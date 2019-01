Načelnik općine Brela: Kad padne mrak u nas je sve zatvoreno, nema ni pasa na ulici, ali zato nema ni nereda ni pljački, kome je do noćarenja neka ide u Bašku Vodu

Stipe Ursić, uglađeni tridesetdvogodišnji profesor filozofije i njemačkog jezika najmlađi je načelnik na Makarskoj rivijeri.

U najveću fotelju općine Brela sjeo je s 25 godina. Otad nije ni ustao. Kako će, kad sedamdeset posto mještana za njega glasa. Stipe, a to je i povod ovog razgovora, uvodi velike promjene.

Napravio je tehnološku revoluciju ubrzavajući internet u čitavom mjestu za nevjerojatnih sto puta, sad sredstvima iz Europske unije gradi ogromni vrtić dok planira dva nova groblja.

Zvučat će čudno, ali on stvara i nova kulturna dobra. Nove turističke atrakcije. Zna da se ne živi od mora, sunca i stare slave.

Pritom ratuje s raznim lobijima da suzbije stambenu gradnju. Drastično povećava porodiljne naknade, uvodi besplatan prijevoz učenicima i studentima, stipendije. Neobičan je taj Stipe fenomen.

A još kad vam kažemo da je ponosni hadezeovac! Da u svakom općinskom uredu stoje križevi, zastave i po jedan portret dr. Franje Tuđmana po kojem i osnovna škola nosi ime...

Stipe kaže da ne dijeli ljude po stranačkoj pripadnosti. Nije htio puno pričati o nacionalnoj politici jer ga zanima samo lokalna, a nas je zanimalo i zašto se zalaže za ukidanje zaštite krajobraza Brela Gornjih. I zašto je sjedio prekriženih ruku dok se devastirala Vruja. Htjeli smo da nam kaže i što planira poduzeti oko dovođenja makarskog Doma zdravlja u funkciju i u kakvim je odnosima s ostalim načelnicima na Rivijeri iz redova svoje stranke. Da biste to okrili, pročitajte ovaj nimalo subjektivan intervju.

Nabolje da krenemo od kraja, od najvećeg zadnjeg uspjeha – početka gradnje dječjeg vrtića.

- Na njega smo jako ponosni! U mistu imamo dva vrtića u koje sam i ja išao, čije prostorije nisu dostatne, a bilježimo blagi porast stanovništva zbog čega je čak petero djece prošle godine ostalo neupisano. Postojeće objekte zatvaramo i preko puta zgrade Općine radimo vrtić među najboljima u Županiji. Imat će dva dnevna boravka od 80 kvadrata i dvoranu sa 150 sjedećih mjesta.

Čula sam da će to biti i vrtić za turiste?

- Bit će cjelodnevni od 8 do 16 sati. Nastojat ćemo u sezoni da turisti dovode dicu gore kako bi učili jezik. Imamo sto ideja. Na temelju njih smo i dobili novac. Sezonski radnici nemaju di dicu ostavit, rekli smo da će i za njih bit mista.

Ali to će sve biti na Kričku, s gornje strane magistrale. Daleko od obale, centra, Solina. Opasno je za djecu da sama prelaze magistralu. Hoće li do škole morati busom? Oduvijek je bio problem što je ta škola daleko od kuća.

- To će i sada biti problem. Naša je vizija da centar Brela bude - Kričak. Dolje je turističko središte uvijek bio i ostat će, ali administrativno želimo preseliti gore. Imamo tu već veliku "Ribolu" od tisuću kvadrata, unutra mesnicu i ribarnicu.

Takve osnovne stvari dugo godina nisu ni postojale u Brelima. Uvijek smo se mi iz Baške Vode rugali da nemate ni pekaru.

- Je, ali sad vi nama dolazite, he-he!

Kako da ne… Nego, socijalna osjetljivost i orijentiranost na demografski napredak vide se od početka vašeg upravljanja općinom.

- Je. Uveli smo besplatan prijevoz srednjoškolcima, studentima, stipendije nisu ni postojale, porodiljnu naknadu s dvije i pol tisuće - na sedam tisuća kuna smo povećali. Školi smo kupili pametnu ploču, sanirali smo kuhinju, sanitarne čvorove. Pomažemo.

A što je s mladima, pretpostavljam da ne iseljavaju?

- Ne odlazi ih puno. Možda odu zbog ganjanja karijere, ali nitko ne odlazi iz potrebe. Ima pomoraca. Dosta se dobro živi ovdje. Turizam donosi ogromne prihode. Nemaju potrebu otići. Hoteli stalno traže visokoobrazovane ljude, svako može imati posao, uvijek fali kadra.

Noćni život vam je zato totalna nula.

- Je, nema ga. Nama to paše. U 23 sata sve je zatvoreno, nema ni pasa na ulici, ali nema ni nereda, pljački. Četiri kafića rade po danu. Ni za Novu Godinu nismo organizirali doček. Imamo Bašku Vodu za te stvari!

Bolje da ste vi rekli nego ja! Nego, pisali smo prije nekoliko godina u "Kronici", baš je bila ta priča na naslovnici, da vaš zaposlenik u općinskoj garaži radi ukrase za čitavo mjesto. Je l' se ta tradicija nastavila?

- Je, je, kako ne. Ali probat ćemo za dogodine i nešto drugo smisliti, ali neka ostane iznenađenje.

Kad smo već kod starih tema, ne tako davno ratovalo se oko "vlasništva" Berulije, predjela između Brela i Baške Vode. Ako se ne varam, mi smo stavili ogradne stupiće, pa ste ih vi makli, pa smo mi vaše potukli macama usred noći, stavili svoje… Kako se to na kraju završilo?

- Berulia je naša. Mi to i dalje tvrdimo. Na snazi je prostorni plan općine Brela, naš je plan donesen prije nego vaš, čak je i nadležno Ministarstvo to potvrdilo. Za nas tu nema spora. Spor ima kolega iz Baške Vode prema nama. Mi prema njemu nemamo. I sad kad se radio hotel "Berulia", radilo se po našem prostornom planu.

U kakvim ste odnosima sa susjednim načelnikom?

- Okej, pozdravimo se i to je to.

Ljudi za vas kažu da niste tipični hadezeovac. Da ste liberalni, slobodoumni, da niste konzervativni, da ste napredni, centralno ili čak malko lijevo orijentirani?

- Ne znam po čemu sam ja to lijevo.

Po čemu ste desno?

- Po svemu što bi HDZ trebao predstavljati. Poštivanje tradicije, Crkve, obitelji, ljubav prema domovini. To je sve za što se ja zalažem.

Dobro, mislim da se ne misli baš na te stvari kad se kaže da ste atipični hadezeovac, više se misli da vas ne prati renome brojnih stranačkih kolega...

- Ljudi generaliziraju. Zbog pojedinaca. Radi se o hajci na stranku. Nije HDZ kriminalna organizacija nego su kriminalci određeni ljudi koji su iskoristili svoj položaj.

Ali ne možemo pobjeći od činjenice da je takvih pojedinaca puno u jednoj stranci.

- Zašto mislite da ih je puno? Ali ih u SDP-u nema? Riječ je o nekolicini.

Kod tema koje polariziraju društvo, slažete li se sa stavovima stranke? Od Istanbulske konvencije, do legalizacije pobačaja?

- Ne znam šta da kažem. Vi novinari o IK servirate različite informacije. Pozitivna je svakako zaštita žena, i ja imam kćer, stojim iza toga. A što će još taj dokument donijeti ne znam. Za pobačaje nisam. Naravno, postoje iznimke u medicinskim situacijama, ali da se dijete pobaci samo zato što nije planirano - definitivno sam protiv. Imao sam predmete na fakultetu gdje se naveliko o tim teškim pitanjima raspravljalo. Znam da se ne može donijeti jedan stav. A i ne zanimaju me. Zanima me lokalna politika.

Okej, evo onda pitanje koje će objediniti i lokalnu i nacionalnu politiku. Nedavno je stigla najava da će se ukidati manji vodovodi…

- Mi smo dio makarskog vodovoda i velike novac uplaćujemo. Želimo nastaviti ulagati u naše krajeve. Spominje se da ćemo se pripajati Imotskome. Definitivno to nije dobro. Nećemo to pustiti. Borit ćemo se.

Dom zdravlja. Mislim da tu ne trebam postaviti pitanje.

- Jako sam revoltiran tom situacijom.

Gradonačelnik Makarske Jure Brkan (HDZ) nedavno je prozvao župana Blaženka Bobana (HDZ). Sve vaša stranka. Hoćete li se i vi pobuniti?

- Ne bih ja prozivao nikoga, zato što znam i Juru i Blaženka.

I Juru i Bobana.

- E, haha, kako se potrefi. Znam da se Jure i Boban bore za pravu stvar, ali moraju dobit podršku s više instance.

Onda je problem u ministru zdravstva, Milanu Kujundžiću.

- Nije! Problem je u kadru. Ne može ga ministar izmisliti. To je tribalo prije pet, šest godina planirati.

Zanimljivo kako Kujundžić forsira da se osnaži bolnica u Zagvozdu odakle je on rodom. Ako više stanovnika gravitira Makarskoj, zašto bi se u Zagori drastično unaprjeđivalo, a da se na Rivijeri medicinska skrb unazađuje?

- Naš Dom zdravlja mora biti jedan od najboljih u Hrvatskoj jer Rivijera ostvari deset milijuna noćenja. Oko milijun i 500 tisuća ljudi prođe primorjem u ta tri mjeseca, što je jedna trećina Hrvatske. Po novcu, po porezima. Koliko mi dajemo državi, najbolju bolnicu bismo morali imati.

Zašto nemamo?

- Ne znam zašto nemamo. Fali kadra, opreme.

Ali vaša stranka je na vlasti.

- Je, ali ja nisan s njima pričao o toj temi.

Znači, niste ni pokušali. Razumijem, mala općina. Najviše bi se Grad Makarska trebao truditi. Ali možda bi više smisla imalo da se svi načelnici ujedine i pokrenu inicijativu prema Ministarstvu. Slažete li se? Biste li pristali na to?

- Apsolutno. Glavni tu treba biti Jure jer on predstavlja Grad, a mi svi moramo stati iza njega i po potrebi sudjelovati na sastancima, raspravljati. Dom zdravlja problem je broj jedan na Rivijeri! Nedopustivo je da mi sada za vrijeme prijenosnih bolesti, dva, tri tjedna nemamo rendgen. Rodilište da ne spominjem. Meni je žena počela po noći rađati. Trčali smo u Split. Makarska bolnica je ruglo županije. Ali, kažem, triba otići do ministra. Mi tražimo samo ono što zaslužujemo. Kad im već milijune dajemo.

Što bi od državnog proračuna tek bilo da se ukinu profitabilne općine…

- Od 15, 16 milijuna kuna našeg proračuna mi njima dajemo 3, 4 milijuna. Nas definitivno neće ukinuti. Mišljenja sam da bi one općine koje same sebe ne mogu uzdržavati trebalo ugasiti.

Pogotovo ove zagorske koje padaju uporno na državnoj reviziji.

- Neću to komentirati, niti ikoga prozivati.

Lokalni izboru su daleko, ali gdje se vi vidite?

- Iznenadio sam se koliku smo dobili podršku na zadnjim izborima, 70 posto u prvom krugu. Vitar u leđa. Stranka je isto dobila puno glasova, sedam vijećnika imamo. Na općinskim vijećima nema sukoba, sve su to kulturni ljudi, oporba nas ne napada, ako ukažu na nepravilnost, mi je odmah ispravimo. Pošteni smo, radimo u interesu mještana. Mjesto nam je na prvom mjestu.

Što je Brelima najveći problem (osim što nisu dio Baške Vode, he-he)?

- Manjak grobnih mjesta. Imamo u planu raditi dva groblja, čekamo papirologiju, ali to će biti nakon vrtića. Radimo što se može. Skoro sve ceste smo asfaltirali, pet milijuna kuna uložili smo u šetnicu, radimo na pitanju zaštite Napoleonove ceste koja ide iz smjera Makarske, trebala je izać na Gornja Brela, nikad nije završena. Postala je kulturno dobro RH. Reklamiramo je već turistički. Monumentalno zdanje. To su Breljani rukama radili. Međe visine 15 metara. Brendiramo ih.

Potencijal ima i Titovo atomsko sklonište, tunel Kuk-0 u Brelima Gornjim. Takvih je još nekolicina na Balkanu. Većina ih je stavljena u turističku namjenu. Vidite li tu potencijal?

- Država kaže da je Kuk-0 od značaja za našu sigurnost i obranu.

Ali, to je ruševina… Mislim da oni gore po uredima u Zagrebu i ne znaju da ono postoji.

- A tako su nam rekli, ne može i gotovo. Čitave te devastirane podzemne konstrukcije gdje je netko uzgajao gljive do nedavno stavili su u režim posebne namjene. Objekt je pod upravljanjem Ministarstva obrane i mi tu nemamo nikakvih prava. Htjeli smo i mi raditi turističku priču, ali rekli su nam da ne dolazi u obzir. A unutra pokradeno, opljačkano, u raspadu. Katastrofa.

Ha dobro. HDZ…

- Nije. To smo tražili kad je SDP bio na vlasti.

Pa jeste sad opet pokušali?

- (tišina)

Brela su oduvijek privlačila goste veće platežne moći nego neka susjedna mjesta. Nećemo sad upirati prstom, ali ta mjesta su definitivno puno ljepša od Brela. Kako to?

- Ha, ha. Je, je! Neka mjesta. Susjedna, je li? A mislim da je to zbog prirode. Zaštite prirode. Trudimo se živjeti s njom, da je čuvamo. Nama je svako stablo bitno. Pazimo da se nastavi sa smanjivanjem gradnje. Ogromni su pritisci na nas od strane raznih lobija da se otvore stambene zone jer su Brela jako atraktivna, ali kod nas nema mrdanja.

Čiji su hoteli u Brelima?

- Svi su u vlasništvu Jake Andabaka. Jako smo ponosi na "Beruliu" koja sad ima pet zvjezdica.

Odlična je lokacija - praktički su u Baškoj Vodi.

- Kako da ne, ha-ha. A i hotel "Maestral" se podiže na pet zvjezdica, hotel "Soline" na četiri i "Marina" u daljnjoj budućnosti na četiri. Privlače goste jače platežne moći. Više troše na ležaljkama, u kafićima, dućanima. Svi profitiraju.

E, pa to je glavno, da se okreće novac.

- Nije to nama glavno. Mogli smo napraviti građevinsku zonu, spucati 10 stambenih zgrada, okrenuti 100 milijuna kuna u proračunu i napravit sve šta nam triba. Mi to ne radimo jer se dugoročno obije o glavu. Mi uopće nemamo zgrada niti ćemo ih ikad imati.

Do koliko katova se može graditi u Brelima?

- Četiri etaže u izgrađenim građevinskim područjima, u neizgrađenima tri. Tradicionalno se borimo protiv stambene izgradnje. To je stav ciloga mista. Svuda je priroda oko nas. U centru mista imamo zaštićenu park-šumu, Puntu rata.

Tamo se snimao remake filma Winnetou.

- Je! I na toj plaži borimo se s interesima raznih lobija. Plaža je to proglašena šestom nalipšom u svijetu. Znan, sad tebe to muči jer si Baškovođanka…

Je… Ali mi imamo plažu Ikovac. Tamo je brat blizanac kamena Brela. Oko njega je još veća i ljepša plaža nego ijedna vaša.

- Ajde, dio Ikovca imate. Onaj dio di nema zahoda na plaži (smijeh). Dakle, Punta rata je oaza zelenila u centru mista.

I u to zelenilo, točnije, pred crkvu, dolazi beba stotinama godina starog, slavnog breljanskog hrasta?

- Tako je, to je sve odradila Valentina Vitković, direktorica Turističke zajednice.

Brela slove za tradicionalno kršćanski orijentirano mjesto. Kako su ljudi primili vijest o kloniranom hrastu iz epruvete?

- Ionako svi jedemo kloniranu hranu. Ne vidim tu ništa strašno.

E, kad smo kod hrane! "Studenac". Radi vam, čujemo, velike probleme. Tvrtka je nedavno prebačena u ruke Poljaka. Kako sad poslujete?

- Problem je bio taj da je "Studenac" smatrao da na gradski poslovni prostor imaju pravo bez natječaja. Da oni mogu odrediti cijenu kakvu žele. Dali su ponudu 30 kuna po kvadratu. "Ribola" je dala devedeset. Kad su vidili da smo izabrali "Ribolu" počeli su nam raditi gluposti.

Kakve?

- Kad su u Brelima Gornjim zatvorili trgovinu raskinuli smo ugovor, no i dalje imaju ključeve. Vraćali su se, bio je to Divlji zapad. Sad su opet izašli iz prostora. Tužili smo ih. I za nepoštivanje ugovora i za nadoknadu štete.

Pa je li bolje dati lokalnim ljudima da otvore malu obiteljsku trgovinu da od toga živi par obitelji?

- Ne možemo pogodovati nikome. Za sve treba ići javni natječaj. Daj bože da se javi netko iz Brela, ali u današnjem svijetu mali čovik ne može zadovoljiti uvjete kao veliki trgovački lanac.

A koliko stanovnika imaju Brela zimi?

- Oko 1500 s Brelima Gornjim.

Dobro, usporedbe radi, Baška Voda ima malo više.

- Je, ali: raspituju se već Baškovođani za naš vrtić. Da bi upisali dicu.

Koji su to, dajte imena!

- Neću, to je poslovna tajna. Samo da znate, pitaju i da kako smo mi dobili optičke kabele. Internet nam je sad sto puta brži. Prosjek je ranije bio pet megabajta, sad je 500. Prije si gostu triba dat televiziju, klimu, sad moraš imat superbrzi internet. A to je investicija tvrtke A1, mi ništa nismo platili. Bili smo uporni, zivkali smo, rekli kopajte šta god triba. Na kraju nije ni bilo iskopa, oni su to brzo provukli. Imamo tu tehnološku stranu Brela izrazito razvijenu sada, tako da…

Dobro, mislim, nemate neki sportski klub, nemate, šta ja znam, Uraniju.

- E, to nam je veliki trn u oku…

A nije nitko savršen.

- Ali, mi smo zadovoljni. Dobro nam ide. Ljudi su pripoznali da su meni Breljani na prvome mistu. Ja ne dilin ljude na stranačku pripadnost na live i desne. Dobar dio SDP-a glasa za mene. To mi je drago.

I za kraj: čula sam prilično neobičnu teoriju da ste se vi učlanili u HDZ samo jer ste znali da će ljudi glasati za tu stranku, a vi postati načelnik. Kažu da vam je cilj bio da dođete na tu funkciju kako biste mogli mijenjati mjesto na bolje, iako mentalno niste HDZ. Zapravo vas optužuju da ste lažni hadezeovac.

- Hahaha, a je li?

Da, da.

- Svi stranački kolege s Rivijere su ljudi koji daju sve od sebe da njihova mista profunkcioniraju, bore se za boljitak.

Dobro, vi to morate reći radi stranke…

- Ne govorim, ne govorim!

Možete li onda to reći za načelnika Baške Vode, HDZ-ova Joska Roščića?

- (tišina)

A?

- Ne želim komentirati. Ne bi tio ni da on mene komentira. Meni su važna samo Brela, Brela i Brela. Ljudi, razvijanje. Da jedini drugima pomažemo. Da idemo naprijed. Za sad smo zadovoljni kako napredujemo. To je put koji želim zadržati.

S Vrujom nemamo ništa Uvala Vruja vam je tu, pred nosom. Što ste poduzeli da se uzurpacija i betonizacija i čisto bezakonje spriječe? - Nismo poduzeli ništa jer po zakonu ne možemo. Dio Vruje je pod Zadvarjem, dio pod Omišom. Mislim da bi bilo jako neozbiljno od mene da se miješam nekom kolegi u teritorij. Da se nešto događa u mojoj općini, ne bih volio da se netko od njih upliće. A 2015. godine, kad se donosio Prostorni plan Parka prirode Biokovo, mi smo tražili da se njegove granice spuste na Vruju. Odbili su nam taj zahtjev kojim bi se uvala stavila pod zaštitu.