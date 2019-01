Ovo je najskuplja kuća koja se prodaje u Makarskoj, 'forte' joj je parcela od 1500 kvadrata i pozicija; Cijena? Prava 'sitnica', niti 10 milijuna kuna...

Samostojeća vila površine 510 kvadrata s bazenom poziconirana na mirnoj i tihoj lokaciji s predivnim pogledom na more. Vila se sastoji od suterena, prizemlja i dva kata. U suterenu se nalazi novosagrađeni aneks objekta s velikom blagovaonicom, kuhinjom, dnevnim boravkom, dvije spavaće sobe i dvije kupaonice, garažom...

U visokom prizemlju je prostrani četverosobni stan (sve su sobe s balkonima), u sklopu kojega je i dnevni boravak s kaminom, kuhinjom, blagovaonicom, tri kupaonice te vanjska terasa od 25 kvadrata. Na katu su dva apartmana: veći od 95, a manji od 35 metara četvornih. S južne strane vile nalazi se parking za šest vozila, a sa zapadne strane vanjski bazen površine 27 metara četvornih sa sunčalištem. Cijeli okoliš je uređen mediteranskim biljem, a vila je smještena na zemljištu površine 1500 metara četvornih.

Dobro zvuči, zar ne? Da biste postali vlasnikom ove luksuzne nekretnine, najskuplje na području Makarske, treba vam "samo" 1, 2 milijuna eura.

Vila je oglašena na Njuškalu 4. siječnja ove godine, a do sada je ovaj oglas pregledan preko tisuću puta. Međutim, kako doznajemo od Božene Kovačević, agentice u lokalnoj agenciji "Makarska nekretnine", još uvijek nije prodana. Nalazi se na području Moča, iznad magistrale u Makarskoj, i agentica kaže da iz nje puca savršen pogled.

- U vlasništvu je makarskih starosjedilaca, a "forte" joj je parcela od 1500 kvadrata i pozicija. Nalazi se iznad starog dijela grada na uzvisini, tako da joj se pogled ne može ni u budućnosti zakloniti. Realna cijena bi, smatram, bila oko milijun eura, jer je cijena zemljišta tu od 250 do 300 eura, a na to se kalkulira još i gradnja, opremljenost... - kaže ova iskusna agentica.

Razlog zbog kojega smo tražili detalje oko vile, za koju se ispostavilo da je trenutačno najskuplja nekretnina u Makarskoj, jesu posljednji podaci o stanju na tržištu nekretnina u Hrvatskoj. Oni kažu da su cijene nekretnina na području Hrvatske lani vrtoglavo rasle, a da se Makarska pozicionirala u top pet najskupljih gradova u državi po tom pitanju.

Kada su u pitanju cijene stanova, listu onih s najskupljim kvadratima predvodi Dubrovnik, gdje se za metar četvorni lani prosječno tražilo 3773 eura, a zatim idu Opatija (3299), Split (2792), Rovinj (2597), a Makarska je na petom mjestu. Za stambeni kvadrat u Makarskoj vlasnici prosječno traže 2218 eura, dok su još 2017. godine tražili znatno manje - 2071 euro.

Zanimljivo, stan u Makarskoj koštat će vas bitno više od stana u Zadru, Zagrebu, Puli, Rijeci...

- U ovom trenutku na Njuškalu je oglašeno gotovo 450 nekretnina u Makarskoj za prodaju i najam. Prosječna tražena cijena kvadrata stana u Makarskoj iznosi vrtoglavih 2218 eura i za sedam posto je viša u odnosu na isto razdoblje prije godinu dana. Što se tiče cijena kvadrata kuća, one su povoljnije od stanova i trenutačno prosječno iznose 1898 eura, te su za više od devet posto zabilježile rast u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Udio kuća u Makarskoj skupljih od 500 tisuća eura je 55 posto - doznajemo od Martine Kuterovac, menadžerice u Njuškalu.

I po pitanju cijena kuća, Makarska je na petome mjestu top liste najskupljih gradova, a poredak prvih pet je gotovo isti kao i u slučaju cijena stanova, samo što su Split i Opatija obrnuli mjesta. Međutim, što se tiče cijena kvadrata kuća, tu su razlike ogromne i među najskupljim gradovima, pa se tako makarskih 1898 eura po kvadratu doima smješnima prema dubrovačkih 4623 eura.

Kuterovac nam je otkrila i kako najskuplji oglašeni stan na prodaju u Makarskoj ima traženu cijenu od 650 tisuća eura.

ednostavnom pretragom ustanovili smo da je u pitanju stan na drugom katu od gotovo stotinu kvadrata na Obali kralja Tomislava, u novijoj zgradi, gdje je Konzum u prizemlju. Vlasnik za kvadrat stana traži oko 6500 eura.

Kako doznajemo od lokalnih agenata za nekretnine, kupac ovih luksuznih zdanja teško da će biti domaći čovjek. Nemaju naši te pare. Prije da će se u gruntovnicu upisati bogati stranac ili neki gastarbajter koji je mirovinu zaradio u Njemačkoj.

- Tržište se oporavilo nakon recesije, ali smatram da su ove cijene, ne samo najskupljih nekretnina, nego i svih ostalih, malo prenapuhane. Realno bi bilo da vlasnici prvi red do mora kvadrate prodaju za najviše pet do šest tisuća eura, oni u centru ne bi smjeli prelaziti dvije tisuće eura, a iznad magistrale do dvije tisuće - komentira Božena Kovačević.

Sličnog je mišljenja i Ante Klarić, vlasnik agencije za nektretnine "Forca". U ovom je biznisu zadnje dvije godine i govori da je upao u pravi žrvanj.

- Cijene rastu, ali interesa za kupnju ima, pogotovo od stranaca koji žele kupiti sebi kuću u Makarskoj. Neki od njih kupuju da bi kuće iznajmljivali ili preprodali, pogotovo Česi i Slovaci, ali ima i puno onih koji baš žele sebi kupiti nekretninu. I to ne samo da bi u njoj proveli mjesec dana ljeti, nego cijelu godinu. Među njima je najviše Nijemaca i Norvežana. Znaju se uhvatiti za glavu gdje su proveli cijeli život kad vide ovu našu ljepotu. Puno ih kupuje kuće u kojima žele provesti umirovljeničke dane. Njima novac nije problem i u pravilu traže ili prvi red do mora ili nekretnine u podbiokovskim selima, koje im jamče mir- znalački će Ante.

A što traže domaći ljudi? Što je njima bitno kad kupuju svoja četiri zida u Makarskoj?

- Našima je bitno da je cijena što niža i da su čisti papiri kako bi mogli dignuti kredit. Posebno se to odnosi na mlade obitelji, koji su u podstanarstvu, jer od kada je krenula ova navala turista, najmodavci ih izbacuju iz stana početkom sezone - pojašnjava naš sugovornik.

Za takve je, zaključuje on najbolje tražiti manje atraktivne lokacije na kojima se kvadrat još uvijek može naći po cijeni do 1800 eura.

Najviše potencijalnih kupaca iz Bosne i Hercegovine i Njemačke Pogledamo li unazad pet godina, rast cijena stanova u Makarskoj prisutan je samo u posljednjih godinu dana, dok je u razdoblju od 2014. do 2017. godine vladala stagnacija. Kuće bilježe kontinuirani rast cijena od 2014. i to za 21 posto. Kada je riječ o interesu posjetitelja Njuškala, odnosno potencijalnih kupaca, za kućama i stanovima na prodaju u Splitsko-dalmatinskoj županiji u 2018. godini vidljiv je porast za više od četiri posto u odnosu na 2017. Što se tiče inozemnih posjetitelja, vidljiv je porast broja posjeta. Sezonalni porast posjeta na oglase nekretnina u Makarskoj prisutan je u kolovozu i rujnu, dok su u vidu predaje oglasa za prodaju prodavatelji najaktivniji u proljetnim mjesecima - kaže nam Martina Kuterovac iz Njuškala. Dodaje kako bilježe trend rasta broja posjeta iz inozemstva, a u prošloj godini udio stranih posjetitelja unutar kategorije Nekretnine bio je preko 12 posto. Najviše je posjeta iz Njemačke, BiH, Slovenije i Austrije. Sve ovo ukazuje na sve veći interes za nekretninama, a posljedično tome i više cijene nekretnina. I Crozilla, specijalizirani portal za nekretnine, objavio je kako je Makarska, uz Zagreb, Crikvenicu, Poreč, Umag, Pulu i Vodice, godinama najzanimljivija potencijalnim stranim kupcima i to najčešće onima iz Bosne i Hercegovine, Njemačke, Slovačke i Slovenije.