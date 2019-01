Splitska policija je neki dan izvijestila da su policajci PP Trogir "dovršili kriminalističko istraživanje nad 27-godišnjakinjom i 33-godišnjakinjom, za koje je utvrđena sumnja da su 17. siječnja iz prostorija dvije kuće ukrale novac".



Policija je priopćila da je ukupno počinjena materijalna šteta oko 38 tisuća kuna.



No, iza ovih dviju šturih rečenica krije se prava životna drama koju proživljavaju Marko (85) i Stana Brajnov (87) iz mjesta Gustirna u općini Marina kod Trogira. Naime, oni su bili žrtve dviju kradljivica koje su "operirale" po već ustaljenom obrascu - dok bi jedna zapričavala vlasnike kuća mahom starije dobi, druga bi nesmetano ulazila u kuću i uzimala što god vrijedno bi našla.

Policijska potjera

- Taj četvrtak 17. siječnja prvo su ukrale novac od jedne žene u mjestu Vrsine, i to oko tisuću kuna. Kćer od te gospođe vrlo ih je brzo nakon pljačke vidjela i uočila crni auto BMW, u kojem su bila dva muškarca, kako ih čeka 500-tinjak metara dalje na cesti. Dok je ona obavijestila policiju što se dogodilo, oni su već došli do Gustirne.

Dvije žene izlaze iz auta koje ih čeka oko kilometar dalje na zaobilaznoj cesti za Rastovac. Jedna, ova mlađa, dolazi do kapije dvorišta mog oca koji je, teško bolestan, upravo tad izišao vani, malo na zrak.

Pita ga: "Barba, imate li staro željezo?", a on joj odgovara da nema. Ona ga tad pita da joj da litru vode jer da je žedna i sjeda na stepenice do njega. Tad iz kuće izlazi moja majka i tako s njom pričaju - govori nam Ante Brajnov, sin orobljenih staraca.



Dok je mlađa "zapričavala" starce, druga je neprimjetno, preko vanjskih stepenica koje vode na kat kuće ušla u sobe i "preorala ih".

Sve ispreturano

- Kad je ova otišla, majka mi je nakon desetak minuta izišla opet van i vidjela tu drugu kako silazi niz stepenice. Pita je da što radi, a ova joj vrlo smireno objašnjava da traži svoju prijateljicu i pita je je li je vidjela. Majka odgovara da je, da je otišla prije desetak minuta, i ova druga lagano odlazi i taman se mimoilazi s mojim sinom na kapiji, koji ništa nije sumnjao.



Majka tad, kad je ova već otišla, primjećuje da su vrata na katu otvorena, ulazi u sobu i vidi da je sve ispreturano, izvrnut cijeli ormar i da je razvaljen kufer u kojem je bilo 30 tisuća kuna u neseseru i 8 tisuća kuna u kuverti. Nestala je još i zlatna ćaćina značka za 30 godina rada u škveru i zlatni lančić. To je bio novac koji je on cili život skuplja da ima sebi i materi za sprovod - prepričava nam Ante.

Čim su uočili pljačku, njegov sin sjeda u vozilo i ide u Marinu po policiju. Pitaju ga je li to u vezi pljačke u Vrsinama, a on govori da nije nego u Gustirni. Policija presreće BMW na cesti, kreće potjera do Grebaštice, gdje bježe.



Sutradan se po snimkama nadzora vidjelo da su se uključile na autocestu kod Šibenika, pa izišle u Zadru, te se ubrzo ponovno uključile na autocestu i izišle na Lučkom. Budući da su bile zabilježene registracijske oznake vozila, dolaze do čovjeka u Bjelovaru, koji je automobil nekoliko dana ranije prodao baš jednoj od te dvije kradljivice.

Di su pare?

Uhićuju ih, i četiri dana poslije dovode u Trogir. Žrtve ih prepoznaju, ova mlađa priznaje krađe, ali tvrdi da su uzele 11, a ne 38 tisuća kuna. Naravno, niti jedna opljačkana kuna nije kod njih nađena.

- Uspile su ga ovime dokrajčiti, cili je život odvaja za to, možete misliti kako mu je sad, ubili su ga totalno... Doživija je životno poniženje, ići će u grob nezadovoljan. Policija je odradila svoj dio posla, nemam na njih nikakve zamjerke. Posli ih je sudac pustija i one su otišle dalje. Nama su rekli da nemaju ovlasti zaplijeniti im auto.



Nije mi jasno kako auto koje je bilo sredstvo izvršenja nije zaplijenjeno, ne znam jesu li ga i pretresli, valjda jesu. Sustav je takav da ispada da su one kao razbojnici zaštićeni, da mogu dalje nesmetano operirati tko zna gdje i pokrasti još tko zna koliko starih ljudi, a da su moji starci krivi jer nisu bolje čuvali svoj novac.



I kako ja da sad objasnim starom ocu da novce neće viditi jer je ona priznala 11 tisuća, a ostatak nije, i ništa u njih nije nađeno? Sudovanje će trajati godinama i pitanje je kako će završiti. Njemu je neshvatljivo da je opljačkan i da nikome ništa neće biti. Možda je ovo nebitna kap na razini onoga šta se događa u državi, ali za moje roditelje ovo je uništenje njihovog života - zaključio je razočarano naš sugovornik.