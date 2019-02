Novi trend među dalmatinskim školarcima: roditelji se masovno zadužuju da djeci plate put i pripreme za maturu u Zagrebu

Tjedan dana više zimskih praznika imalo je 35 maturanata Srednje škole fra Andrije Kačića Miošića iz Makarske, ali ne zbog odmora, već priprema za državnu maturu i prijamne ispite na kojima su bili u Zagrebu.

Riječ je o maturantima iz pet razreda u kojima ih je nedostajalo po sedmero, a kako nam je kazao ravnatelj škole Slavko Gudelj, problem je nastao jer agencije koje organiziraju pripreme nisu mislile na činjenicu da školarci iz Splitsko-dalmatinske županije imaju tjedan dana manje praznika nego u ostalim dijelovima Hrvatske pa bi bilo dobro kada bi Ministarstvo znanosti i obrazovanja s agencijama usklađivalo termine za pripreme.

- Očito je postao trend odlaziti na pripreme u Zagreb i nemam ja ništa protiv toga, samo ih agencije trebaju organizirati za vrijeme praznika. Inače, naši se maturanti mogu pripremati za državnu maturu i u Makarskoj kod profesora koji daju individualne sate iz potrebnih predmeta s istim skriptama koje nude agencije, ali to je njihov izbor - kazao nam je Gudelj.

U Makarskoj, inače, i Savjetovalište "Lanterna" već treću godinu za redom provodi besplatne pripreme za državnu maturu iz hrvatskog jezika. Psihologinja Sanja Puharić kaže kako će se pripreme realizirati kroz 72 sata, svake subote od 9 do 12 sati do svibnja u prostoriji Srednje škole fra Andrije Kačića Miošića. No, to je, rekosmo, besplatna poduka, a nas danas zanima ona koja se plaća. Itekako plaća.

Istražili smo koje agencije ili ustanove organiziraju "pripremu za maturu", i to u Zagrebu, koje predmete djeca uče, gdje su smještena i na koncu koliko roditelji plaćaju za pripreme. Kako smo doznali, većina makarskih maturanata za vrijeme zimskih praznika pripremala se u zagrebačkoj tvrtki "Pomak", a kontaktirali smo i EdukaCentar Split i Zagreb te također zagrebački Trinom.

Pripreme traju 18 dana za vrijeme zimskih i proljetnih praznika i cijena im je oko 3000 kuna, a djeca se pripremaju za tri osnovna predmeta: hrvatski i engleski jezik te matematiku.

Ovisno koji fakultet žele upisati, tu su još i poduke iz biologije, kemije i fizike, a budući studenti pripremaju se i za prijamne ispite na zagrebačkom Filozofskom, Medicinskom i Arhitektonskom fakultetu, na Hrvatskim studijima, Fakultetu elektronike i računalstva ili Fakultetu strojarstva i brodogradnje i ERF-u jer neki zagrebački fakulteti uz državnu maturu provode i svoje testiranje. Riječ je o fakultetima koji za prijamne ispite daju 25-70 posto ukupnog broja bodova što ih čini najvažnijom stavkom u bodovanju za upis.

Prva polovica gradiva iz odabranih predmeta obradi se u devet dana zimskih praznika, a druga polovica u devet dana proljetnih praznika.

Prema riječima vlasnika tvrtke Pomak Zagreb i profesora fizike Branka Lemca, Makarani su se za vrijeme zimskih praznika pripremali i za državnu maturu i ispite iz kemije, biologije i fizike. Zimski tečaj trajao je 10 dana, od 2. do 11. siječnja, a dodatnih osam dana priprema bit će organizirano za proljetne praznike.

- Maturanti iz Makarske jako su vrijedna djeca i uglavnom, uz osnovna tri predmeta, sudjeluju na dodatnim pripremama iz biologije, kemije i fizike jer ih većina želi upisati Medicinski fakultet u Zagrebu, FER ili Fakultet strojarstva i brodogradnje, a vrlo rijetko ekonomiju. Makarani uglavnom za vrijeme priprema budu smješteni kod rodbine, prijatelja ili braće i sestara koji već studiraju u Zagrebu, a ponudimo im i informacije o hostelima s kojima nismo poslovno vezani - kazuje Lemac.

Dodaje kako ocjene iz škole na pripremama nisu uvijek relevantan pokazatelj, ali naglašava kako Makarani imaju izvrsne ocjene i na testiranjima i u svjedodžbama.

Kontaktirali smo i Trinom centar za poduku Zagreb čija nam je djelatnica kratko kazala da su pripreme za državnu maturu bile organizirane za vrijeme zimskih praznika te da sve detalje možemo pronaći na njihovoj službenoj web stranici.

Iz Edukacijskog centra-ustanove za obrazovanje Split su nam kazali kako za vrijeme zimskih praznika nisu imali pripreme za državnu maturu ni u Splitu ni Zagrebu, već se iste održavaju svake subote i to su naredni termini od 16. veljače do 1. lipnja, 40 sati po predmetu.

- Nastava se odvija vikendom, nudimo popust za tri ili više upisanih predmeta i moguć je dogovor prilagođenih termina za više učenika iz iste škole ili razreda, a osim tri osnovna predmeta, pripreme se vrše za polaganje državnih ispita iz fizike, kemije i biologije, dok se za sve ostale predmete nudi individualna poduka - kazala nam je djelatnica EdukaCentra uputivši nas također na web stranicu ustanove na kojoj smo pronašli opširnije opisan način plaćanja.

E, pa da krenemo s cijenama koje su za 40 ili 45 sati po predmetu slične u splitskim i zagrebačkim tvrtkama u kojima se nudi plaćanje i do 12 rata na kartice, a kao u trgovini, popust se daje za "keš".

Primjerice, u EdukaCentru Split cijena za proizvoljni paket od bilo koja tri predmeta po izboru učenika iznosi 2000 kuna za gotovinu, 2250 kuna za kreditne kartice do šest rata, a za paket od bilo koja četiri predmeta treba izdvojiti 2500 kuna za gotovinu ili 2812 kuna za kreditne kartice do šest rata, a na svaki idući predmet obračunava se popust od 50 posto.

U zagrebačkom Pomaku, prema riječima vlasnika Branka Lemca, 18 dana priprema za sva tri predmeta-hrvatski, matematika i engleski, košta oko 3000 kuna, po predmetu 820 kuna, a cijena s popustom vrijedi kod uplate gotovinom, uplatnicom u banci ili pošti te internet-bankarstvom, a koje mogu biti jednokratne ili obročne -bankovnim karticama od 6 do 12 rata ovisno o kojoj je kartici i banci riječ, s time da do početka priprema mora biti uplaćen cijeli iznos.

Pomak je malo maštovitiji pri davanju popusta pa tako, primjerice, skupini od pet ili više pristupnika iz istoga razreda odobravaju popust od 10 posto ako pojedinačno upišu predmete u istom tečaju čija je cijena najmanje 1800 kuna, a 200 kuna popusta ostvaruju brat ili sestra njihovih bivših polaznika, dok treći brat ili sestra imaju i 400 kuna popusta.

Mislili su u Pomaku i na blizance koji plaćaju 75 posto ukupne cijene upisanih predmeta,a ako učenici upišu dva paketa, dobit će 10 posto popusta.

U centru za poduku Trinom cijene su slične pa paket AAA košta 2888 kuna ili 2750 kuna s popustom i u njega "ulazi" 36 školskih sati više razine hrvatskog jezika, 60 školskih sati više matematike i 30 sati engleskog jezika što je također 18 dana ili sedam sati dnevno ili u konačnici 126 sati nastave.