Oni su direktori, ravnatelji i savjetnici na 'proračunskoj sisi', a sve su to postigli zahvaljujući stranačkoj iskaznici: samo za vas, organizirali smo izbor za najvećeg uhljeba Makarske rivijere

Dame i gospodo, dobra vam večer i dobro nam došli, pozdravljamo vas uživo, uživo iz Uhljebne dvorane ovdje na Prisavlju, gdje je u tijeku gla-mu-ro-zno natjecanje za Uhljeba Makarske rivijere!

Mi ćemo večeras biti vaši voditelji, gledajte nas, glasajte za vašeg favorita na broj telefona ispisan na dnu ekrana, priključite se i iz dijaspore, vi ste ipak naši najvažniji glasači, dobra vam večer još jednom, u ovim trenucima trebao bi nam se pridružiti prvi kandidat koji već sada visoko kotira na kladionicama, dame i gospodo, Ivan Kotarac, dame i gospodo, to mu je ime, Ivan Kotarac!

Najmlađi je ovogodišnji pretendent za laskavu nagradu Uhljeba Rivijere za Uhljeba Hrvatske, koji će zatim ići za Uhljeba Svijeta, ali znate već i sami, ako pobijedite na izboru za hrvatskog uhljeba automatski ste svjetski šampion. Nemamo konkurencije već… evo baš ovdje s kolegom gledam na kalendar… dvadeset i pet godina! Da.

Dame i gospodo u ovim trenucima pod svjetlima reflektora, na ovu milijun eura vrijednu dijamantnu pistu trebao bi izići 28-godišnji direktor "Stambenog gospodarstva Makarska", s nula dana radnog staža u održavanju stambenih jedinica i s 10 godina stranačkog staža u HDZ-u.

Stručni specijalist ekonomije, dame i gospodo, ne zna što je "investitor", zbunjuju ga pojmovi poput "informatika" i "aneks", on nema pojma dame i gospodo da je plaća direktora gradske tvrtke javni podatak. Pet godina studija ekonomije, dame i gospodo, pet godina.

I evo ga, pojavljuje se, dame i gospodo, dok gledamo kako korača podijem, kažimo da plavokosi Makaranin ima diplomu Veleučilišta Baltazar u Zaprešiću, vidimo kako skida skupocjene sunčane naočale, pogledajte samo te elegantne pokrete pa on je rođen za direktora, kažimo da kao hobije navodi prodaju kukuruza po plaži i maslinova ulja po stubištima. Karijeru u uhljebništvu započeo je naplaćujući ležaljke u specijalnoj bolnici "Biokovka" gdje su već zaposleni njegov otac i brat.

Evo, kako možemo vidjeti, Ivan hoda pistom važno promatrajući papire u ruci, polako izgovara riječ "ap-li-ci-ra-ti"; aha eno ga zastaje, gleda zamišljeno u daljinu, ruke su mu na boku, sve je to dio mjesecima uvježbavane koreografije, desna noga je naprijed, vidimo po toj finoj motorici i usklađenosti koraka da se ne kaže bezveze kako jabuka ne pada daleko od stabla, dame i gospodo, Ivanov pedigre je sasvim solidan, daje mu prednost pred ostalim kandidatima, naime otac mu je Stjepan Kotarac, čovjek koji većinu životna vijeka karijeru uz stranačku iskaznicu u desnoj ruci.

U ovim trenutcima Ivan izlazi u drugoj garderobi, na njemu vidimo radni mantil, kraljevsko plavi radni mantil dame i gospodo, rad dizajnerskog dvojca "Bandić i Koli."

Ivan zastaje pred žirijem. Ivan je pripravan. Napeto je. Žiri će uskoro krenuti s postavljanjem pitanja kandidatu. Aha, izgleda da je on sam preuzeo riječ:

- U mene je sve transparentno i nikakve druge filozofije nema. Kolika mi je plaća ode u državnoj firmi, to je poslovna tajna. Tako san i novinarima reka. Zvali su me miljun puta, slali službene upite, ali ja in nisan odgovorio i sad ćete vi, građani, kad me sve te redakcije prijave Povjerenstvu za informiranje, iz gradske kase plaćat kazne od po nekoliko desetaka tisuća kuna – drčno će mladić usput obećavajući repertoar koji smo imali prilike čuti u pripremama za natjecanje, a to je da će ako odnese pobjedu na ovome izboru modernizirati informatiku i naći investitora za parlafone.

Uz zahvale roditeljima i stranci zaželio je i "mir u Stambenome".

I evo nam se pod svjetlima reflektora pridružuje atraktivni, 49-godišnji Nenad Perić. Dolazi nam iz očaravajuće Podgore, općine okružene najblistavijim morem, velebnim stijenama, frapantnim krajobrazima, građevinskim otpadom i gomilama lešina pasa koji se, prema narodnoj predaji, koriste za ilegalne borbe po sjevernijem dijelu općine.

Perić nam dolazi ruku na bokovima, nosi komunalni zapisnik, zastaje, ogledava publiku. Nastavlja dalje. To je to. To je taj hod, dame i gospodo, to je taj hod vrijedan osam tisuća kuna bruto svaki mjesec iz podgorske kase, to je to što se traži.

Perić je savjetnik načelnika Podgore.

Ne zna ni sam za što točno je savjetnik, novinari su ga jednom pitali, pa nije ni bio siguran, ali je sigurno da niti jedan drugi načelnik na Rivijeri nema svog savjetnika, osim, eto, hadezeova Podgoranina Miličića…

Gledamo sada Perića kako hoda već u drugoj garderobi, pokazuje sve svoje talente, on pred milijunskim auditorijem šeće s mobitelom u rukama, pravi se da priča s nekim nešto vrlo važno, možda je Građevinska inspekcija u pitanju, ona koja ovih dana obilazi plažu u Živogošću radi devastacije kultne plažice od ruke Općine i Turističke zajednice, možda su opet nekakvi dosadni eko-aktivisti oko onih lešina, boga ti pitaj, Perić to sve vješto odrađuje i, evo ga, preklapa slušalicu. Čini se da staje pred naš žiri.

Maestralno! Maestralno.

Interesantno, Perić je u ranijim izjavama medijima za sebe skromno kazao da on nije uhljeb nego volonter.

Naime, on nije zaposlenik Općine Podgora, pa zato nije ni dužan dolaziti u ured, niti ima radno vrijeme. Ali naknada stiže, dame i gospodo, naknada stiže!

Na redu su pitanja žirija. Došaptavaju se. Neizvjesno je. Zadovoljno kimaju glavom. Izgleda da će pitanje biti jako teško. Jako teško, dame i gospodo. Odavde izgleda kao da žele znati je li išta radio protekle godine?

Perić hihoće. Odgovara kako je tužio novinare jer su pisali da je uhljeb.

Ovacije, dame i gospodo, ovacije!

Publika aplaudira, ovo je neviđeno, oni iz prvih redova ustaju se i ohrabruju ovog divnog čovjeka. Hoćemo li vidjeti valove na tribinama, dame i gospodo, hoćemo li? Iii čini se da bi to bilo to. Perić se udaljava manekenskim hodom dok uzbuđenje ovdje u Uhljebnoj dvorani raste iz minute u minutu, atmosfera je uzavrela!

Pogledajmo na kratko poredak, molim režiju da prikaže tablicu na ekranu. Mda... Vidimo, Perić za sada solidno kotira, glasovi žirija slični su kao i kod Kotarca, izgleda da će vaši pozivi i sms-ovi, draga publiko, prevagnuti.

Sada je na redu jedna mala pauza do idućeg dijela natjecanja.

Kao što možete vidjeti, naša kamera u svečanoj loži snima lice prošlogodišnjeg pobjednika, Vrgorčanina Slobodana Granića, svi se pitamo kome će predati krunu i hoće li ga taj biti dostojan.

Nestrpljivo Slobodan promatra kandidate koji na pisti odrađuju počasni krug prvog dijela natjecanja. Teško je reći tko je njegov favorit.

Granić zna kroz što sve natjecatelji prolaze, kako su to rigorozne pripreme, dani i dani punjenja medijskih stupaca su iza ovih kandidata, godine i godine trošenja državnog novca, a neki su još od malih nogu pripremani. I njihovi roditelji odnosili su laskave titule; prvi pratitelj uhljeba, drugi pratitelj uhljeba, miss printanja čudnih putnih naloga, mister sumnjive javne nabave.

Poštovani gledatelji, evo nas sada u backstageu, čast nam je da možemo pozdraviti Tončija Topića, ime je to itekako poznato Građevinskim inspektorima, dame i gospodo, riječ je o dugogodišnjem pročelniku komunalnog odjela u Baškoj Vodi, prije nekoliko mjeseci premještenog na funkciju savjetnika, a koji je pritom ponosno za "Kroniku" izjavio "e, sad ću radit još manje, a plaća će ostat ista!"

Gospodine Tonči, kako se osjećate kad gledate ove natjecatelje, te nove generacije što su došle?

- Dobro, dobro se osjećam, ima tu puno talenta, ima tu i puno posla, može se doraditi, ima mjesta za napredak, ali svakako da se vidi potencijal… - usput će Tonči, kojeg stanovnici Makarske rivijere znaju i po videu snimljenom u njegovom uredu gdje se vidi kako slatko sniva, blaženo hrče zavaljen u fotelji, to je, dame i gospodo, sva čar posla državnog činovnika na Primorju.

Dakako, u ovom dijelu programa dok se naši idući kandidati spremaju za izlazak na pozornicu valja zahvaliti našim sponzorima bez kojih ovaj izbor ne bi niti bio moguć, to je prije svega Porezna uprava, posljedično, nešto manje od četiri milijuna građana koji svaki mjesec od svojih plaća nesebično izdvajaju i po nekoliko tisuća kuna i apsolutno se ništa ne bune niti izlaze na prosvjede, dapače, uživaju gledati izbore za Uhljebe.

Organizatori manifestacije posebno se ovim putem zahvaljuju dijaspori, koja nas sada uživo prati preko internetskih kanala.

Zahvaljuju se organizatori i svim velikodušnim gradovima i općinama dok gledamo njihove logotipe na video-zidu. Konačno, oni su ti koji su ih i stvorili, ne kaže se bezveze da su "jedinice lokalne samouprave uhljebnički inkubatori".

Show must go on, dame i gospodo i vi koji ste se upravo sada uključili, pistom upravo šeće Ivo Jurišić. Ivo Jurišić, dame i gospodo.

Ne znate tko je to?

Evo, dok ga promatramo kako ruku u džepovima šuta kamenčić po pisti, kažimo da je riječ o ravnatelju ustanove "Dječje selo", u stvarnosti nepostojeće institucije, smještene u općini Baška Voda. Zbog neophodnosti postojanja tvrtke na radnom mjestu ravnatelja ostavljen je Jurišić, iako je Dječje selo hrpetina napuštenih kućica u kojima od bronhijalnih poteškoća glodavce liječe mačke lutalice.

Dame i gospodo, Jurišić u ovim trenucima staje pred žiri, elegantno se okreće, pozdravlja svakog člana pojedinačno, rukuju se, ovo je ljubazan neki čovjek, a sad slijede pitanja, vidjet ćemo kako će tu proći… Izgleda da će se najprije predstaviti riječima koje je kazao i novinarki Slobodne Dalmacije još 2014. godine:

- Kao direktor ne tražim punu plaću ravnatelja zdravstvene ustanove, jer znam da bi to bilo suludo. Primam neto 6 tisuća kuna. Brinem se o kompleksu. Ovlašteni sam revizor za javni sektor i natjecao sam se u "Biokovci" tražeći drugo radno mjesto. Ali tamo je primljen čovjek bez certifikata - čujemo od direktora imaginarnog odmarališta.

Pljesak. Publika plješće.

Jurišić nije baš zainteresiran, izgleda. Okreće se na peti, odlazi s pozornice dok žiri ispisuje ocjene.

U žiriju sjedi i Mirko Katić, Ivan Kotarac prije Ivana Kotarca. Prijašnji direktor "Stambenog gospodarstava", ali ujedno i dugogodišnji direktor tvrtke "Žičara Biokovo", ugašene prije mjesec dana, baš kad su krenule priče da bi se ona zapravo i mogla graditi.

Žičara, jasno, nikad nije ni postojala, no kako Gradu Makarska treba točno 5482 svjetlosne godine da odgovori na jedan novinarski upit koji bi se sastajao od nekoliko brojki, mi vam ne znamo koliko je Katić za tu vrijednu direktorsku fotelju, primao.

No, nema zadržavanja, dame i gospodo, program nas tjera dalje, i krajnji jug Rivijere šalje nam svog predstavnika!

Ime mu je Joško Kosović, a funkcija je - ravnatelj sportskog centra Makarska. Na to je mjesto došao diplomom Kineziološkog fakulteta i naravno da tu ništa ne bi bilo sporno i da bi bilo koji uporni, inteligentni mladić poput njega samo s tom diplomom bio imenovan bez natječaja. Eh, samo da se javio, mogao je zasjesti u čelnu fotelju GSC-a. Ali moramo naglasiti kako je mladome Kosoviću otac Ivo Kosović. Načelnik Gradca bio je praktično od osamostaljenje Hrvatske pa do zadnjih lokalnih izbora.

Žiri nadgleda.

Predsjednica žirija iz delegacije vanjskih nepristranih uhljeba, prekrasna Josipa, saborska zastupnica, nekad gradonačelnikca Knina, odnedavno direktorica Parka prirode Krka, zamolila je kandidata da se okrene. Još jednom. S boka. Žiri se došaptava. Aha, ispisuju ocijene… Da. Podižu se tablice. 10, 10, 10, i 8! To je to dame i gospodo, to je to!

Ali, čekajte! izgleda da će mladi Kosović dobiti ozbiljnu konkurenciju.

Na bini nam se pridružuje mladić o kojemu smo tako malo čuli, o kojemu mediji tako malo, a sasvim neopravdano, pišu. Riječ je, dame i gospodo, o upravitelju makarskog groblja, Toniju Glavičiću!

Dolazi nam iz redova SDP-a, dame i gospodo, iz redova SDP-a, Toni je, valja reći, sin predsjednika makarskih oporbenjaka, Sretana Glavičića!

Pitate se, što sad Sretana spominjemo, ali je on kriv da mu mali voli križeve i nadgrobne spomenike? Nikad sina nije htio sputavati da ostvari svoje snove, govorio je, "budi što želiš pa makar i mene prozivali!"

Aplauz se ori već dok hoda binom! Upravitelj groblja, dame i gospodo, veoma važna funkcija, tri je grobarske škole završio, cijeli život ga je zanimalo kako se to pokapaju ljudi, od malih nogu sanjao je dan kad će pod njim biti više ljudi nego pod bilo kojim šefom gradske tvrtke. I svima od njih je dobro, reći će vam Makarani, nitko se ne buni dame i gospodo.

Umjesto da poput svojih vršnjaka odlazi u Irsku, Toni Glavičić otišao je direktno na groblje. Sam, dame i gospodo, nitko ga nije tjerao. Ni-tko!

A sada slijedi zbrajanje bodova, dragi gledatelji, nakon čega će naše linije biti otvorene za sve pozivatelje stoga vas molimo da dobro razmislite komu ćete vi dati svoj glas, pozivom ili porukom na broj ispisan na ekranu, dame i gospodo, završit ćemo ovaj dio emisije citatom naše turističke zajednice, "uhljeb je ključ neuspjeha u turizmu". Vraćamo se već za nekoliko minuta kada ćemo proglasiti pobjednike, a sada slijedi propagandni program, dame i gospodo, propagandni program!



