Poput vrućeg maslinova ulja po društvenim mrežama klizi video s navodnom snimkom razgovora Ivana Kotarca, novog direktora "Stambenog gospodarstva" u Makarskoj. U đir ga je, izgleda, uhvatila ekipa zafrkantske emisije "U zdrav mozak".



Netko im je javio da mladi HDZ-ovac prodaje domaće maslinovo ulje. Ti "prijavljivači" su producentima emisije javili i da lijepi oglase po ulicama, na rasvjetnim stupovima. Što je, naravno, zabranjeno.

Mladi HDZ-ovac iz Dalmacije priznao kako je 'uhljebljen' na visoku poziciju: Desetak godina sam član stranke, bio sam i predsjednik mladeži, a sada sam direktor gradske tvrtke. Što je tu čudno?!

Mladi HDZ-ovac koji je priznao kako je 'uhljebljen' demantirao ruganje na Facebooku pa izvrijeđao našu novinarku: Ne pravi se pametna. Ja san završijo fakultet...

Kotarac se odmah javio na poziv.



Misleći da zove kupac, potvrdio je da prodaje ulje, ali kad ga voditelj počne ispitivati detalje u stilu policijskog inspektora, ovaj se sjeti da ipak ne prodaje ulje.



Brani se da je oglase lijepio "samo po stubištima zgrada". Pronicljiviji čitatelj zapitat će se: zašto bi lijepio oglase sa svojim brojem mobitela, ako ne prodaje ulje...?



Snimka je na YouTube postavljena 3. siječnja 2014-e, što znači da je ovaj svestrani mladić iznadprosječnih poslovnih sposobnosti u samo pet godina od lijepljena oglasa po portunima, napredovao do direktora "Stambenog".



Pomlatku makarskog HDZ-a sa završenih, kako se voli pohvaliti "pet godina fakulteta na veleučilištu Baltazar u Zaprešiću", nije bilo sumnjivo ni kad je voditelj rekao da zove iz "inspekcijske Ustanove za maslinovo ulje".



Cijela stvar eskalira kad ga komičar pita "bi li ti sa mnom vodio ljubav?",a ovaj odgovara "Pa… ne, da".



Kasnije se Kotarac sjeti da poznaje imaginarnog inspektora Tokića...



Ma što da vam pričamo, pogledajte sami, ovaj je video šteta prepričavati, to je pravo blago narodne baštine.

Šteta jedino da nam direktor ne odgovara na silne poruke i pozove, pa da nismo mogli doći do njegova komentara.