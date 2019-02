Bolski nastavnik informatike osumnjičen za krivotvorenje diplome šokiran informacijom: 'Vi ste mi prvi glas o tome, pa valjda bi mi dali otkaz da je tako'

Diplomirao sam računarstvo na splitskom FESB-u 2013., zatim sam na zagrebačkom Filozofskom fakultetu upisao informatičko-nastavnički smjer te sam 2016. dobio i tu diplomu profesora - uvjerava nas bolski nastavnik

Već dva dana Brač, točnije Bol, bruji o srednjoškolskom profesoru s lažnom diplomom.

Naime, nakon informacije iz Ministarstva znanosti i obrazovanja, kako je jedna od tri nevažeće diplome izdane na zagrebačkom Filozofskom fakultetu "aktivna" na otoku Braču, u srednjoj školi, metodom eliminacije otočani su brzo doznali tko je – lažnjak:

profesor infomatike i računarstva u Srednjoj školi Bol, kojeg smo i mi odmah kontaktirali.

– Vi ste mi prvi glas o tome da imam lažnu diplomu. Pa, da je imam, valjda bih odmah dobio izvanredni otkaz, valjda bi me netko obavijestio, udaljio s nastave, a mene sada čekaju još dva školska sata – šokirano nam je u petak kazao 31-godišnjak, pojašnjavajući dalje:

– Od studenog prošle godine radim u školi na određeno vrijeme, na zamjeni sam. Nemam punu satnicu, a učenicima predajem informatiku i računarstvo.

Čeka se izvješće

Mladi Bračanin, koji živi u Supetru, objašnjava:

– Završio sam računarstvo na splitskom FESB-u, diplomirao 2013. i postao magistar, zatim sam na zagrebačkom Filozofskom fakultetu upisao informatičko-nastavnički smjer te sam 2016. godine dobio i tu diplomu profesora.

Uvjerava nas naš sugovornik kako je sve lako dokazivo jer ima indeks, dvije godine je izvanredno polagao pedagoške predmete, ima uplatnice kojima je plaćao studij, tiskanice za prijavu predmeta... sve kako bi 2016. stekao zvanje profesora.

– Dok ne dođu službeni rezultati nalaza, službena izjava iz Ministarstva znanosti i obrazovanja, svatko me može prozivati. Nažalost, to je svačije pravo, kao i moje da ja te osobe tužim za klevetu. Pa, po sili zakona bi mi dali otkaz, a ne me opet pustili u učionicu da predajem učenicima – rezolutan je profesor s Brača, zbunjen cijelom pričom, ali i našim izvorima koji prozivaju upravo njega da je krivotvorio svoju profesorsku diplomu.

Inače, on ima i svoj obrt za informatiku, nešto radnog staža u jednom hotelu, nakratko i u banci, da bi lani u studenom bio primljen na zamjenu u bolsku srednju školu.

Za komentar smo, naravno, upitali ravnateljicu Srednje škole Bol Sani Bodlović, koju smo zatekli na stručnom skupu u Dubrovniku.

– Nažalost, ništa vam konkretno ne mogu reći sve dok ne dobijem službenu obavijest iz Ministarstva znanosti i obrazovanja. Po njihovim uputama smo i krenuli s provjerama diploma, čak i nešto ranije od predloženog roka – kazuje nam čelnica bolske odgojno-obrazovne ustanove.

Došao na zamjenu

Na naš upit jesu li djelatnici škole i sami posumnjali na krivotvorene isprave zaposlenih predavača, ravnateljica Bodlović nije imala konkretan odgovor.

– To nije ni bitno, napravili smo sve po uputama iz Ministarstva i čekamo službeno izvješće.

No, kako mi doznajemo iz naših izvora, prema anonimnoj prijavi krenulo se u provjeru diplome upravo ovog mladog, tek zaposlenog profesora informatike i računarstva koji je došao u školu odraditi zamjenu.

Naravno, službeno smo izvješće zatražili iz Ministarstva znanosti i obrazovanja, gdje nas pak upućuju na ravnatelje škola koji su nadležni za provjeru krivotvorenih diploma, a varalice će se ionako razotkriti same. Ako su u natječajnom postupku za posao priložili lažnu dokumentaciju – prestaje im služba izvanrednim otkazom ugovora o radu.

Sada samo treba pričekati tko će od profesora Srednje škole Bol – dobiti otkaz.