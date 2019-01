Gradska sportska dvorana postala je nepresušan izvor priča, o grijanju kojeg usred zime nema više-manje sve se zna, a sada su na red došli i treninzi koji će se u idućih 10 dana odvijati po paroli "snađi se" jer su dva udarna termina makarskim klubovima "zaposjeli" rukometaši Prvog plinarskog društva Zagreb koji su stigli pod Biokovo na zimske pripreme.

Oko novih termina treninga zbog dolaska zagrebačkih prvoligaša "digla" se buna među domaćim sportskim klubovima jer su im prvaci države "uzeli" njihove termine treninga pa je tako dvorana "pod opsadom" u narednih 10 dana od 9.30 do 11.30 sati i od 17.30 do 19.30 sati, zapravo u vrijeme kada su se uvijek odvijali treninzi MNK Novo vrijeme Apfel, ŽRK Hoteli Makarska i RK Kingtrade, a tu su još i odbojkaši i košarkaši pa svi zajedno sada trebaju biti fleksibilni i uspjeti se "ugurati" na treninge od 19.30 do 22 sata do kada je dvorana otvorena za sportaše među kojima su i srednjoškolke rukometašice ili od 8 do 9.30 ili, pak, od 11.30 do 17.30 sati što je zbilja nemoguća misija.

Što će i kako će se organizirati u idućih 10 dana, treneri kluba s kojima smo razgovarali još ni sami ne znaju pa im preostaje ili "izmisliti" neki termin i poremetiti dnevni ritam svojih sportaša, ili demonstrativno "upasti" u dvoranu po svojim starim terminima i trenirati uz Zagrepčane. A mogu i bojkotirati te treninge. Uostalom, rečeno im je kako Javna ustanova Gradski sportski centar neće popustiti, a alternative nema. Niti im je ponuđena.

Poznavajući makarske trenere, ove zadnje dvije opcije sigurno otpadaju, diverzije, dakle, neće biti. Ipak, prema riječima sportskog direktora Novog vremena Borislava Vukovića, tri kluba nikako ne mogu organizirati treninge od 19.30 do 22 sata budući da svaki traje po sat i pol.

- Još ne znamo kako ćemo i kada održavati treninge. Ovakva situacija bila je i lani kada je PPD Zagreb stigao u Makarsku, što mu je bila zadnja opcija, i trenirao, kako sam ja čuo, potpuno besplatno. Ma, ako misle izbaciti makarski sport, neka ga onda i izbace jer sve vodi tome - ogorčeno će Vuković.

Termine treninga ne zna ni trener RK Kingtrade Dino Mendeš. Kaže nam kako su u GSC-u odavno znali za dolazak zagrebačkih rukometaša te da su trebali okupiti domaće klubove i s njima održati sastanak oko termina i o svemu ih obavijestiti.

- Nastavljamo borbu s vjetrenjačama. Što nam preostaje? Možemo demonstrirati silu što će nam se obiti o glavu. To je politika koja odlučuje o svemu, a mi sportaši nismo politički angažirani - zaključuje Mendeš ponavljajući kako ne zna u kojim terminima će se održavati treninzi domaćih rukometaša.

Drugu stranu priče, naravno, ima ravnatelj JU GSC Joško Kosović koji kaže da nijedan klub neće ostati bez termina kroz narednih 10 dana. Prema njegovim riječima, termini će se samo "pomaknuti", a napominje i kako se zagrebačkim rukometašima također neće uključivati grijanje. Uostalom, veli, zatoplilo je.

Kosović tvrdi da JU GSC mora zaraditi novac kako bi ga uložili u potrebnu infrastrukturu pa je tako u listopadu samo u dvoranu potrošeno 250 tisuća kuna za dizalicu topline, klima uređaj, zamjenu stakala i dijela parketa.

- RK PPD Zagreb svoje će treninge platiti po važećem cjeniku i to 400 kuna po satu što je 1600 kuna dnevno odniosno 16 tisuća kuna za 10 dana, a domaći klubovi ne žele shvatiti da mi moramo ostvariti prihode. Treninzi se mogu iskombinirati, posebno sada kada još nisu počele pripreme. Od 2009. godine, od kada je dvorana otvorena, uvijek se ponavlja ista priča - tvrdi Kosović.

Dodaje kako se u dvorani inače tjedno odvijaju tek četiri komercijalna treninga.

- Uvijek sam za dogovore, a ne za nekakve inate, a našim klubovima će se izići ususret - kaže Kosović napominjući kako bi domaći klubovi trebali više treninga održavati kroz jutro, a ne samo navečer.