Ante Sanader o prosvjedu zbog neizgrađenog tunela: Sve je ovo performans uoči izbora u Vrgorcu. Projekt ćemo prijaviti na EU fondove

Odmah nakon završetka prosvjeda zbog neizgrađenog tunela Ravča-Drvenik Županijski odbor HDZ-a Splitsko-dalmatinske županije u restoranu "Portal," u Ravči, organizirao je konferenciju za medije.

Mještanima je prekipjelo: više od 600 ljudi prosvjedovalo zbog neizgrađenog tunela Ravča-Drvenik

Ministarstvo prometa: Prosvjednici ne govore istinu, projekt je u SDP-ovom mandatu izgubio sve potrebne dozvole, morali smo raditi sasvim novi projekt

Javnosti su se obratili predsjednik ŽO HDZ-a i saborski zastupnik Ante Sanader te njegov kolega iz saborskih klupa Ante Bačić, i bivši vrgorački gradonačelnik iz redova HDZ-a, Rudolf Grljušić.

- Tunel Ravča - Drvenik je HDZ-ov projekt i mi smo sve učinili da on dobije svu potrebnu dokumentaciju. Mi čvrsto stojimo iza ovog projekta. A da ozbiljno razmišljamo, dovoljno govore podaci o gradnji luka u Drveniku i Sućurju, te obnovi ceste prema Jelsi. Ovo danas u Vrgorcu je performans bivših i sadašnjih SDP-ovih gradonačelnik i načelnika. Gospodin Pranić, koji je jedan od organizatora ovog prosvjeda, bivši je član SDP-a, a prosvjed je organizirao uoči izbora za mjesne odbore koji su uskoro.

- Znači, mi ne odustajemo od projekta izgradnje tunela kako se javnosti želi prezentirati, sve potrebne aktivnosti oko tunela napravljene su za vrijeme HDZ-ovih Vlada. SDP-ova Vlada nije ništa napravila za ovaj projekt, a čiji su gradonačelnici i načelnici danas najglasniji. Prošle godine je naručena studija izvedivosti za ovaj projekt, koja je zajedno s lokacijskom dozvolom uvjet da bismo ovaj projekt prijavili na EU fondove. Studija izvedivosti bit će gotova do kraja godine, a vrijednost projekta je 740 milijuna kuna - istaknuo je Sanader.

Saborski zastupnik Ante Bačić osvrnuo se na pomoć Vrgorcu, Hvaru i Gradcu preko Vladinih projekata.

- Na obje sjednice Vlade u Splitu i Hvaru raspravljalo se o tunelu Ravča - Drvenik kao strateškom projektu. Na sjednici Vlade u Splitu raspravljalo se da Hrvatske ceste uđu u projekt tunela u iznosu od 85 milijuna kuna, a na sjednicu Vlade u Hvaru o obnovi ceste Jelsa - Sućuraj u dužini od 42 kilometra u vrijednosti 78 milijuna kuna.

- Treba istaknuti da je povratom poreza na dohodak Vrgorac bogatiji do studenoga prošle godine za 7,5 milijuna kuna, a Gradac za milijun kuna. Kroz poreznu reformu profitirali su brojni OPG-ovi i Mesna industrija kao nositelji gospodarstva u ovom kraju. Opasne su namjere i izjave od pojedinaca da će se blokirati autocesta u vrijeme sezone ako se ne nastavi ovaj projekt - rekao je Bačić.

Bivši vrgorački gradonačelnik Rudolf Grljušić rekao je kako vrgorački gradonačelnik Ante Pranić radi još na nekoliko "velikih projekata", ali da još nije asfaltirao malonogometno igralište u Podprologu.

- Sjećate se one najave gradnje aerodroma u Rašćanima, gdje je gradonačelnik javnosti rekao da se sastao s investitorima. Pa ne znam gdje je to zapelo? Imamo mi još tu zanimljivih projekta kao gradnju žičara do Gradine. Ali, dok ti projekti stoje na čekanju, već dvije godine kroz proračun se provlači primjerice asfaltiranje malonogometnog igrališta u Podprologu.

- Ljudi dobivaju obećanja, ali gradska vlast ne može ili ne želi asfaltirati to igralište. Gradonačelnik ne govori o pomoći Županije i Vlade, Vrgorcu. Treba biti realan čovjek i reći onako kako je, a ne samo kritizirati. Mi imamo ovdje izbore za mjesne odbore 10. veljače. Nadam se da vam je jasno zašto se ovo događa - zaključio je Grljušić.