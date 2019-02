Nakon predivnog iskustva poroda kod kuće, ova Kaštelanka odlučila je postati - doula: 'Uloga tih žena još se ne prepoznaje u našem društvu, iako ih je u Hrvatskoj sve više'

Po struci magistrica građevine i strastvena speleologinja, 31-godišnja majka Ivana jedva čeka upisati novi tečaj za podršku pri porodu

Kada je rodila svoje prvo dijete prije dvije i pol godine, Kaštelanka Ivana Tadin otkrila je čari majčinstva, a i onu nevjerojatnu snagu koja se probudi u svakoj ženi kada shvati da na svijet donosi novo ljudsko biće.

Na porodu uz nju bio je partner, no pomislila je na sve one žene koje su na porodu same, te je odlučila pomoći im kao psihološka podrška.

Informirala se i prije mjesec dana stekla certifikat doule preko New Mothers Collective iz Australije, udruženja poznatog na svjetskoj razini da drži jedne od najboljih obuka za postporođajne doule, osobe koja pruža potporu tijekom perioda babinja.

Namjera joj je i dalje educirati se i završiti tečaj za porođajnu doulu, koja će pružati trudnici podršku tijekom trudnoće, biti pratilja na porodu, rame za plakanje, pomoći trudnici da se opusti, masirati je, sugerirati promjene položaja i ostale tehnike olakšavanja trudova...

- Doule nisu medicinsko osoblje ni primalje, niti se miješaju u posao struke. Njihova je uloga smanjiti stres i napetost kod rodilja tijekom poroda i uputiti ih u njihova prava. One su prijateljice rodiljama, oslonac, suputnik u istom cilju - pomoći novom biću da dođe na svijet i to na najljepši mogući način, uz sretnu majku.

Svaka žena se treba lijepo osjećati na svom porodu i nakon njega, treba biti cijenjena i shvaćena. A mnoge tišti postporođajna depresija, nemaju s kim podijeliti svoje strahove i dileme, a okolina od njih očekuje da budu fit, sretne, jake.

Žena koja je rodila nije ista kao prije. Ona je nova žena - ona je mater! - kaže Ivana, koja jedva čeka upisati taj novi tečaj za podršku pri porodu, no njega dvoje male djece još joj ne ostavlja vremena za edukaciju, barem u ovom trenutku.

- Za sada pružam savjete ženama koje su rodile. Sve je stvar dogovora. Primjerice, posjetim ženu jednom tjedno, ili se čujemo telefonski ili preko interneta, a razgovaramo o njezi djeteta, dojenju, o majčinstvu, o svim onim novim okolnostima koje ono donosi.

Želja mi je završiti i obuke o trudnoći, porodu i majčinstvu kako bih pomogla trudnicama, majkama i obiteljima. U konačnici, to bi mi mogao biti i posao - priča ova 31-godišnja majka, po struci magistrica građevine i strastvena speleologinja.

Napominje da se uloga doule još ne prepoznaje u našem društvu iako ih ima sve više u Hrvatskoj, a u Zagrebu djeluje i udruga.

- Ovo nije priča usmjerena kontra medicinske struke. Poanta je da zajedno surađujemo, stvorimo atmosferu i pristup porodu i majčinstvu da bude što ljepši, uz zajedničku suradnju i očeva i liječnika i sestara.

U cijelom tom dugom periodu prije, za vrijeme i nakon poroda nitko ne vidi majku. Gleda se je li sređena, je li smršavjela, doji li ili ne, stigne li sve kao majka i supruga, a ona je zapravo prestrašena, preosjetljiva i često nema s kim podijeliti svoje strahove.

Poanta je da sve te žene ne smiju biti same. Trebaju biti osnažene i educirane o svemu. Trebaju se lijepo osjećati. Ako je mama sretna, sretna je i beba. Lijepo se kaže, kad se rodi dijete, rodi se i majka - kaže prva kaštelanska doula, koja je i sama razbijala tabue oko poroda.

Odlučila je, naime, roditi kod kuće, prirodnim putem, no krila je to od svih. Od početka trudnoće našla je svoju doulu i primalju iz inozemstva, dogovorila se s pedijatricom da pregleda dijete nakon poroda i uz podršku partnera rodila kod kuće.

- Čudesno, predivno iskustvo! Doula i primalja su gasile sve moje sumnje i dileme, bile uz mene u tim trenucima. Shvatila sam koju mentalnu snagu posjedujemo mi žene.

Kod nas je to još tabu zbog prevelikog straha i neznanja. No ako je trudnoća uredna, ako ste zdravi, i ako to želite, onda ostajete kod kuće. Žene koje su tako rađale samo imaju prelijepa iskustva, a i sve više ih se odlučuje na to.

Želja mi je pričati sve te lijepe priče i drugim ženama, razmijeniti iskustva, pružiti podršku, a sve kako bi porod učinili jednim od najdivnijih iskustava koje će žena sa sobom nositi cijeloga života - poručuje Ivana, kojoj se zainteresirane žene mogu javiti na mail [email protected] ili putem Facebooka.