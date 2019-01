Uspješna promocija 110 godina turizma: Kaštelani pozvali Britance na crljenak

Kaštelanski turizam koji obilježava svoju 110. godišnjicu i nadaleko poznato vino kaštelanski crljenak na velika su vrata predstavljeni u srijedu navečer u veleposlanstvu RH u Londonu, u prisustvu zavidnog broja uglednih britanskih medija, putničkih agencija, distributera specijaliziranih za neotkrivena vina, investitora, poslovnih ljudi i ljubitelja vina, predstavnika britansko-hrvatskih udruga te predstavnika University College London, Cambridge i Oxford.

Promociju kaštelanskih turističkih aduta sa izložbom pod nazivom "110 godina organiziranog turizma u Kaštelima" u britanskoj metropoli, kojoj je prisustvovalo više od stotinu uzvanika, zajednički su organizirali Grad Kaštela i TZ Kaštela sa partnerima Muzejem Grada Kaštela i Poljoprivrednom školom.

Bila je to prilika da se britanski gosti upoznaju sa bogatom tradicijom gostoprimstva i turizma Kaštela, o čemu su govorile dogradonačelnica Jadranka Matok-Bosančić i direktorica TZ Nada Maršić.

O Kaštelima kao rodnom mjestu Zinfandela odnosno Kaštelanskog crljenka te pojedinačno o svakom uzorku od prezentiranih vina koje su gosti mogli kušati uz kaštelanske delicije, govorio je profesor Živko Skračić iz Poljoprivredne škole u Kaštelima koja obrazuje i buduće vinare.

U prezentaciji su sudjelovali direktor Muzeja grada Kaštela Ivan Šuta te muzejska savjetnica Sanja Acalija koja je autorica izložbe "110 godina organiziranog turizma u Kaštelima" otvorene u hrvatskom veleposlanstvu u Londonu te ravnateljica Poljoprivredne škole Marija Kezele.

Među novinarima koji su bili oduševljeni izložbom, video-projekcijom, crljenkom i kaštelanskim specijalitema bili su predstavnici Channel 4, CNBC, The Sunday Times Travel Magazine, The Mail on Sunday, The Telegraph, The Financial Times, The Indepedent i drugi.

Specijalna gošća bila je višestruko nagrađivana britanska umjetnica Aggy Dadan koja je, inspirirana posjetom Kaštelima i Hrvatskoj, za tu prigodu izradila čokoladni reljef od Splita do Trogira te čokoladnu skulpturu Kaštelanke u narodnoj nošnji.

Uspješna promocija turizma i eno-gastronomije Kaštela u Londonu organizirana je uz pomoć veleposlanstva i predstavništva HTZ-a u Velikoj Britaniji.