se praviti da im je i do kakvih aktivnosti, povlače se u kuće, spavaju zimski san...

No zato ih zaista ne treba tjerati da s prvim zrakama izađu van i malo se izguštaju sa svojima najdražima. Današnji prizori slikaju upravo jedno takvo popodne, okupano toplim bojama i sunčevim zrakama koje najavljuju prve tople dane.

Prizori koje je naš fotograf Matko Begović zabilježio na jednome muliću u Makarskoj mogli su biti "uslikani" uistinu bilo gdje u Dalmaciji. Riva okupana posljednjim zrakama sunca u danu i pogled na otok i brodice usidrene u uvali sugeriraju da bi mogla biti riječ i o smiraju nekog proljetnog dana, a nakon duge zime baš nam to treba.

Zaljubljenici u pecanje izvukli su svoje štapove, dječica se vozala na romobilima, a odrasli "điravali" i udisali malo svježeg zraka. Prava slika dalmatinskog primorskog života; samo da je sunca, bio bi takav svaki dan...